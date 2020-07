Tăng Thanh Hà bị dân mạng chê vừa gầy vừa già, nhưng lại được fan quốc tế ra sức bảo vệ với thái độ "cực gắt" thế này đây

Vừa qua, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ một bức hình người đẹp tươi cười khi nhạn được chậu hoa lan vô cùng đẹp. Trong hình, Tăng Thanh Hà diện style đơn giản với áo hoa tay bồng trông vô cùng trẻ trung.

Mặc dù thời gian qua, Tăng Thanh Hà thường xuyên khoe rằng bản thân đã tăng được 5kg và người hâm mộ cũng nhận ra điều đó khi nhìn gương mặt có phần đầy đặn hơn của người đẹp. Nhưng với bức hình mới được đăng tải lại có một cư dân mạng bình luận rằng: "Bạn dạo này gầy quá, da nhăn và già đi quá nhiều".

Phản ứng lại bình luận của cư dân mạng trên, một fan quốc tế của Tăng Thanh Hà ngay lập tức có màn đáp trả "cực gắt" thay thần tượng: "I bet how she looks is none of your business ! Keep all the passive aggressive comments to your... ! To Ha, I absolutely love this photo of you! You are radiantly beautiful and gorgeous!" (Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng vẻ ngoài của cô ấy thế nào không phải chuyện của bạn! Hãy giữ tất cả những bình luận tiêu cực cho chính bạn ấy! Gửi Hà, tôi thật sự yêu bức hình này của bạn! Bạn thật rạng rỡ và xinh đẹp!).