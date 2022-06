Tận hưởng trọn vị thực phẩm New Zealand tươi ngon, an toàn trong mùa hè này

Mùa hè này, khi ghé thăm các siêu thị chất lượng cao và đáng tin cậy như WinMart, người tiêu dùng sẽ tìm thấy rất nhiều loại táo khác nhau của New Zealand phù hợp với sở thích mỗi người. Cùng điểm qua đặc điểm của một số giống táo New Zealand nổi bật và mẹo để chọn những quả táo ngon nhất và an toàn nhất cho bạn và gia đình.

Nhiều loại táo đến từ New Zealand rất phong phú dành cho bạn và người thân.

Táo Dazzle - Viên ngọc đỏ của New Zealand

Táo Dazzle là viên đá quý của thiên nhiên New Zealand với độ giòn tuyệt vời, vị ngọt dịu và màu đỏ hấp dẫn cùng lớp da táo bóng loáng thu hút ánh nhìn của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Táo New Zealand Queen – Sắc đỏ thẫm khó quên

Táo New Zealand Queen nổi tiếng với hương vị ngọt dịu. Quả táo có hình tròn, vỏ mỏng, màu đỏ thẫm và giòn ở giữa. Táo New Zealand Queen giòn, mọng nước. Hương vị của giống táo này có phảng phất hương lê và chuối tinh tế với mùi thơm nhẹ.

Táo Royal Gala – Giống táo được xuất khẩu nhiều bậc nhất

Táo Royal Gala là một trong những loại táo được xuất khẩu nhiều nhất ở New Zealand. Kích thước từ nhỏ-vừa, loại táo này có dạng hình tròn đến hình nón. Đặc trưng của táo Royal Gala là vỏ mỏng với hai màu vàng và đỏ, thịt táo có màu kem nhạt. Khi ăn vào sẽ thấy giòn và ngon ngọt. Ngoài ra còn có sọc đỏ-hồng nổi bật trên bề mặt vỏ, làm cho táo có vẻ ngoài rực rỡ hơn. Táo Royal Gala thường có bán suốt các mùa quanh năm.

Táo Granny Smith - Táo xanh phổ biến

Nếu bạn muốn thử táo xanh, Granny Smith là lựa chọn tốt dành cho bạn. Granny Smith có vỏ màu xanh lục sáng bắt mắt, vị chua nhẹ và không chuyển màu nâu sau khi cắt ra. Táo Granny Smith là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường collagen và hệ miễn dịch của bạn.

Táo Braeburn – những ‘bé bự’ chua ngọt

Táo Braeburn nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand có vỏ hơi vàng pha cam, nổi tiếng thế giới với chất liệu giòn và thơm ngon. Táo có kích thước lớn với vị chua ngọt và hương thơm thanh lịch. Vị ngọt của táo Braeburn dường như pha chút hương nhẹ nhàng của gia vị, lê, nhục đậu khấu và quế. Những quả táo này thường vào mùa khi cuối thu đầu xuân.

Táo Ambrosia – vị mật ong ngon hấp dẫn

Làm thế nào để chọn táo ngon và an toàn cho bạn và gia đình?

Các thực phẩm New Zealand ngon lành và bổ dưỡng khác

Nhìn chung, thực phẩm và đồ uống chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam, với tổng doanh thu xuất khẩu trị giá 640 triệu đô la trong giai đoạn cuối tháng 6 năm 2021. Các sản phẩm bao gồm sữa, trái cây tươi, rau quả, thịt và rượu vang. Tại WinMart, người tiêu dùng Việt Nam cũng có thể thử các sản phẩm khác của New Zealand như: trái kiwi từ Zepri, các sản phẩm từ sữa của Fonterra, và bơ đậu phộng chất lừ từ Picot Productions. Tất cả đều được làm từ New Zealand.

Nằm trong chiến dịch toàn cầu Made With Care do Cơ quan Thương mại và phát triển Doanh nghiệp New Zealand tổ chức, Lễ hội Trái cây New Zealand tại WinMart đã khởi động từ ngày 01/06 đến ngày 15/06/2022 với nhiều hoạt động khuyến mại và sự kiện hấp dẫn trên toàn quốc. Vào những ngày này, khách hàng có thể tham gia các hoạt động vui chơi khi mua sắm tại các cửa hàng của Wimart.

Trong chiến dịch này, 14 công ty của New Zealand sẽ cùng tham gia như: Bostock, Ecostore, First Fresh, Fonterra, Freshco, Freshmax, Golden Bay Fruit, Heartland Fruit, Picot Productions, Rockit Global, Scales Corporation, T&G Global, Westland và Zespri.

Với tinh thần của Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/06/2022, WinMart chia sẻ khát vọng mang đến những thực phẩm tươi ngon và an toàn cho khách hàng và gia đình. WinMart đảm bảo trái cây luôn tươi, ngon, đầy đủ các giá trị dinh dưỡng đồng thời duy trì giá cả ổn định, với cảm hứng từ thông điệp "Hằng ngày chúng tôi giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt bằng cách cung cấp các sản phẩm tươi ngon nhất tại mỗi cửa hàng WinMart – Winmart Tươi Ngon Thượng hạng".

