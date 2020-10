Tâm sự gái Việt "sa lưới tình" trai Tây: Khung cảnh đáng sợ sau cánh cửa căn nhà phố Yên Hoa cùng lời thì thầm sởn da gà trước khi "lâm trận"

Mối quan hệ gái Việt - trai Tây vốn không còn là đề tài xa lạ. Hai con người tới từ hai quốc gia, lớn lên bởi những nền văn hoá khác nhau, ở đâu đó nảy sinh sự giao thoa, kết nối và cảm thông tạo thành một tình yêu xuyên biên giới. Kể cả là Celeb của showbiz hay người bình thường, xu hướng yêu đương, kết hôn giữa gái Việt và trai Tây vẫn được ca tụng nhiều vì nó mang lại làn gió mới mẻ của cuộc sống muôn màu này.

Vậy còn những kiểu quan hệ FWB (Friend with benefits) hay vội vã hơn là ONS (One night stand - tình một đêm) thì sao? Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác mà chẳng mấy người biết tới.

Dạo quanh vài khu phố náo nhiệt nhiều người ngoại quốc qua lại ở Hà Nội như Tạ Hiện, Linh Lang, Tống Duy Tân, Xuân Diệu... chị em hẳn sẽ không khó bắt gặp những cô nàng đang cụng ly cùng anh Tây da trắng say sưa quên lối về. Hoặc lạc vào quán bar, pub nơi đây, đó lại là hình ảnh các nàng tâm sự với một kẻ "xì xồ" tiếng Anh bên ly cocktail màu sắc bắt mắt.

Một vài trong số họ là những cặp đôi yêu nhau, vợ chồng thật. Nhưng cũng không ít trường hợp là gặp nhau lần đầu để làm quen và "đưa đẩy" cảm xúc thăng hoa hơn. Ấy là khi họ xác định mối quan hệ này chỉ là "qua đường" và cốc bia, ly rượu tựa như chất xúc tác cho một đêm "hết mình".

T.D - cô nàng 26 tuổi đã chia sẻ câu chuyện thật của mình với PV. T.D từng có trải nghiệm "một đêm" với trai Tây. Ngồi một mình ở góc quầy bar, T.D cho biết chỉ cần nghe loáng thoáng qua đoạn hội thoại của cặp Việt - Tây bàn bên là đủ hiểu họ cũng đến với nhau vì tình dục. Bởi lẽ vài tháng trước, T.D từng ở đúng vị trí ấy và người đối diện cô là một chàng Mỹ lai Á 30 tuổi.

Cuộc hẹn chóng vánh qua Tinder và kịch bản "chăn dắt" khiến bất cứ cô gái trẻ nào cũng sập bẫy

Một chiều hè thứ Bảy, T.D bắt đầu lên lịch để có buổi tối xả hơi. Vì đang chán với cuộc hẹn những người bạn, T.D quyết định vào Tinder để "quét trai". Cô nàng cũng là một người giỏi tiếng Anh nên profile của T.D ghi bằng hai ngoại ngữ. Đặc biệt kèm dòng "English is available. Finding sth new." (Tạm dịch: Biết nói tiếng Anh, tìm kiếm điều mới mẻ). Chẳng có gì bất ngờ khi T.D nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một vài chàng ngoại quốc. Và khi tiếng "match" kết đôi vang lên, cũng là lúc Alex vào trò chuyện với T.D.

Theo lời của T.D, Alex giới thiệu mình là giáo viên mới dạy tiếng anh tại một trường cấp 3 Hà Nội. "Anh này nói chuyện lịch sự, lại còn khen ảnh mình duyên dáng. Lúc nhắn tin, anh ta bảo đang đi bộ ở Hồ Tây, thời tiết thật đẹp và muốn đi dạo. Mình hào hứng đôi chút vì trước đây chưa từng quen trai Tây nào. Rồi Alex cũng rủ đi ăn tối, lên pub uống chút rượu. Mình đồng ý luôn, giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao bản thân bốc đồng đến thế. Người lạ rủ cái là đi, đã thế còn Tây nữa chứ.

