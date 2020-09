Tan hoang chùm ảnh bão số 5 đổ bộ: Cây đổ la liệt, nhiều nhà dân sập hoàn toàn, hàng loạt xế hộp hư hỏng

Clip: Nhà dân sập hoàn toàn sau bảo nhé số 5.





Bên cạnh đó, bão số 5 cũng đã gây ra thiệt hại về người. Đã có 1 người tử vong, 1 người mất tích và 29 người khác bị thương.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở khu vực Trung Trung Bộ trong ngày hôm nay đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Dự báo: Trong đêm nay và ngày mai (19/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.