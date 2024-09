Tăng hơn 1 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày, giá vàng nhẫn cao chưa từng có

Cụ thể, lúc 9h45 sáng nay, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 81,45 - 82,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC được niêm yết ở mức 80,8 - 82,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng nhẫn tăng mạnh thì giá vàng miếng lại chưa có sự biến động, đang được niêm yết ở mức 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tăng mạnh được cho là chịu tác động của việc giá vàng thế giới sáng nay tăng phi mã. Cụ thể, đầu giờ sáng, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.657 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng mạnh khi căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng nhẫn cao chưa từng có. (Ảnh: Minh Đức).

Một trong những yếu tố khác thúc đẩy đà tăng của vàng là phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee. Theo đó, ông Goolsbee dự đoán sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm trong năm tới.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures cho rằng vàng có thể vượt 2.700 USD/ounce, sớm nhất vào cuối tuần này, nếu căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang và có thêm nhiều thông tin về việc cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Giới đầu tư cũng đánh giá diễn biến tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, khi ngân hàng trung ương nước này công bố gói kích thích lớn nhất kể từ đại dịch để đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát.

Điều mà giới quan sát lo ngại là Trung Đông sẽ trở nên hỗn loạn trong một thời gian dài. Nhiều dự báo cho rằng, căng thẳng tại Trung Đông có thể sẽ kéo dài, lan rộng và khốc liệt. Giá vàng sẽ hưởng lợi từ những bất ổn như vậy.

Mặc dù đã tăng rất mạnh, khoảng 28% kể từ đầu năm nhưng vàng được dự báo sẽ tiếp tục leo thang và lập đỉnh cao mới từ nay đến cuối năm và cả năm 2025. Vàng có khả năng lên mức 2.700 USD/ounce vào cuối năm nay và sẽ lên 3.000 USD/ounce trong nửa đầu năm sau.

Vàng được dự báo tăng giá không chỉ vì đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng mà còn do sức cầu đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ. Thị trường vàng sắp vào mùa cao điểm khi lễ Giáng sinh và mùa cưới tại châu Á sắp tới.

Giá vàng nhẫn liên tiếp lập kỷ lục, có bất thường?

Giá vàng nhẫn liên tiếp tăng và mỗi ngày lại lập kỷ lục mới từ khoảng 1 tuần gần đây. Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng nhẫn trong nước đang rất cao và sát với giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới đã vượt 2.600 USD/ounce và sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai. Do đó, giá vàng nhẫn khó tránh khỏi xu hướng tăng.

“ Vàng nhẫn có được đặt vào diện kiểm soát giống vàng miếng không thì chưa ai biết. Nhưng tại thời điểm hiện tại, giá vàng nhẫn vẫn chưa tăng đến mức có thể tạo ra sự bất ổn trên thị trường, do đó việc kiểm soát này có thể chưa diễn ra trong thời gian sắp tới ”, ông nói.

Mặc dù vậy, ông Hiếu vẫn cho rằng, việc giá vàng nhẫn leo cao lên mức chỉ còn cách giá vàng miếng khoảng 1 triệu đồng/lượng là khá bất thường: “ Mặc dù chúng ta không thể so sánh vàng miếng với vàng nhẫn, bởi một loại được kiểm soát, một loại thì chưa. Tuy nhiên, vàng miếng vốn có tính thanh khoản cao hơn, lại có thương hiệu vàng quốc gia SJC, tính ưu việt rất nổi trội. Còn vàng nhẫn thì các thương hiệu đồng đều và cạnh tranh nhau. Do đó, việc giá vàng nhẫn tiến rất gần giá vàng miếng là khá bất thường ”.

Ông Hiếu cũng nhắc đến sự bất thường trên thị trường vàng miếng. Hiện loại vàng này đang được kiểm soát theo chương trình bình ổn giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Giá vàng miếng đã giảm rất sâu, từ hơn 92 triệu đồng/lượng xuống khoảng 78 triệu đồng/lượng và bây giờ là 83,5 triệu đồng/lượng. Đây là một thành công của chương trình này.

Tuy nhiên, trên thực tế, người có nhu cầu rất khó mua được vàng miếng với giá này, vàng miếng hiện không được vận hành theo quy luật cung cầu. “Cầu thì rất cao nhưng cung thì không có, thị trường vàng miếng vì thế rất trầm lắng. Nói thị trường vàng miếng ổn định, có lẽ chỉ ổn định một nửa đó là về giá, nhưng về cung - cầu thì không được vận hành”.

Trong khi đó, chuyên gia vàng Trần Duy Phương lại cho rằng giá vàng nhẫn tăng cao như hiện tại là bình thường vì giá vàng nhẫn trong nước đang được dẫn dắt bởi giá thế giới.

“ Giá vàng thế giới tăng kéo theo giá vàng nguyên liệu quy đổi đầu vào tăng. Hiện giá vàng thế giới đang ở mức khoảng 2.630 USD/ounce, sau khi quy đổi, công các loại thuế phí, vận chuyển về đến Việt Nam thì giá cũng khoảng hơn 80 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chi phí sản xuất, vận hành thì giá vàng nhẫn bán ra vẫn đang nằm trong khoảng giá hợp lý. Nếu như giá vàng nhẫn tăng hoặc giảm ngược chiều với giá vàng thế giới thì lúc đó mới bất thường.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh trong thời gian qua là do giá vàng thế giới tăng quá mạnh. Còn việc giá vàng nhẫn tiệm cận với giá vàng miếng là do vàng miếng SJC đang được quản lý giá bởi NHNN nên không thể tự tăng, giảm theo thị trường. Do đó, giá vàng miếng SJC tăng/giảm có độ trễ hơn so với giá vàng nhẫn ", ông Phương lý giải.