Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan: "Bông hồng lai" nóng bỏng, học vấn đáng nể, vừa đăng quang đã được dự đoán là ứng cử viên sáng giá của Miss Universe

Tối 10/10, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 đã diễn ra tại True Icon Hall, Icon Siam, Bangkok. Vượt qua 28 thí sinh, người đẹp Amanda Obdam đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, nhận chiếc vương miện trị giá 3,5 triệu baht (hơn 2,5 tỷ đồng).

Amanda Obdam sinh năm 1993, cô là một "bông hồng lai" có bố là người Canada gốc Hà Lan, mẹ là người Thái gốc Hoa. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto.

Hiện tại cô đang là diễn viên của Channel 7 HD. Amanda Obdam từng quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim như "Cupid - The Agitator In Love" (2017), "The Fierce Fighter", "The Unwilling Bride", "The Devil Dance" (2018)...

Amanda Obdam trong giây phút đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020

Sở hữu dòng máu lai nên nhan sắc của Amanda Obdam cũng nổi bật với đường nét sắc sảo, pha trộn hài hòa giữa châu Á và phương Tây. Người đẹp 27 tuổi có chiều cao 1m70, body gợi cảm cùng đường cong hút mắt. Cô đã thể hiện rất tốt trong các phần thi bikini, dạ hội,... trong đêm Chung kết với lối trình diễn tự tin, quyến rũ.

Xuyên suốt cuộc thi, Amanda Obdam đã thể hiện mình là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, uy nghĩ tích cực. Cô không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc lai, body nóng bỏng, học vấn tốt mà còn ứng xử thuyết phục cùng khả năng tiếng Anh đáng nể.

Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, "bông hồng lai" từng thử sức tại Miss World Thailand 2015, Miss Grand Phuket 2016...

Ngay từ thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, Amanda Obdam đã được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Universe 2020 sắp được tổ chức. Cô cũng là đối thủ đáng gờm khiến đại diện Việt Nam - Khánh Vân phải dè chừng vì nổi trội về nhiều mặt.