Tập 1 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022: Đông Nhi xúc động tự hào khi gặp lại "học trò nhí" Kellie

Tối ngày 23/7, tập 1 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022 đã chính thức lên sóng. Trong đêm thi đầu tiên với chủ đề "Tôi là ai?", 12 đội thi sẽ thể hiện tiết mục vũ đạo bất kỳ miễn chứng minh được nét đặc trưng riêng của bản thân, gửi lời giới thiệu đến khán giả. Đây cũng là đêm thi nhẹ nhàng, ít áp lực vì sẽ không có thí sinh nào bị loại.

Sau màn chào sân hoành tráng của 12 đội thi, sự xuất hiện của bộ đôi giám khảo chính John Huy Trần - Minh Hằng cùng giám khảo khách mời Đông Nhi khiến khán giả vô cùng hào hứng. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Hằng trở lại làm giám khảo một chương trình truyền hình sau khi chính thức lên xe hoa vào tháng 6 vừa qua. Với dàn thí sinh toàn những "chiến binh" thực lực, ít nhiều đều có khả năng vũ đạo, cuộc chiến không khoan nhượng giữa 12 đội thi được khán giả hết sức trông chờ.

TiTi trình diễn hit một thời của HKT

Mở màn cho đêm thi đầu tiên của Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2 là TiTi - cựu trưởng nhóm HKT. Với chủ đề "Tôi là ai?", TiTi mang Trú Mưa - ca khúc huyền thoại một thời của HKT trong lần tái xuất show vũ đạo. TiTi chia sẻ: "Mình chọn bài hát này để nhắc lại cho khán giả nhớ lại khoảnh khắc gặp Ti, xem Ti biểu diễn". Phiên bản Trú Mưa với phong cách trưởng thành, chững chạc của TiTi nhận được nhiều lời khen của giám khảo. Ngay cả Minh Hằng cũng phải dành lời khen cho cựu trưởng nhóm HKT: "Giờ đây TiTi rất đẹp trai, có nét của người trưởng thành, mặn mòi, bùng cháy hơn". Đông Nhi cho rằng đây là tiết mục mở màn trọn vẹn, mang lại bầu không khí sôi nổi cho chương trình, Đan Phạm nếu thoải mái hơn nữa sẽ mang lại phần trình diễn hoàn hảo hơn".

Khi nhận được câu hỏi từ giám khảo John Huy Trần: "Em đã làm gì trong khoảng thời gian rời HKT?", TiTi đã có câu trả lời gây xúc động: "Em đã làm hết tất cả những gì mình có để đóng góp cho nghệ thuật. Em muốn 1 lần quay trở lại sân khấu, làm lại được những gì bản thân đã làm trong quá khứ. Sau khi hoàn thành được nguyện vọng này, em sẽ lui về sau".

Ciin mời cả "hội bạn thân" hot TikToker Ngô Đình Nam, Thầy Beo U40, Việt Mỹ, Khải Cà Khịa, Changmie tham gia chào sân

Màn chào sân của Ciin và Duy Tân - 2 vũ công của vũ đoàn Bước Nhảy được fan vô cùng trông chờ. Trước khi ra sân khấu, Ciin đã có lời tuyên bố hùng hồn ở hậu trường chương trình: "Mình không nhắm đến vị trí Quán quân hay đi sâu vào vòng trong mà mục tiêu chính là nếu bị loại phải để người ta biết loại em là đáng tiếc".

Mở đầu tiết mục, sự xuất hiện của dàn hot TikToker nằm trong nhóm hội bạn thân của cô nàng gồm Ngô Đình Nam, Thầy Beo U40, Việt Mỹ, Khải Cà Khịa, Changmie đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Biên đạo John Huy Trần thừa nhận: "Khi biết bài nhảy có nhiều trend TikTok, anh không thấy thú vị lắm. Nhưng khi tụi em bắt đầu nhảy, anh rất hài lòng, cách em làm đội hình rất thông minh, anh rất mong chờ tiết mục tiếp theo của em".

