Tăng Thanh Hà chấp nhận sự thật

Tăng Thanh Hà là một trong những gương mặt hiếm hoi của showbiz Việt vẫn giữ được sức hút dù đã rời xa ánh đèn sân khấu nhiều năm. Không ồn ào, không chạy theo xu hướng, cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và những giá trị riêng. Ở ngưỡng U40, hình ảnh Hà Tăng vẫn gắn liền với sự thanh lịch, nhẹ nhàng và một vẻ đẹp rất đời thực - càng giản dị lại càng sang trọng, cuốn hút.

Mới đây, trong bài đăng trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật tuổi 39, Hà Tăng trải lòng về một sự thật mà cô đã học cách chấp nhận. Đó là sự thay đổi của bản thân sau sinh - từ gương mặt đến vóc dáng. Cô giãi bày: "Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi. Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm".

Hà Tăng nhìn nhận rằng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ: gương mặt, vóc dáng, và cả những đường nét từng được xem là hoàn hảo. Nhưng thay vì chống lại, cô chọn cách hòa hợp, yêu chính mình, đón nhận những thay đổi và biết ơn vì những dấu ấn của hành trình làm mẹ.

Chấp nhận những thay đổi không có nghĩa là đánh mất sự cuốn hút. Ở tuổi 39. Hà Tăng vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong cách ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế - thứ khiến vẻ ngoài của cô vừa gần gũi, vừa sang trọng một cách tự nhiên. Không trang điểm cầu kỳ, không váy áo lộng lẫy, Hà Tăng chỉ cần những món đồ cơ bản cũng đủ toát lên nét tự tin và thanh lịch của người phụ nữ đã tìm thấy sự cân bằng trong chính mình.

Sự tối giản trong cách ăn vận của Hà Tăng không hề đơn điệu, mà là lựa chọn có chủ đích. Mỗi bộ trang phục đều mang tinh thần "ít mà chất", tập trung vào phom dáng, chất liệu và sự thoải mái. Ngay trong bộ ảnh mừng tuổi mới, Hà Tăng cũng giữ đúng tinh thần này: cô chọn một chiếc tank top đen cơ bản, phối cùng quần jeans xanh - combo tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác thanh thoát, hiện đại. Để tạo điểm nhấn, cô khéo léo mix cùng phụ kiện: khuyên tai, vòng cổ và nhẫn bản mảnh, đủ để làm outfit trở nên tinh tế mà không phá vỡ tổng thể tối giản.

Chính phong cách thanh lịch là bí quyết giúp Tăng Thanh Hà luôn giữ được vẻ sang trọng và trẻ trung theo năm tháng. Có lẽ vì thế mà gu thời trang của cô thường được xem như “cẩm nang” tham khảo cho phụ nữ sau tuổi 40. Khi chọn trang phục, cô ưu tiên những món đồ cơ bản nhưng chất lượng, tập trung vào phom dáng và chất liệu. Trong cách phối đồ, Hà Tăng luôn đề cao sự tinh giản, khéo léo điểm xuyết vài chi tiết nhấn nhá vừa đủ để tổng thể vẫn thanh thoát mà không nhàm chán.

