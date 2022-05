Tang lễ cố diễn viên nổi tiếng xứ Hàn: "Chị đại" Kim Hye Soo, Moon Geun Young đau xót tới đưa tiễn

Vài ngày trước, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kang Soo Yeon đã qua đời sau gần 2 ngày bị ngừng tim, hưởng dương 55 tuổi. Gia đình nữ diễn viên cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15 giờ chiều ngày 7/5.

Mới đây, đám tang của nữ diễn viên Kang Soo Yeon đã được diễn ra tại phòng 17, thuộc nhà tang lễ ở Trung tâm y tế Samsung, Seoul. Theo đó, linh cữu của cố diễn viên sẽ được an táng vào ngày 11/5 tới đây. Do nữ diễn viên chưa lập gia đình và có con nên cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busun - Kim Dong Ho đã đứng ra làm chủ trì tang lễ. Tới dự tang lễ của cố diễn viên Kang Soo Yeon có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Kim Hye Soo, Lee Byung Hun, Moon Geun Young, đạo diễn Bong Joon Ho, Go Soo...

Di ảnh của cố diễn viên Kang Soo Yeon.

"Chị đại xứ Hàn" Kim Hye Soo đau đớn tới đưa tiễn.

"Em gái quốc dân" Moon Geun Young tới đưa tiễn đàn chị.

Đạo diễn Bong Joon Ho

Nam tài tử Lee Byung Hun xuất hiện tại tang lễ với đôi mắt sưng húp, tiều tụy.

Nữ diễn viên Kim Yun Jin.

Nam diễn viên Go Soo.

Nguồn: Naver

https://afamily.vn/tang-le-co-dien-vien-noi-tieng-xu-han-chi-dai-kim-hye-soo-moon-geun-young-dau-xot-toi-dua-tien-20220509090624478.chn