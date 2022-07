Tăng 2 thứ này vào thực đơn mỗi ngày, chị em sẽ giảm mỡ và giảm cân nhanh

Có quá nhiều chế độ ăn kiêng lỗi mốt và các chương trình giảm cân trên thị trường được quảng cáo mà bạn không thể đếm xuể. Trong khi trà, thuốc giảm cân... có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, bạn hoàn toàn có thể giảm mỡ theo những cách lành mạnh hơn.



TS Trista Best (làm việc tại Balance One Supplements) và TS Courtney D'Angelo (tác giả cuốn sách Go Wellness) mới đây tiết lộ, chế độ ăn không cần phải kiêng khem quá mức. Đảm bảo tăng 2 thứ sau thì cân nặng của bạn sẽ được kiểm soát hiệu quả.

Tăng 2 thứ này vào thực đơn mỗi ngày, cân nặng tự khắc giảm

1. Chất xơ

Có hai loại chất xơ: hòa tan và không hòa tan. Cả hai đều rất quan trọng để giảm mỡ bụng và ngăn chặn hình thành loại mỡ này. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy cứ 10g chất xơ bổ sung trong chế độ ăn uống giúp bạn giảm 3,7% mỡ nội tạng trong thời gian 5 năm.

TS Trista Best cho biết: "Chất xơ hòa tan giúp cải thiện độ nhạy insulin bằng cách cung cấp vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi những vi khuẩn này có số lượng nhiều, chúng có thể tiêu hóa thức ăn giúp bạn ăn ngon hơn, giảm thiểu phản ứng với insulin của cơ thể và giảm mỡ bụng".

Chất xơ hòa tan giúp cải thiện độ nhạy insulin bằng cách cung cấp vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Chất xơ hòa tan cũng làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn chặn sự tăng vọt nhanh chóng của lượng đường trong máu. Đồng thời chúng làm tăng cảm giác no và ngăn chặn bạn ăn quá nhiều. Chúng có nhiều trong các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau...

Cách ăn nhiều chất xơ để giảm mỡ bụng

Khi nói đến việc tìm kiếm nguồn chất xơ, trước tiên, TS Best khuyên bạn nên cố gắng đáp ứng đủ lượng được đề xuất thông qua thực phẩm. Nhưng "nếu không thể đáp ứng nhu cầu của mình thông qua chế độ ăn uống, tốt nhất là bạn nên dùng thực phẩm bổ sung".

2. Tăng protein

Theo TS D'Angelo, nạp đủ protein hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để giảm mỡ bụng và giảm béo toàn thân.

Nạp đủ protein hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để giảm mỡ bụng và giảm béo toàn thân.

Protein xây dựng cơ bắp của chúng ta và càng có nhiều cơ thì tốc độ trao đổi chất càng tăng nhanh, dẫn đến đốt cháy nhiều chất béo hơn, nhất là mỡ bụng.

Sự thật là hầu hết mọi người không ăn đủ protein mỗi bữa hoặc mỗi ngày. Lượng protein bạn muốn ăn mỗi ngày tùy thuộc vào mục tiêu cân nặng mà bạn mong đợi. Nếu bạn mới bắt đầu tập ăn nhiều protein, hãy bắt đầu với khoảng 25g mỗi bữa ăn.

Cách ăn nhiều protein để giảm mỡ bụng

Ăn nhiều protein hơn nghe thì dễ nhưng việc tìm kiếm những món ăn ngon, lành mạnh và giàu protein lại là thử thách nếu bạn chưa quen. TS D'Angelo gợi ý, bạn có thể bổ sung thực phẩm giàu protein bao gồm ức gà, gà tây, thịt lợn, cá, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi và trứng... vào bữa ăn của mình.

Sữa chua Hy Lạp là một trong những món ăn giúp giảm mỡ hiệu quả.

Ngoài ra, bạn nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ về việc kết hợp nhiều chất xơ và protein vào chế độ ăn uống hàng ngày để bắt đầu hành trình giảm mỡ lành mạnh.

Để giảm mỡ tốt hơn, chị em nên có 3 thói quen lành mạnh trong ăn uống

1. Uống nhiều nước trong ngày

Uống nước có thể giúp bạn no lâu và ăn ít hơn. Nó cũng giữ cho làn da của bạn trẻ trung và khỏe mạnh bằng cách thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Uống nước có thể giúp bạn no lâu và ăn ít hơn.

2. Ăn sáng lành mạnh mỗi ngày

Ăn sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Do đó, bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt trong ngày. Nếu có thời gian, hãy ăn sáng trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy.

3. Chia nhỏ bữa ăn

Nếu bạn cảm thấy việc ăn 3 bữa một ngày không có lợi cho mình, hãy thử thay đổi thời gian và số lượng ăn trong mỗi bữa.

Thay vì ăn 3 bữa lớn mỗi ngày, hãy thử ăn 6 bữa nhỏ trong ngày. Bạn sẽ giảm nguy cơ tích tụ mỡ bụng, tránh tối đa bị mỡ nội tạng bủa vây.

