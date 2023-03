Tăng cường phòng bệnh cho trẻ khi vào mùa virus hợp bào hô hấp

Gia tăng trẻ mắc virus hợp bào hô hấp thời điểm giao mùa



Ngày 10/3, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng trẻ mắc virus RSV trong thời điểm giao mùa. Theo thống kê từ bệnh viện, từ đầu năm 2023 đến ngày 5/3/2023, tổng số ca nhiễm RSV ghi nhận trong toàn Bệnh viện là 1.025 trường hợp. Chỉ tính riêng từ ngày 1/3-5/3 là 157 ca mắc bệnh này. (https://benhviennhitrunguong.gov.vn/canh-bao-gia-tang-tre-mac-rsv-thoi-diem-giao-mua.html)

Gia tăng số trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp

Virus hợp bào hô hấp là căn nguyên phổ biến toàn cầu gây ra các nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ bao gồm viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm tai mũi.



Triệu chứng nhiễm virus hợp bào hô hấp ở giai đoạn khởi phát gần giống cảm lạnh. Trẻ thường hắt hơi, ho, sổ mũi. Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có một số biểu hiện nặng hơn như thở nhanh, thở khò khè. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng như viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, xẹp phổi,... phải thở máy kéo dài. Để phòng ngừa và hạn chế những biến chứng của bệnh, việc tăng đề kháng cho trẻ là rất quan trọng.

Vì sao trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh?

Sức đề kháng (hệ miễn dịch) của cơ thể là khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, khói bụi,... Có hai loại miễn dịch chính gồm:

Miễn dịch tự nhiên (không đặc hiệu): Là khả năng tự bảo vệ có sẵn trong cơ thể khi mới được sinh ra, không đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trước của cơ thể với kháng nguyên lạ xâm nhập lần đầu hay lần sau.

Miễn dịch thu được (đặc hiệu): Khi cơ thể tiếp xúc với các kháng nguyên gây bệnh hệ miễn dịch sẽ tạo ra các kháng thể đặc hiệu để nhận dạng và tiêu diệt các mầm bệnh đó. Sử dụng vắc xin là một trong những biện pháp kích thích miễn dịch đặc hiệu cho trẻ, hỗ trợ bảo vệ trẻ khỏi một số bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp.

Miễn dịch tự nhiên của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nên trẻ nhỏ rất dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập. Vì thế, tăng đề kháng đặc hiệu đều đặn và liên tục cho trẻ là cần thiết giúp trẻ chống chọi tốt với các mầm bệnh, nhất là trong bối cảnh "dịch chồng dịch" như hiện nay.

Tăng đề kháng hô hấp trong phòng bệnh do virus hợp bào hô hấp RSV

Sức đề kháng hô hấp của trẻ có thể được tăng cường bằng cách cho trẻ tiêm các loại vắc xin theo lịch tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có vắc xin đặc hiệu đối với virus hợp bào hô hấp RSV và các phương pháp điều trị để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của bệnh RSV còn hạn chế.

Virus hợp bào hô hấp có ái lực với đường hô hấp trên mạnh, do đó những giải pháp có thể giúp trẻ ngăn chặn sự tác động của virus ngay tại vị trí cửa ngõ hô hấp như miệng họng mang đến nhiều hiệu quả tích cực. Do còn hạn chế về phương pháp điều trị nên tăng đề kháng hô hấp cho trẻ để phòng bệnh do RSV nên được áp dụng sớm.

Để tăng cường sức đề kháng cho trẻ nói chung và tăng đề kháng hô hấp, cha mẹ hãy tạo cho con môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh cơ thể tốt, tránh ở nơi ẩm thấp. Củng cố chế độ dinh dưỡng hợp lý và cho con uống nhiều nước. Giúp trẻ xây dựng chế độ sinh hoạt tốt để tăng khả năng tự bảo vệ, tăng sức đề kháng của cơ thể. Bên cạnh đó có thể cho trẻ bổ sung các sản phẩm ly giải vi khuẩn dưới dạng viên ngậm để hỗ trợ kích hoạt hệ thống miễn dịch tại chỗ cho trẻ, ngăn chặn tác nhân gây bệnh ngay tại cửa ngõ hô hấp .

Ly giải vi khuẩn được tạo thành bởi hỗn hợp chiết xuất có nguồn gốc từ các mầm bệnh hô hấp được bất hoạt và có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch đặc hiệu trong cơ thể, sản sinh ra kháng thể và ghi nhớ virus gây bệnh. Vì vậy, khi lần nữa tiếp xúc với tác nhân gây bệnh này, cơ thể sẽ nhanh chóng nhận biết và tiêu diệt mầm bệnh.

Các nghiên cứu triển vọng được thực hiện cho thấy, bổ sung ly giải vi khuẩn đường uống có thể làm giảm tải lượng virus hợp bào hô hấp RSV và góp phần hạn chế tình trạng viêm xâm nhập vào phổi, đồng thời hạn chế phản ứng kháng virus, có hiệu quả và an toàn cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Đáng chú ý, ly giải vi khuẩn còn có công dụng trên viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm mũi họng - là những biến chứng thường gặp khi trẻ nhiễm virus RSV.

Trong các sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp sử dụng ly giải vi khuẩn hiện nay, có TPBVSK GS Imunostim Junior.

Nghiên cứu tiến hành tại Séc cho thấy, việc bổ sung chế phẩm TPBVSK GS Imunostim Junior với thành phần gồm ly giải vi khuẩn kết hợp với vitamin C có tác dụng làm giảm hơn 50% tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cấp (tỷ lệ mắc bệnh trong nhóm nghiên cứu là 7%, trong khi 1.552.000 các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) (15,1%) trong cộng đồng). 93% người tham gia nghiên cứu thấy hiệu quả sau một liệu trình sử dụng sản phẩm.

TPBVSK GS Imunostim Junior có dạng viên ngậm tiện lợi, có hương dâu vị ngọt dịu kết hợp với vị chua nhẹ của vitamin C không gây khó chịu khi sử dụng, phù hợp với trẻ nhỏ. Viên ngậm cây sồi GS Imunostim Junior nên được sử dụng khi giao mùa, đặc biệt với trẻ có sức đề kháng hô hấp kém.

GS Imunostim Junior phù hợp cho sức khỏe người dùng và Tuân thủ luật thực phẩm do Viện Y tế Công cộng Quốc gia Praha của Cộng hòa Séc chứng nhận.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.