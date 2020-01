"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Điểm Douban lại giảm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê già, không so nổi với Dương Mịch

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư quả là bộ phim gặp nhiều gian nan, thử thách. Trước khi lên sóng, phim đã bị antifan chấm 1 sao, 2 sao trên Douban đồng loạt. Lý do là vì chán ghét nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba vì cô vướng vào ồn ào tranh giải Kim Ưng hồi năm trước.

Đến khi lên sóng tập 12, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư lại bị antifan tổng tấn công vì lý do phim không hấp dẫn như phần đầu - Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Đến ngày 28/1, điểm Douban của bộ phim đã giảm xuống còn 5.8 với gần 44.000 đánh giá từ cộng đồng mạng.

Điểm Douban của "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" tiếp tục giảm.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng. Bộ phim có nội dung xoay quanh cặp đôi vai chính là Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Bạch Phưởng Cửu vì yêu đơn phương Đông Hoa nên mới bất chấp thân phận, bất chấp tuổi tác và bất chấp cả sự ngăn cấm từ gia đình.

Trên Douban, những khán giả chấm cho Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư 1 sao nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có tạo hình quá già, mắt lúc nào cũng lờ đờ, bọng mắt lại quá to, hoàn toàn mất đi "tiên khí" như ở phần đầu. Thêm đó, khán giả cũng nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tỏa sáng khi cô đóng vai nữ thứ, nép sau Dương Mịch. Cứ mỗi lần đứng tuyến nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê tơi tả, khán giả đánh giá cô không có khả năng "cầm trịch" 1 bộ phim. Trước đó là She was pretty, bây giờ là Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể bằng Dương Mịch.

Bộ đôi Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba bị cho là không có sức hút như Dương Mịch - Triệu Hựu Đình.

Ngoài ra, tuyến nam chính của Cao Vỹ Quang tiếp tục bị chê bai đủ đường. Đa phần khán giả đều nhận xét Cao Vỹ Quang mặt đơ, không có sức hút của 1 ngôi sao giống như Triệu Hựu Đình đã làm ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Ngoài ra, kỹ năng diễn xuất của Cao Vỹ Quang cũng gây thất vọng.

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" vẫn là tượng đài không thể lay chuyển.

Dù điều tiếng chê bai khá nhiều, song vẫn có lượng lớn khán giả ủng hộ Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư. Những người chấm cho phim 5 sao đánh giá cao kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh. Ngoài ra, những người này cũng dành lời khen cho tiết tấu, tình tiết chặt chẽ.