Là nghệ sĩ hợp tác rất nhiều lần với vũ đoàn Bước Nhảy, Minh Hằng đã có những nhận xét khó tính hơn cho 2 thành viên mà cô xem là người thân trong gia đình: "Khi chúng ta đến với 1 sân chơi chuyên nghiệp phải đến với tinh thần vũ công chuyên nghiệp, phải cống hiến nhiều hơn những kỹ thuật, những gì các bạn khổ luyện rất lâu. Chị muốn các bạn phải sáng tạo hơn, cống hiến nhiều hơn, đừng cố gắng chiều những thứ xung quanh, hãy là chính mình trong cuộc thi này".

Gin Tuấn Kiệt biến Sàn Đấu Vũ Đạo thành Tokyo Show, quyết tâm thoát mác "ca sĩ Ballad"

Ở phần chào sân tiếp theo, Gin Tuấn Kiệt gây bất ngờ với khán giả khi thể hiện khả năng vũ đạo dưới nền nhạc remix bản hit của chính mình - Yêu Anh Sẽ Tốt Mà. Nam ca sĩ "hô biến" sân khấu thành Tokyo Show ở Nhật Bản khiến khán giả vô cùng hào hứng. Được nhiều người biết đến là ca sĩ Ballad, Gin Tuấn Kiệt tuyên bố muốn cho khán giả thấy được một hình ảnh khác mới mẻ, hiện đại hơn của bản thân ở Sàn Đấu Vũ Đạo. Nghe tuyên bố hùng hồn của Gin Tuấn Kiệt, Minh Hằng liên tục khích lệ: "Bạn phải vững tin. Muốn tham gia Sàn Đấu Vũ Đạo thì bạn phải hiểu, phải dấn thân vì lý do đó, mặc kệ ngoài kia có thế nào thì mình mới có thể tạo nên cho mình những bài thi riêng để có thể đi tiếp chặng đường tiếp theo".

Đông Nhi bày tỏ sự yêu mến đối với nam diễn viên Gia Đình Là Số 1: "Gin Tuấn Kiệt rất dễ thương trên sân khấu, đó là con người của bạn ấy. Nhi thích tinh thần, năng lượng của bạn mang đến chương trình". Nhận xét về tiết mục của Gin Tuấn Kiệt và Trần Tú, giám khảo John Huy Trần cho rằng cả hai nên cập nhật những động tác vũ đạo hiện đại hơn. Đáp lại, nam ca sĩ khẳng định: "Vòng sau mình sẽ đầu tư chất xám mới lạ mới hơn để không phụ lòng mọi người ủng hộ mình".

Mai Ngô "thoát mác" người mẫu, thể hiện trình vũ đạo quá đỉnh!

Vốn nổi tiếng từ các cuộc thi nhan sắc, Mai Ngô tạo bất ngờ cho khán giả khi bộc lộ khả năng vũ đạo dưới nền nhạc bản rap của chính mình mang tên CML (Call Me Later). Cô cho biết đây là bản mashup trong EP Cashwalk sắp ra mắt. Ca khúc đúng với chủ đề giới thiệu "Tôi là ai?" trong tập 1. Mai Ngô giải thích: "Cash là tiền, walk là đi bộ, cashwalk là vừa đi bộ nhưng cũng có thể hái ra tiền, hoặc có thể hiểu theo catwalk là kỹ năng của một người mẫu, thể hiện thái độ sống tính cực trong đó".

Gặp lại Mai Ngô từ sau So You Think You Can Dance 2016 cũng như tái ngộ Shin Trúc Anh sau mùa 1, biên đạo John Huy nhận thấy rõ sự tiến bộ của cả hai. Đông Nhi nhận xét: "Với tư cách là người biết Mai Ngô từ lúc trước, Nhi có thể khẳng định Mai Ngô là nhân tố nhảy rất tốt, hôm nay bạn chỉ dành 50% công lực thôi. Shin mùa trước khá an toàn nhưng năm nay khi kết hợp với Mai Ngô - người chịu chơi, Mai Ngô sẽ làm cho Shin mạnh hơn rất nhiều trong khoảng trời sáng tạo của mình. Chị rất trông chờ tiết mục sắp tới của cả 2 bạn". Nghe nhưng nhận xét của các giám khảo, Mai Ngô thừa nhận đúng là cô và đồng đội đang "giấu nghề", để dành cho những vòng sau.

Cody Nam Võ mang nỗi buồn lên sân khấu nhưng nhìn vẫn "siêu ngầu"

Cody Nam Võ - thành viên Uni5 nổi danh là nghệ sĩ đa zi năng với vẻ ngoài điển trai. Anh được đánh giá là một trong những nam thí sinh thực lực của chương trình trong mùa 2. "Song kiếm hợp bích" cùng Cody Nam Võ là biên đạo Đức Hùng - thành viên nhóm nhảy S4 Crew. Cặp đôi "trai đẹp" mở đầu bằng Gone của Justin Timberlake. Vốn đã được biết đến như một trong những nghệ sĩ nam sở hữu vũ đạo hàng đầu trong showbiz Việt, không khó thể Cody thể hiện kỹ năng của mình ngay trong đêm đầu tiên.

Đông Nhi tỏ ra ngại ngùng khi nhận xét cho học trò của mình. Cô dễ dàng nhận ra một điểm chưa hoàn hảo trong bài nhảy của Cody. Minh Hằng đỡ cho nam thí sinh khi không ngại dùng từ "xịn" cho Cody Nam Võ, và hy vọng bài thi của Cody sẽ ngày càng hoàn hảo ở những đêm tiếp theo.

"Trai đẹp" Dương Domic xây dựng hình tượng "trai hư" ở Sàn Đấu Vũ Đạo?

Lần đầu tiên tham gia chương trình vũ đạo cũng là lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu debut, Dương Domic đã dồn nhiều tâm huyết cho màn chào sân của mình. Phần trình diễn của anh cùng biên đạo Hải 2D đã khiến người xem không thể rời mắt vì chỉ toàn "cởi là cởi". Giám khảo Minh Hằng "đọc vị" rằng cả hai xem ra đã định sẵn xây dựng hình tượng "bad boy" trong chương trình năm nay.

Giám khảo Đông Nhi đưa ra nhiều lời khuyên cho cặp đôi "tân binh - lão làng": "Hải là 1 biên đạo có rất nhiều kinh nghiệm, mình phải hiểu chìa khóa cần đi tìm trong chương trình này là gì. Dương là bạn rất mới. Đã tốn rất nhiều thời gian và công sức đến chương trình này, bạn phải ghi dấu ấn, nhớ đến mình là ai thì đó sẽ là thành công của bạn".

Adam Lâm hứa hẹn biến Sàn Đấu Vũ Đạo thành sân khấu đậm chất dân gian

Adam Lâm - Thư Đinh được dự đoán là team nổi trội, khác biệt ở Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2 khi tiết lộ sẽ mang chất liệu dân gian vào trong những tiết mục thi, giúp chương trình có thêm màu sắc mới. Ở màn chào sân của mình, cả hai đã diện trang phục dân tộc, thể hiện vũ đạo dưới nền nhạc truyền thống 2 Đứa Trẻ Vô Tư - Vàng Anh Biết Yêu.

Là những nhân vật nổi tiếng trong làng nhảy múa, cả hai liền bị 3 giám khảo "bắt bài" giấu nghề vì không thể nào có màu nhảy đáng yêu quá khác thường ngày, chỉ đang chờ cơ hội để "lột xác" những vòng sau. Đáp lại, Adam Lâm tiết lộ: "Chiến lược tụi em không phải gì ghê gớm, cả hai muốn xây dựng hướng kết nối những tiết mục với nhau. Nếu có cơ hội những vòng sau, tụi em sẽ cho mọi người thấy chuyện tình này đi đến đâu".

