Tan chảy với độ đáng yêu của dàn siêu mẫu nhí trong bộ ảnh ngày 20/11

Nhân dịp ngày 20/11, các bé siêu mẫu nhí tài năng đã cùng người thầy là đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm More than love - More than teacher vô cùng đáng yêu với nhiều concept khác nhau.

Bộ ảnh thể hiện tinh thần vui nhộn, trẻ trung của các bé Mộc Thảo, Kim Ngân, Bảo Nghi, Cherry Minh Thư, Tường Lam.. Trong những bộ trang phục đầy màu sắc. Mỗi concept là một thông điệp ý nghĩa mà thầy trò Nguyễn Hưng Phúc muốn gửi đến các bé.

Trong những bộ đồng phục đáng yêu các bé Skye, Bảo Nghi, Tường Lam thể hiện tinh thần tươi vui mỗi sáng được cắp sách đến trường cùng bạn bè.

Mỗi bé đều có những ước mơ riêng để trở thành những người có ích cho xã hội, có bé mơ làm ca sĩ, bé thì muốn trở thành vũ công lại có những bé muốn trở thành y tá, bác sĩ... Đó chính là ý nghĩa trong những bức ảnh đặc biệt này.

Sau những giờ học căng thẳng các bé có thể tham gia cùng nhau vui chơi để ngày càng gắn kết nhau hơn.

Những hình ảnh "đốn tim" của thầy trò Nguyễn Hưng Phúc.

Các công chúa, hoàng tử đáng yêu trong những buổi tiệc lung linh màu sắc.