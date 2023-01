Tân binh Vpop 2022: Mono nổi bật nhất, khẳng định danh xưng 'em trai chất lượng' của Sơn Tùng M-TP

Với năm 2022, nhạc Việt chứng kiến nhiều sự đổ bộ của các tân binh Vpop, trong đó em trai của Sơn Tùng M-TP là Mono chiếm trọn spotlight bởi loạt thành tích đáng chú ý.

Sau hơn 4 tháng ra mắt, Mono đã có vị trí riêng, sở hữu lượng fan đáng nể cùng bản hit Waiting for you phủ sóng khắp mọi nơi.

Ra mắt trong điều tiếng thị phi

Ngày 8/8/2022, Mono chính thức ra mắt trong vai trò ca sĩ solo. Trong sự kiện chào sân đặc biệt, Mono đã gây tranh cãi vì hát live chưa tốt, nhiều chỗ hụt hơi, không rõ lời. Chưa hết, anh chàng còn để lộ sự run rẩy, thiếu tự tin khi trả lời phỏng vấn với truyền thông. Người ta đặt ra câu hỏi rằng Mono sẽ làm được gì nếu như không phải em trai của Sơn Tùng M-TP?

Mono chịu nhiều điều tiếng thị phi vì là em trai của Sơn Tùng. Ảnh: NVCC

Quá nhiều nghi vấn đổ dồn vào Mono - chàng trai 22 tuổi mới bước chân vào showbiz với cái bóng quá lớn của anh trai. Nhất cử nhất động của Mono đều gây chú ý, thậm chí đến cả những lời động viên Sơn Tùng M-TP dành cho em trai mình cũng bị soi mói là chiêu trò PR thiếu trung thực.

Cụ thể, trong đoạn clip tự quay gửi cho Mono, Sơn Tùng M-TP khẳng định rằng cả anh lẫn bố mẹ đều không biết chuyện Mono lấn sân làm ca sĩ: "Chú giấu kỹ quá, anh và bố mẹ đều không biết gì".

Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện sau này, Mono lại kể rằng bản thân mình làm gì cũng hỏi qua ý kiến Sơn Tùng M-TP. Thông tin bất nhất từ 2 anh em khiến cho công chúng hoài nghi, phải chăng Sơn Tùng mới là người đứng sau, vạch ra đường hướng phát triển sự nghiệp cho Mono nhưng vì sợ em trai bị "ném đá" nên mới cố tình che giấu?

Giữa cơn bão thị phi đổ dồn vào mình, hồi giữa tháng 8/2022, Mono chia sẻ về anh trai: "Nhiều người vẫn nói làm sao để tôi thoát khỏi cái bóng của anh. Từ thoát nghe rất nặng nề. Chúng ta là 1 gia đình mà, đôi khi nhìn nhau là sẽ hiểu, có những cái năng lượng, có những cái tần sóng thuộc về nhau mà. Nên nói thoát là thoát thế nào?

Tôi có áp lực trước thành công của anh, nhưng tôi sẽ cố gắng để biến áp lực đó thành động lực. Tôi sẽ nhìn mọi thứ thật vui vẻ chứ không nhìn cái gì cũng thấy nặng nề. Áp lực là sự cần thiết trong cuộc sống này, tôi rất thích đọc bình luận của mọi người. Tôi phải đọc để biết mọi người đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sau khi đọc thì tôi chẳng nghĩ quá nhiều đâu, tôi nhìn cái gì cũng đơn giản.

Sơn Tùng M-TP hiện là ngôi sao hàng đầu ở showbiz Việt. Ảnh: NVCC

Gia đình rất yêu thương tôi và tôi vô cùng tự hào vì là con của bố mẹ và em của anh Tùng. Bố mẹ dạy anh tôi nhiều điều, sau đó anh tôi lại dạy cho tôi. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ, dù cho có làm điều gì đi nữa. Tôi không dùng từ thoát khỏi cái bóng, tôi nghĩ chúng tôi là gia đình thì vẫn cứ là gia đình thôi.

Nói Mono là em trai anh Sơn Tùng hay Sơn Tùng là anh trai của Mono thì đúng mà, đâu có gì sai. Vậy thì có gì đâu để buồn chứ. Bây giờ mọi người gọi tôi là em trai Sơn Tùng nhưng biết đâu sau này, mọi người sẽ nói anh Tùng là anh trai của Mono thì sao. Tôi thấy điều này chẳng có vấn đề gì cả. Anh Tùng luôn là anh trai của tôi. Khi bố mẹ đánh tôi, tôi còn nép sau anh mình cơ mà".

Bứt phá để trở thành cái tên đình đám trong showbiz Việt

So với những tân binh khác của showbiz Việt, Mono là người nổi bật và thành công nhất. Vượt qua áp lực từ việc bị gọi là "em trai Sơn Tùng", Mono dần khẳng định sức hút của mình thông qua việc thổi lửa vào bản hit Waiting for you.

Waiting for you không phải ca khúc debut của Mono, ban đầu nó được ra mắt chỉ với bản audio đơn giản. Sau đó, Mono mang ca khúc đi diễn và được hoan nghênh bởi việc lồng ghép vũ đạo cực quyến rũ vào bài hát. Các video Mono hát và nhảy Waiting for you sau đó được viral ầm ĩ trên mạng xã hội. Mono nhận về hàng tá lời khen vì lời bài hát quá bắt tai, vũ đạo lại còn lôi cuốn, dễ học theo.

Để thoát khỏi cái bóng của anh trai, Mono đã cố gắng rất nhiều. Ảnh: NVCC

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Waiting for you phủ sóng rộng rãi trên TikTok và Facebook, thừa thắng xông lên, ekip của Mono mới tiến hành quay MV cho ca khúc này. Và đúng như kỳ vọng, sau khi ra mắt, MV Waiting for you giúp Mono khuấy đảo làng nhạc, chiếm vị trí Top 1 Trending YouTube trong nhiều ngày.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh, Mono đã xuất sắc mang về 3 giải thưởng gồm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc (áp đảo với 55.4%, trong khi vị trí thứ 2 chỉ có 16.6%) và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Không những thế, Mono còn là cái tên đắt giá với các nhãn hàng, bầu show. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, anh chàng liên tục công bố thông tin trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng.

Hiện tại, Mono đã có vị trí khá tốt trong showbiz Việt. Ảnh: NVCC

Đến thời điểm hiện tại, sự hoài nghi về tài năng của Mono đã dần biến mất. Thay vì gọi nam ca sĩ bằng cái tên "em trai Sơn Tùng M-TP" thì khán giả bắt đầu nhớ đến danh xưng Mono nhiều hơn.

Tuy nhiên, hành trình của Mono trong showbiz Việt còn rất dài, để duy trì sự nổi tiếng và vươn đến những vị trí cao hơn, Mono cần cố gắng nhiều hơn nữa!