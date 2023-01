Tạp chí du lịch quốc tế xếp hạng 25 thành phố đẹp nhất thế giới: Một đại diện Việt Nam góp mặt

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi kết thúc một năm cũ, nhiều chuyên trang, tạp chí du lịch sẽ đưa ra những danh sách các điểm đến du lịch hay thành phố tốt nhất thế giới cho các du khách cùng tham khảo. Danh sách này thường đường đánh giá chặt chẽ và đưa ra bởi các chuyên gia hoặc đội ngũ biên tập viên có kinh nghiệm lâu năm



Mới đây, tạp chí du lịch Travel + Leisure đã đưa ra danh sách 25 thành phố có cảnh quan đẹp nhất thế giới. Theo bài viết trên trang chủ của tạp chí, các tiêu chí để đánh giá thành phố một thành phố đẹp có thể kể tới như có những công viên xanh rộng, có nhiều kỳ quan để du khách khám phá, có những bảo tàng đẳng cấp thế giới hay có những khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt xung quanh.

Tạp chí Travel + Leisure là tạp chí chuyên về bình chọn, tư vấn du lịch uy tín trên thế giới.

Trong số nhiều cái tên đến từ mọi châu lục, Việt Nam vinh dự có một thành phố góp mặt. Đó cũng là một trong 2 đại diện hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện du lịch Việt Nam nói riêng hay của cả khu vực đang dần trở nên nổi tiếng hơn trong mắt bạn bè cũng như các chuyên gia quốc tế.

Và thành phố duy nhất đại diện Việt Nam cũng như là một trong 2 đại diện của Đông Nam Á chính là Hội An, Quảng Nam. Gọi tên Hội An của Việt Nam, Travel + Leisure dùng câu từ là viên ngọc nhỏ nơi ven sông, và là một trong những nơi đẹp nhất của Việt nam để tham quan. Với sự bảo tồn tuyệt vời, từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, hầu như mọi ngóc ngách ở Hội An vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

Phố cổ Hội An nằm trong danh sách 25 thành phố đẹp nhất thế giới của Travel + Leisure. (Ảnh Getty)

Ở Hội An có hàng trăm ngôi nhà màu vàng, với cửa gỗ và mái ngói truyền thống, cùng những ngôi đền, ngôi chùa linh thiêng và Chùa Cầu, được xây dựng từ những năm 1700 và mang tính biểu tượng của phố cổ.



Dạo quanh Hội An, du khách có thể tản bộ hoặc đi xe đạp, trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài hay uống trà, cà phê, ngắm đèn lồng rực rỡ tại những quán địa phương. Khi trở về, những món đồ may thủ công cũng có thể trở thành món quà lý tưởng cho bạn bè và người thân du khách.

Bên cạnh Hội An, Việt Nam, cái tên thứ 2 thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore. Travel + Leisure đánh giá, nơi đây thực sự là bữa tiệc cho mọi giác quan. Đảo quốc Sư tử sở hữu những khu phố mang nét văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ả Rập hay Ấn Độ, cùng với sự pha trộn nền ẩm thực đa dạng, đầy màu sắc.

Còn khi đi dọc bờ sông khu vực vịnh Marina, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng hiện đại và vô cùng mãn nhãn.

Bên cạnh Hội An, Singapore là đại diện thứ 2 của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách. (Ảnh Getty)

Cùng xem những cái tên còn lại trong danh sách 25 thành phố đẹp nhất thế giới được Travel + Leisure liệt kê còn những cái tên nào.



Barcelona, Tây Ban Nha

Barcelona thành thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải của Tây Ban Nha, đồng thời cũng chính là thành phố lớn nhất ở Địa Trung Hải. Theo Wikipedia, thành phố là một trong những nơi dẫn đầu về văn hóa, du lịch và kinh tế trong Liên minh Châu Âu.

Những điểm đặc sắc về du lịch dịch vụ ở Barcelona có thể kể tới như các phiên chợ ẩm thực, những quán bar phục vụ món tapas truyền thống hay kiến trúc độc đáo do ảnh hưởng từ thời kỳ La Mã cổ đại. Ngoài ra, bãi biển với nước xanh, cát trắng và nắng vàng cũng là yếu tố thu hút đông đảo du khách tới đây vào mùa hè.

Đến Barcelona, du khách có thể thư thả tản bộ quanh thành phố và trải nghiệm lối sống yên bình nơi đây.

Ảnh Getty.

Queenstown, New Zealand

Queenstown là một thị trấn ở Otago, phía Tây Nam của Đảo Nam của New Zealand. Thị trấn được xây dựng xung quanh một vịnh nhỏ, nằm trên một hồ nước dài và gần đó có nhiều ngọn núi lớn. Theo bài viết của Travel + Leisure, nơi đây còn được mệnh danh là "thủ đô phiêu lưu của thế giới", là sân chơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Bất kể tốc độ hay loại hình của hoạt động bạn yêu thích là gì, ở thị trấn này đều có, từ đi bộ đường dài, trượt tuyết, nhảy dù, đi thuyền, nhảy cao hay leo núi.

Chính bởi những đặc điểm trên, nên Queenstown thực sự là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ du lịch yêu thích sự khám phá, trải nghiệm hay thể thao ngoài trời.

Ảnh Getty.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông tin trên Wikipedia, Istanbul là thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Với dân số hơn 14 triệu người, đây cũng là một trong số các vùng đô thị lớn nhất Châu Âu. Travel + Leisure đặt thành Istanbul bên cạnh những thành phố cực kỳ nổi tiếng khác như Rome, Paris hay Barcelona và khuyên du khách nên thử tới đây một lần.

Do ảnh hưởng từ nên văn hóa, nên trong thành phố có những nhà thờ Hồi giáo có mái vòm và chạm khắc, khảm tinh xảo, có cung điện thời Ottoman tráng lệ, nguy nga, có những khu chợ được ví như mê cung hay những con đường rải đá cuội độc đáo. Những món ăn được chuyên trang gợi ý cho du khách, có thể được bắt gặp ngoài đường phố hoặc trong những nhà hàng, đó là bánh mỳ kebab, mezze, hải sản nướng và cả những tách cà phê ngon.

Ảnh Getty.

Paris, Pháp

Kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng, thủ đô Paris của nước Pháp đã trở thành niềm mơ ước của nhiều du khách trên thế giới. Travel + Leisure miêu tả, thành phố này luôn có thứ gì đó khiến trái tim du khách xao xuyến ở mọi ngóc ngách và rất mang tính biểu tượng. Du khách tới đây có thể tham quan và check in những địa điểm vô cùng nổi tiếng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Sarce-Coeur, viện bảo tàng Lourve hay nhiều công viên, bảo tàng cổ, mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng khác.

Bên cạnh những danh thắng nổi tiếng đó, những quán cà phê bên đường hay những cửa hàng bánh mỳ baguette từng được UNESCO công nhận cũng không thua kém gì và khiến cho du khách xiêu lòng về vẻ lộng lẫy.

Ảnh Getty.

Cape Town, Nam Phi

Cape Town là thành phố đông dân thứ nhì ở Nam Phi và nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, đóng vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế. Điểm thu hút du khách tới với thành phố chính là cảnh quan tự nhiên cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Có thể kể tới như Vương quốc thực vật Cape, Table Moutain, hay mũi đất Cape vươn dài ra biển.

Những trải nghiệm được du khách ưa chuộng nơi đây chính là lặn với cá mập, đi bộ trên đỉnh núi hay ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cáp treo. Ngoài ra còn có thể là bơi lội, đạp xe dọc lối đi dạo Sea Point hay chỉ đơn giản là tham quan những bảo tàng, các hầm, trang trại rượu vang và thưởng thức những món hải sản nướng bên bờ biển.

Ảnh Getty.

Rio de Janeiro, Brazil

Lộng lẫy, ấn tượng và luôn tấp nập, nhộn nhịp, thành phố Rio de Janeiro của Brazil quyến rũ với những ngọn núi tuyệt đẹp, những bãi biển huyền thoại, những bữa tiệc đường phố cùng vũ điệu samba và những con người xinh đẹp. Đây là thành phố lớn thứ 2 của Brazil, sở hữu bức tượng Art Deco lớn nhất thế giới - Tượng Chúa cứu thế nặng lên tới 700 tấn, đứng trên đỉnh núi Corcovado.

Những đỉnh núi nơi đây còn được phủ kín bởi những khu rừng rậm nhiệt đới, các công viên hay khu vườn có những thác nước, hang động và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Đến với Rio de Janeiro, Brazil, du khách sẽ được tận hưởng cuộc sống gần với thiên nhiên hơn bao giờ hết.

Ảnh Getty.

Chefchaouen, Marocco

Nằm trên núi Rif, phía Tây Bắc Marocco, thành phố Chefchaouen nổi bật với những tòa nhà mang sắc màu xanh da trời. Đó cũng chính là lý do thành phố được mệnh danh là "viên ngọc xanh" hay "Blue city" của Marocco.

Những hình ảnh về Viên ngọc xanh ở Marocco bắt đầu xuất hiện và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội từ khoảng năm 2015. Nhiều du khách nhận định, tới Chefchaouen không khác gì đặt chân vào xứ sở cổ tích bởi sự vô thực mà nó mang lại.

Do kiến trúc từ lâu đời, các ngôi nhà ở đây đều nhỏ hẹp và nằm sát nhau. Nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác nhà này nằm chồng lên nhà kia. Đi theo những con đường mòn nhỏ, từ những bức tường, những khung cửa sổ, những món đồ trang trí nội thất hay cả những chậu cây nho nhỏ nơi đây cũng đều có sự xuất hiện của màu xanh đặc trưng, bao phủ gần như kín toàn bộ thành phố.

Ảnh Getty.

Những cái tên khác nằm trong danh sách 25 thành phố đẹp nhất thế giới của Travel + Leisure:



Sanfrancisco, California

Palermo, Ý

Seoul, Hàn Quốc

Cartagena, Colombia

Kyoto, Nhật Bản

Tbilisi, Georgia

Rome, Ý

London, Anh

Buenos Aires, Argentina

Dubrovnik, Croatia

Sydney, Australia

Sedona, Arizona

Đài Bắc, Đài Loan

Edinburg, Scotland

San Miguel de Allende, Mexico

New York, Mỹ