Mình bắt grab ra Hồ Tây, hẹn anh này ở khu Trích Sài. Alex đi xe phân khối lớn. Ok tốt thôi, dù hơi ngại khi ngồi lên xe đó nhưng mà chắc các chàng Tây thích loại xe này phi cho "oách"!

Chúng mình đi lượn một vòng Hồ Tây, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Kiểu dạng người yêu tìm hiểu nhau, mình cũng cởi mở chia sẻ. Lúc ấy bao suy nghĩ dè chứng với mối quan hệ mất hết. Thời tiết đẹp, khung cảnh lãng mạn, anh Tây cũng cao to sáng sủa, tội gì không bung xoã cơ chứ" - T.D kể lại.

Sau khi đi lượn vài vòng phố cũng là lúc trời tối dần. T.D và Alex đi ăn beefsteak ở một tiệm sang trọng gần đó. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường suôn sẻ, tựa hai người bạn lần đầu gặp nhau. Tuy nhiên bước ngoặt đã thay đổi khi Alex rủ T.D về nhà mình.

"Hắn ta bảo bây giờ vẫn sớm, lên pub luôn thì kỳ lắm. Với lại Alex cũng cần tắm rửa sạch sẽ, nhà hắn ngay ở Yên Hoa nên không sợ mất thời gian. Mình tự nhủ trong đầu thôi xong rồi, lôi về nhà thế nào cũng có chuyện "không trong sáng". Nhưng bởi cảm xúc lúc ấy đang khá... "cao hứng", nên mình tặc lưỡi đến đâu thì đến" - T.D chia sẻ.

Khung cảnh đáng sợ sau cánh cửa căn nhà phố Yên Hoa cùng lời thì thầm sởn da gà trước khi "lâm trận"

T.D uống một ngụm cocktail rồi kể tiếp: "Ngôi nhà này không chỉ có một mình Alex sống. Còn vài chàng Tây trẻ khác cũng sống ở đây nhưng mà khác tầng. Mỗi người sẽ ở trọn 1 tầng và đi lên bằng thang máy. Mình rón rén bước vào, sau khi cánh cửa mở thì một vài cảnh tượng hiện ra khiến chính mình cũng... rợn gáy.

Đầu tiên là tầng 1 tối om, xếp vài cái xe phân khối lớn bên trong. Xong thấp thoáng thấy một anh Tây khác cũng nắm tay cô gái Việt đi lên tầng. Anh đó còn chào Alex. Lát sau thêm một chiếc phân khối lớn khác phi vào trong nhà. Mình tò mò hỏi Alex thì anh bảo những cô gái này là "bạn" của các anh chàng kia. Thôi thì chắc họ sang nước mình, lạ lẫm mọi thứ nên mới có nhu cầu kết bạn. Mãi sau này mới ngộ ra, cũng chỉ là tình một đêm mà thôi".

Sau đó, Alex đi tắm như đã nói trước đó, còn T.D ngồi ở phòng khách. Vì mỗi anh Tây sẽ sống ở một tầng nên khá rộng rãi. Cách bài trí phòng của Alex cũng khác kiểu Việt thông thường. Đâu đó còn là sự ma mị với ánh đèn mờ. Theo mô tả của T.D thì đó là không gian tuy hơi u ám, thoáng khiến người ta phải sởn da gà, rùng mình khi bước vào nhưng sau đó lại kích thích và khiến con người muốn "chill".

Lát sau, tắm xong Alex ngồi cạnh T.D tâm sự, cho T.D xem vài tấm ảnh kỷ niệm. Thi thoảng Alex quàng tay lên vai T.D giống như trong rạp phim. Vẫn chưa xảy ra chuyện gì cho đến lúc 11 giờ tối.

11 giờ tối, Alex và T.D cùng nhau lên một quán rượu nhỏ gần đó. Cả hai vui vẻ, say sưa, chơi trò chơi "thật/thách" cùng một hội người lạ khác. T.D nói giây phút ấy chính là khoảnh khắc đáng giá và thú vị nhất suốt cả buổi thứ Bảy.

