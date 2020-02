"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" ngập cảnh nóng: Không chỉ ôm, Cao Vỹ Quang còn đè Địch Lệ Nhiệt Ba xuống giường

Tập 31 - 32 của webdrama Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư vừa lên sóng cùng loạt tình tiết ngọt ngào xoay quanh cặp đôi Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) - Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang).

Mở đầu tập 31, Đông Hoa đưa Phượng Cửu về phòng của mình rồi chăm sóc nàng. Do ngủ 1 đêm trong kết giới diệt ma, sức khoẻ của Phượng Cửu đã bị ảnh hưởng. Ngoài việc truyền tiên khí cho Phượng Cửu, Đông Hoa còn thức cả đêm lau mồ hôi. Oái oăm thay, vào lúc sốt cao, Bạch Phượng Cửu liên tục than lạnh rồi nắm chặt tay Đông Hoa. Không nỡ nhìn Phượng Cửu kêu than, Đông Hoa đành ngồi yên đưa tay để Phượng Cửu nắm.

Đến buổi tối hôm sau, Phượng Cửu tỉnh dậy và toan bỏ về thì lại thấy có bóng ai đó lấp ló ngoài cửa phòng. Ngay lập tức, Phượng Cửu đoán rằng người rình mò chính là Công Chúa Ma Tộc - Cơ Hoành (Lưu Vũ Hân).

Vì lo Cơ Hoành phát hiện ra chuyện mình đang ở trong phòng Đông Hoa, Phượng Cửu lập tức lao đến đè Đông Hoa ra giường. Sau đó, nàng lấy chăn trùm kín đầu của mình và cả Đông Hoa. Trong khoảnh cách mặt đối mặt sát bên nhau, Phượng Cửu - Đông Hoa khiến khán giả phát ngượng thay. Nhưng đỉnh điểm của cảnh nóng này còn được đẩy lên cao trào khi Đông Hoa cướp thể chủ động, quay trở lại đè Phượng Cửu xuống.

Chắc hẳn fan của Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư đang mong chờ 1 nụ hôn lắm đúng không? 1 nụ hôn say đắm nồng nàn trong hoàn cảnh thế này thì hợp lý quá rồi! Chỉ tiếc rằng Đông Hoa buông Phượng Cửu ra, đồng thời cảnh cáo: "Ngươi làm loạn như thế đủ chưa".

Đông Hoa Đế Quân quả là người đàn ông giỏi kiềm chế. Thôi thì Đông Hoa đã quyết như vậy, khán giả cũng đành chờ đợi tiếp những màn thân mật ở các tập phim khác.

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư lên sóng vào tối thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn.