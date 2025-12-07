Tăng Thanh Hà nắm chặt tay Louis Nguyễn lộ diện tại đám cưới em gái, visual đỉnh như bìa tạp chí

Sáng 7/12, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - và chồng ngoại quốc đã được diễn ra căn biệt thự riêng của gia đình. Không khí hỷ sự, đông đủ họ hàng hai bên khiến khuôn viên biệt thự trở nên nhộn nhịp từ rất sớm.

Bên cạnh sự xuất hiện của cô dâu chú rể, sự quan tâm của công chúng cũng đổ dồn về màn xuất hiện của vợ chồng Tăng Thanh Hà. Theo ghi nhận của chúng tôi, cặp đôi có mặt từ sớm, cùng diện áo dài nền nã và sóng đôi bước vào buổi lễ. Cả hai nắm tay sánh bước đầy tình tứ, diện áo dài truyền thống đồng điệu sắc pastel. Louis Nguyễn chọn thiết kế gam hồng, trong khi Hà Tăng diện áo dài lụa màu trắng pha xanh, điểm nút trang trí nổi bật ở vai.

Bộ đôi di chuyển chậm rãi vào khu vực lễ, thần thái điềm tĩnh nhưng nổi bật giữa khung cảnh buổi sáng trong trẻo. Ở mỗi góc ảnh, Hà Tăng đều giữ khí chất cuốn hút đặc trưng, còn Louis Nguyễn lịch thiệp với kính đen và phong thái chỉn chu. Loạt khoảnh khắc nắm tay, trao nhau ánh nhìn nhẹ nhàng của cặp vợ chồng quyền lực khiến netizen không thể không chú ý khi theo dõi diễn biến lễ gia tiên sáng nay.

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Trong lễ gia tiên sáng nay, bên ngoài khu biệt thự, dàn vệ sĩ đã đứng túc trực sẵn để đảm bảo an ninh. Dàn xế sang của khách mời, anh em nhà tỷ phú cũng đang đổ bộ. Đúng chất nhà có hỷ sự, biệt thự bật những bài hát nghe vào đã thấy rần rần không khí cưới xin. Tối cùng ngày, lễ cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen sẽ diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, dự quy tụ nhiều gương mặt đình đám Vbiz đổ bộ.