Khi men say ngà ngà, T.D cảm thấy mình đã dần không còn có thể chống cự gì nữa. Nhưng T.D đã phần nào phá vỡ được rào cản lạ lùng phút ban đầu với Alex. Vậy nên chuyện gì đến cũng xảy ra. Alex đưa T.D về nhà và cả hai quyết định thăng hoa trên giường.

"Mình đã quan hệ với bạn trai cũ nên đây không phải lần đầu. Quả thực lúc Alex đưa mình về nhà anh ta thì mình đã say xỉn chẳng còn để ý trời đất gì nữa. Cũng bởi vậy nên không bảo Alex vòng qua cửa hàng tiện lợi mua bao cao su. Nhưng mình nghĩ đàn ông ai cũng sẽ thủ sẵn "đồ" trong ví phòng lúc "nguy cấp".

Phút mơn trớn ban đầu khiến cả hai đều đắm say. Nhưng bước ngoặt khiến mình tỉnh cả hơi rượu là lúc Alex thì thầm vào tai, nói rằng cho phép anh ta không dùng 'bảo hộ', bởi như vậy sẽ thăng hoa hơn và cả hai cùng phấn khích. Mình hỏi thẳng Alex có mắc bệnh gì không, thì anh ta đáp liền: 'I'm ok, don't worry' (Tôi khoẻ, đừng lo). Vì đã trót rồi nên mình cứ để mọi việc diễn ra bình thường. Giờ nghĩ lại đúng là thấy mình mất lý trí lắm".

Sau màn "mây mưa", T.D và Alex ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau, T.D tạm biệt Alex để về sớm, trong khi chàng Tây có vẻ vẫn muốn "thêm". Nhưng cơn rượu đã tan, cảm xúc mất đi ít nhiều, T.D rời ngay ra khỏi căn nhà phố Yên Hoa. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo khỏi hơi men và cơn hoan lạc bất chấp, T.D mới giật mình khi nhớ lại lời thầm thì của anh chàng trước khi "lâm trận". Vì cảm thấy có gì đó không yên tâm, T.D uống thuốc tránh thai và đi khám ngay bệnh tình dục vài ngày sau. Đồng thời, T.D cũng uống PEP (phòng nhiễm HIV 72 giờ sau quan hệ) để an toàn và tránh khỏi cảm giác lo sợ. Suốt quãng thời gian sau đó, T.D luôn thấp thỏm lo lắng... Cũng may mắn, sau nhiều lần test, T.D không gặp vấn đề gì.

Sau cuộc "mây mưa" chóng vánh là cảm giác sợ hãi và nỗi lo bệnh tình dục. (Ảnh NVCC)

Lời cảnh tỉnh cho hội chị em định dấn thân vào trải nghiệm "tình một đêm" với trai Tây: Vui vẻ thì được nhưng hãy nhớ giữ mình!

Chẳng phải với riêng trai Tây mà bất cứ ai bạn cũng nên đề phòng, cảnh giác. T.D đã may mắn vì dù tin tưởng mù quáng nhưng không gặp hậu quả đáng tiếc nào. Trải nghiệm mới mẻ có thể sẽ vui vẻ, hào hứng phút ban đầu nhưng rồi cảm xúc nên giữ ở một chừng mực nhất định. Nếu đẩy lên quá cao, bạn sẽ tiến dần tới bước sảy chân và lao thẳng xuống đáy. Và việc đánh đổi một đêm vui vẻ bằng cảm giác lo sợ với bệnh tình dục và nguy cơ bị phát tán clip nóng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tất nhiên không phải chàng Tây nào cũng có ý xấu khi tiến đến với bạn. Nhưng điều quan trọng là phải luôn giữ cái đầu lạnh, đừng để bất cứ tác nhân nào làm ảnh hưởng và khiến bản thân mất lý trí.

Phụ nữ có thể yêu theo cách mình muốn nhưng đừng mang sự thất tình, chán nản, cảm xúc bất mãn để tìm kiếm những cuộc chơi ngắn ngủi đầy rẫy hiểm nguy rồi "trượt dốc". Mỗi trải nghiệm đều có cái giá riêng, "đắt" hay "rẻ" hoàn toàn phụ thuộc vào độ bản lĩnh và lý trí của bạn.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi*