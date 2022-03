"Tảng đá chết chóc" phong ấn hồ ly 9 đuôi nổi tiếng thế giới bỗng bị vỡ đôi khiến dân tình hoang mang và sự thật choáng váng phía sau

Truyền thuyết dân gian luôn là những câu chuyện hấp dẫn, ly kỳ về những giai thoại trong lịch sử. Mỗi đất nước, mỗi dân tộc lại sở hữu riêng những thần thoại đặc trưng khác nhau. Tại Nhật Bản cũng vậy, nơi đây có một viên đá được gọi là "sát sinh thạch" Sessho-seki, xưa kia được dùng để phong ấn cửu vỹ hồ ly (cáo 9 đuôi).

Tranh vẽ cửu vỹ hồ ly Tamamo-no-Mae cùng âm dương sư Tamamo tại Nhật Bản.

Theo người xưa kể lại, cửu vỹ hồ ly là yêu quái có pháp lực cao cường, sở hữu da trắng, tóc vàng và hay biến thành mỹ nhân để quyến rũ các vị vua. Sau nhiều năm lưu lạc chốn nhân gian, yêu quái này đã theo sứ thần nhà Đường đến Nhật Bản, hóa thành tuyệt thế mỹ nhân Tamamo-no-Mae nhằm chiếm đoạt Thiên hoàng Konoe.

Tuy nhiên những gì giả đối thì lại không thể kéo dài mãi, âm dương sư nổi tiếng Nhật Bản là Abe no Seimei đã nhìn thấu thân phận của yêu quái và đuổi nó ra khỏi hoàng cung. Vì tức giận, Thiên hoàng Konoe đã cử một đội 80.000 quân đến để chế ngự con cáo 9 đuôi và cuối cùng đã giết được nó.

Dù đã chết đi nhưng oán khí của yêu quái 9 đuôi không hề tiêu tan, chúng tụ lại vào trong một phiến đá, sinh vật nào tiếp xúc với nó đều bị bệnh mà chết không lâu sau đó. Chính vì vậy mà dân địa phương mới gọi là "sát sinh thạch" (tảng đá chết chóc). Mãi tới 200 năm sau sự kiện ấy, có một nhà sư đắc đạo đã thanh tẩy bớt oán khí, phong ấn hoàn toàn vào phiến đá và căn dặn người dân phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc.

Sát sinh thạch được cho là nơi tích tụ đầy oán khí của hồ ly 9 đuôi.

"Sát sinh thạch" bị vỡ và câu chuyện chấn động đằng sau

Chính vì giai thoại về sát sinh thạch rất hấp dẫn nên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tới ghé thăm Nhật Bản. Thế nhưng mới đây, một người dùng Twitter là Lillian đã đăng tải bài viết bày tỏ sự nuối tiếc về việc sát sinh thạch tại tỉnh Tochigi đã vỡ làm đôi. Sợi dây thừng dùng để phong ấn tà ma cũng bị đứt hoàn toàn.

Theo các giáo sĩ của ngôi đền nơi có sát sinh thạch, lần cuối hòn đá này bị vỡ là cách đây 637 năm, khi một cao tăng đắc đạo sử dụng quyền năng thanh tẩy và trừ tà. Sau khi làm lễ thanh tẩy, hòn đá bỗng nhiên vỡ vụn và các mảnh của nó đã phân tán ra khắp Nhật Bản.

Sát sinh thạch nứt vỡ đã gây tiếc nuối cho người dân địa phương cũng như du khách.

Hiện tại, câu chuyện đang trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn, một phần cũng vì cửu vỹ hồ là một hình tượng quen thuộc trong các ấn phẩm phim ảnh, truyện tranh. Hầu như dân cư mạng đều phỏng đoán linh hồn của Tamamo-no-Mae đã hồi sinh sau 1000 năm và tiếp tục hành trình quấy phá dân lành.

Sát sinh thạch đã được người dân địa phương đăng ký là di tích lịch sử địa phương vào năm 1957. Hòn đá này từng có mặt trong tác phẩm văn học The Narrow Road to the Deep North của Matsuo Basho, cũng như là nguồn cảm hứng cho vở kịch Noh và hàng trăm bộ phim hoạt hình. Vì thế khi sát sinh thạch nứt vỡ đã gây nuối tiếc cho nhiều người.

Sau khi biết được thông tin, các quan chức chính phủ tại tỉnh Tochigi đã họp và thảo luận về số phận của viên đá. Họ cho rằng đây là một sự việc đáng thất vọng vì đây là biểu tượng của địa phương, nhưng cũng đồng tình rằng phải chấp nhận kết quả của tự nhiên khi hòn đá cũng có tuổi đời quá dài.

Hòn đá là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.

Theo các chuyên gia lý giải, hòn đá nứt vỡ chẳng phải do yêu quái thoát ra hay gì cả, mà chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên. Các vết nứt đã có trên tảng đá vài năm trước, khiến nước mưa bị thấm vào bên trong và phá vỡ cấu trúc của nó.

Còn về lý do tại sao nó lại gây bệnh cho sinh vật, các chuyên gia khẳng định sát sinh thạch là một loại đá núi lửa độc hại. Do nằm gần núi lửa nên hòn đá bị nhiễm hydro sunfua và lưu huỳnh dioxit – các loại khí độc chứa chất asen cao. Nếu tiếp xúc quá nhiều với chất này sẽ làm sinh vật mắc bệnh hoặc chết.

Hiện tại, các quan chức tỉnh Tochigi đang mong muốn "hàn gắn" lại hòn đá về trạng thái ban đầu, cũng như để trấn an người dân địa phương rằng cửu vỹ hồ ly đã bị phong ấn một lần nữa.

Người dân địa phương ai cũng mong muốn hòn đá sớm được cải tạo như cũ.

