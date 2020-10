Tâm sự "gan ruột" của người chồng kết hôn 10 năm và ngoại tình tới 5 lần: Những nguyên cớ "đặc biệt" đẩy đàn ông đến sự phản bội, song lý do thật sự thì chỉ có một

Việc chồng ngoại tình bao giờ cũng là nỗi đau đớn đến xé lòng đối với mỗi người vợ. Họ sẽ tự giày vò mình bằng vô số câu hỏi "tại sao", tại sao chồng lại ngoại tình trong khi họ đã đủ tốt, tại sao chồng có thể phản bội lại lời thề hẹn của hai người thời điểm mới bước chân vào hôn nhân?

"Tại sao chồng ngoại tình" có lẽ là câu hỏi lớn đau đáu trong tâm trí mỗi người vợ. Vậy thì tâm sự "gan ruột" của một anh chồng từng ngoại tình 5 lần trong 10 năm hôn nhân dưới đây sẽ giúp phụ nữ có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Người chồng ngoại tình tới 5 lần trong 10 năm hôn nhân

Lần ngoại tình đầu tiên, đó là 1 tháng sau khi cưới. Lúc ấy anh giật mình tự hỏi, lẽ nào cả cuộc đời sau này anh chỉ có thể ngủ với 1 người phụ nữ duy nhất là vợ thôi ư? Như vậy có thiệt thòi cho anh quá không? Và thế là anh ngoại tình, để khỏi phải cảm thấy thiệt thòi, vậy thôi.

Lần thứ hai, khi anh kết hôn được gần một năm. Lần đó chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tình cờ mà thôi. Anh đi cùng một nhóm bạn tới quán bar, ai cũng tìm được cho mình một đối tượng "tình 1 đêm", lẽ nào anh lại "lạc loài"?

Lần thứ ba, khi anh kết hôn được gần 3 năm. Lúc này vợ anh sinh con, mẹ anh và mẹ vợ thay nhau đến chăm cháu. Nhà thì nhỏ, người thì đông, con khóc quấy cả ngày, vợ thì cằn nhằn và ca thán. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khiến anh đau đầu. Lần nào về nhà anh cũng thấy mệt mỏi, bí bách.

Giữa lúc ấy một nữ đồng nghiệp cùng công ty luôn đối đãi dịu dàng, ân cần với anh, khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Anh muốn ở cạnh cô ta, để được cười vui và hưởng thụ sự thư giãn. Thế là hai người quấn lấy nhau. Nhưng sau đó chuyện bị chồng của cô nàng đó phát hiện, cô nàng kia phải nghỉ việc theo lệnh của chồng, mối tình vừa chớm nở ấy cũng chấm dứt ngay lập tức.

Lần thứ tư, là khi anh kết hôn được 5 năm. Lúc này con anh đã đi học mẫu giáo, vợ anh được nhàn nhã hơn. Căn nhà đã yên tĩnh và mọi thứ rất hài hòa. Thế nhưng anh nhận ra hôn nhân sao mà nhạt nhẽo và nhàm chán quá.

Một cô nàng cấp dưới trẻ trung và khá xinh chủ động tỏ tình với anh. Anh sao có thể từ chối nổi và cuộc tình vụng trộm ấy đã khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc và sự thú vị. Nhưng chưa được bao lâu thì vợ anh phát hiện. Sau những tranh cãi nảy lửa và xin lỗi, hứa hẹn, anh cắt đứt với người tình, trở về bên vợ con.

Lần thứ năm, gần đây nhất, là khi anh đã kết hôn được gần 10 năm. Sự nghiệp của anh gặp thất bại, cơ hội thăng tiến mà anh luôn thèm muốn bị người khác cướp mất. Lúc này anh cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Và anh đã tìm được niềm an ủi qua một người phụ nữ quen trên mạng xã hội. Nhưng chuyện tình này cũng chẳng kéo dài lâu. Sau những mê đắm ban đầu, anh nhận ra cô nàng đó chỉ muốn "bào" tiền của anh mà thôi.

Và anh cũng không thể dám chắc được trong tương lai sau này sẽ còn bao nhiêu lần anh ngoại tình nữa. Dường như ngoại tình đã trở thành thói quen của người chồng này mất rồi.

Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình thì lý do chỉ là để bao biện

Qua tâm sự "gan ruột" của người đàn ông phía trên, có lẽ chị em đã có được câu trả lời cho mình. Lý do vì sao đàn ông ngoại tình? Có rất nhiều lý do khác nhau như do bản năng đàn ông, do một phút yếu lòng không làm chủ được bản thân, do vợ không tốt, do cuộc sống gia đình ngột ngạt... Và ti tỉ những lý do đàn ông dùng để đổ lỗi mà những người vợ chắc chắn không thể liệt kê ra được hết.

Nhưng vì có quá nhiều lý do mà chúng ta có thể đi đến kết luận khá ngược đời, đó là chẳng có lý do nào hết. Đơn giản vì người đàn ông ấy thích ngoại tình mà thôi. Nguồn cơn sâu xa cho điều đó là bởi anh ta không yêu vợ cũng như chẳng trân trọng gì cuộc hôn nhân của hai người. Mọi lý do anh ta đưa ra khi bị vợ phát hiện chỉ nhằm mục đích bao biện cho hành động sai trái của mình.

Khi anh ta đã muốn ngoại tình thì anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện bằng được với những lý lẽ có vẻ thuyết phục. Khi người chồng không muốn phản bội vợ con thì anh ấy sẽ tìm cách tránh né các mối quan hệ ngoài luồng. Không ai có thể kề dao vào cổ bắt đàn ông ngoại tình, cũng chẳng có cuộc sống khó khăn nào xô đẩy đàn ông đến bước đường phản bội vợ con.

Đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì, áp lực cuộc sống hay hôn nhân ngột ngạt, tất cả chỉ thể hiện sự dối trá, hèn kém, ích kỷ và vô trách nhiệm mà thôi! Phụ nữ hãy tỉnh táo, đừng để những bao biện của đàn ông lừa phỉnh mà tha thứ cho một người chồng tệ hại. Rồi anh ta sẽ tiếp tục lặp lại lỗi lầm đó, như người chồng trong câu chuyện phía trên mà thôi!