Đông Nhi tái ngộ Kellie ở Sàn Đấu Vũ Đạo, tự hào khi thấy học trò trưởng thành

Là thí sinh "nhỏ nhưng có võ", Kellie đã có màn chào sân gây ấn tượng cùng biên đạo daJAY. Cô nàng đã lồng ghép những bản rap freestyle từng bị cư dân mạng trêu chọc khi tham gia Rap Việt, biến thành nét đặc trưng của bản thân. Tái ngộ cô học trò nhỏ năm nào tại The Voice Kids, Đông Nhi cho biết cô cảm thấy rất tự hào.

"Khi chị nhìn thấy em trên sân khấu, chị rất xúc động, nhớ lại khoảng thời gian mình cùng gắn bó, đồng hành, lúc đó Kellie còn nhỏ xíu, 10 tuổi thôi và bây giờ sau 8 năm, Kellie đã lột xác hoàn toàn. Chị nhìn thấy được sự trưởng thành hơn rất nhiều từ Kellie. Con đường nghệ thuật em theo đuổi ăn trong máu em rồi. Em là 1 nghệ sĩ thực thụ, biết cách làm cho mình nổi bật trong từng bước di chuyển của mình".

Trên sân khấu, biên đạo daJAY xúc động tiết lộ anh suýt không có mặt trong dàn thí sinh năm nay vì sốt cao trước ngày thi. Kellie cũng vì thế mà không định tham gia chương trình. May mắn, sau cùng, daJAY đã quyết tâm không bỏ cuộc để đứng trên sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo cùng bạn nhảy của mình. Cả hai được trông chờ sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Denis Đặng bừng sáng sân khấu nhờ visual siêu thực, mở thế giới ma mị trong màn chào sân

Tương tự như những lần xuất hiện trong các MV của Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng tiếp tục bừng sáng sân khấu, thu hút ánh nhìn của khán giả khi xuất hiện tại Sàn Đấu Vũ Đạo. Cách chọn nhạc với bản mashup nhiều ca khúc nước ngoài theo hơi hướng ma mị đã giúp sân khấu của Denis Đặng cùng bộ đôi biên đạo Quang Hiệp - Kiên Cường thêm phần độc đáo.

Biên đạo John Huy Trần cho biết anh rất thích màu sắc của đội hình đặc biệt nhất năm nay. Minh Hằng tiết lộ đã có lần năn nỉ Denis Đặng làm giám đốc sáng tạo cho MV của mình nên vì thế rất hiểu cách làm việc của "phù thủy hình ảnh". "Denis cực chỉnh chu trong từng chi tiết, bạn có nhiều chất liệu sáng tạo, tin chắc rằng bạn có thể chinh phục những đỉnh cao nếu muốn".

Min.T gây bất ngờ khi tiết lộ đang mắc chứng rối loạn lo âu

Không còn là "trai đẹp thư sinh" khi ngồi "ghế nóng" Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Min.T "lột xác" 180 độ trong màn chào sân tại Sàn Đấu Vũ Đạo 2. Biên đạo Kyo Haha cho biết mục tiêu của anh tham gia chương trình là nhắm tới ngôi vô địch. Vì thế, trong bài freestyle đầu tiên, anh sẽ "biến" đồng đội thành "chiến binh", sẵn sàng chiến đấu với 11 đội còn lại.

Nhận xét về Min.T, Minh Hằng cho biết cô đã có cảm xúc lẫn lộn khi theo dõi anh chàng: "Lúc Min.T nhảy cho Hằng cảm giác bạn rất chuyên nghiệp, có kỹ năng nhưng 1 vài động tác lại cho mình thấy bạn không biết gì cả". Ít ai biết Min.T đang điều trị chứng rối loạn lo âu sau khi xảy ra nhiều biến cố. Nam ca sĩ trải lòng: "Chị Hằng nói đúng. Sau nhiều chuyện xảy ra, có những lúc em không tin vào bản thân mình kể cả lúc nhảy". Biên đạo Kyo Haha được Đông Nhi gửi gắm Min.T: "Một lời hứa với nhau là Kyo Haha sẽ giúp Min.T rèn luyện để thành chiến binh mạnh trong chương trình này".

Đông Nhi bật khóc kể hành trình quyết tâm của "gà cưng" Ngụy Thùy Linh khi tham gia Sàn Đấu Vũ Đạo 2

Không giống như nhiều đội khác "giấu nghề", Ngụy Thùy Linh (LipB) - Vitden đã có màn chào sân "máu chiến" ngay từ tập đầu tiên dưới nền nhạc ca khúc Son. Nhìn "gà cưng" trình diễn trên sân khấu, Đông Nhi không giấu nổi sự xúc động, chia sẻ với khán giả: "Nhi luôn tự hào với những người bạn đồng hành cùng mình, các bạn ấy xứng đáng nhận được một lời động viên. Nhi chứng kiến quá trình đam mê theo đuổi nghệ thuật của Linh. Linh là người rất mê nghệ thuật, để nói tố chất đủ để trở thành một ngôi sao theo đuổi con đường ca hát thì không đủ lớn nhưng Linh có thứ vượt ngưỡng là lòng đam mê".

Nữ ca sĩ cho biết rất nể "gà cưng" vì biết cô dành nhiều tâm huyết chuẩn bị tham chiến chương trình. "Linh thức sáng thức đêm, ngày nào cũng luyện tập, bay ra Hà Nội tốn rất nhiều công sức. Đau bao tử, mệt nhưng không hề than vãn điều gì. Nhi chỉ biết chuyện này thông qua bạn đồng hành cùng Linh".

Phần thi của Thùy Linh và Vitden được Minh Hằng đánh giá cao về khả năng biên đạo, đặc biệt là đội hình. Tuy nhiên, đây sẽ là "con dao 2 lưỡi" vì nếu đội hình đẹp đồng bộ sẽ khiến nhân vật chính bị lu mờ. Biên đạo John Huy Trần tiết lộ anh là fan của Vitden, rất hạnh phúc khi gặp anh chàng tại chương trình. "Cách dựng bài của em là ví dụ rất tốt cho nhiều người", nam giám khảo chia sẻ.

Mai Âm Nhạc tuyên bố sẽ thành Mai Vũ Đạo tại "sàn đấu" mùa 2!

Kết màn tập đầu tiên của Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2 là đôi bạn thân Mai Âm Nhạc - Song Linh với tiết mục mang hơi hướng những năm 2000. Dưới nền nhạc Baby chupa chups, cả hai đã có phần trình diễn khiến các giám khảo cực kỳ phấn khích. Mai Âm Nhạc và Song Linh còn tự đặt biệt danh mới cho mình ở show vũ đạo lần này là Mai Vũ Đạo và Linh Vũ Lực. Tính cách lầy lội của Mai Âm Nhạc khiến giám khảo John Huy Trần phải khẳng định: "Lần đầu gặp nhưng chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ quên em". Trong khi đó, Minh Hằng cũng dành nhiều lời khen cho 2 cô gái hài hước: "Một bài nhảy nhưng thái độ nhảy khác nhau sẽ làm nên câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn đã có một thái độ rất ‘chơi' trên sân khấu".

Mai Âm Nhạc còn gây bất ngờ khi tiết lộ dàn vũ công hỗ trợ tiết mục của cô đều là nhờ Song Linh huy động, cất công bay từ Hà Nội vào. Đông Nhi thích thú với bài diễn vui tươi, tiên đoán luôn cả hai sẽ làm nên chuyện tại chương trình năm nay.

Như vậy, màn chào sân của 12 đội đã chính thức khép lại với những màn trình diễn đầy máu lửa và đam mê. Ở tuần tiếp theo, các đội sẽ tiếp tục nhận thử thách với chủ đề "Hiphop Never Die". Theo nhá hàng từ chương trình, giám khảo khách mời tham gia tập 2 sẽ là người mẫu Diệp Lâm Anh. Với những góp ý từ dàn giám khảo, 12 đội thi sẽ liệu sẽ lột xác ngoạn mục thế nào trên sàn đấu sắp tới?

Tập 2 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022 sẽ lên sóng vào 19h30 thứ 7 ngày 30/07/2022 trên kênh HTV7.

