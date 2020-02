"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" - Địch Lệ Nhiệt Ba: Bị tố vô ơn với Dương Mịch, nhan sắc xuống dốc, lùm xùm diễn xuất tệ hại

Từ sau khi giành chiến thắng tại lễ trao giải thưởng Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục gặp vận xui. Gần 1 năm vắng bóng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới có phim mới ra mắt là Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, tuy nhiên dự án này lại khiến Địch Lệ Nhiệt Ba vướng vào quá nhiều rắc rối.

Chỉ mới lên sóng nửa chặng đường mà Địch Lệ Nhiệt Ba nhận gạch đá đủ xây đến mấy tòa nhà. Từ điều tiếng nhan sắc xuống cấp, diễn xuất tệ hại cho đến chuyện bị tố vô ơn, ăn cháo đá bát với Dương Mịch đều ồ ạt xuất hiện.

Tai tiếng từ giải Thị Hậu Kim Ưng

Giải Thị Hậu Kim Ưng là dấu mốc đầu tiên đánh dấu cho chuỗi ngày thị phi của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khuôn khổ lễ trao giải Kim Ưng 2018, chẳng những trở thành Nữ thần Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn rinh luôn 3 giải thưởng danh giá trong sự ngỡ ngàng của khán giả và các đồng nghiệp nổi tiếng.

Oái oăm hơn, bộ phim giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thắng giải lại là Lý Huệ Trân xinh đẹp (She was pretty bản Trung), tác phẩm này có điểm Douban chỉ 4.6 - thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tranh giải. Những bộ phim bị Lý Huệ Trân xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đều thuộc hàng "thực lực", có nội dung ý nghĩa, gây hiệu ứng xã hội tốt!

Đến hiện tại, ồn ào từ giải Thị Hậu Kim Ưng vẫn chưa chịu buông tha cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngay sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba thắng giải, một trận cuồng phong từ cư dân mạng đã ập đến. Đa số khán giả trung lập đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng đáng với giải thưởng này. Nhiều người còn tấn công trang Naver của Hàn Quốc khi đăng tải bài viết khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đến sáng 18/10, tình hình ngày một tồi tệ hơn, giải thưởng Kim Ưng danh giá đã bị chấm 2.0 điểm trên Douban, đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử làng giải trí Hoa ngữ. Có khán giả còn yêu cầu ban tổ chức nên thu hồi giải thưởng, nếu không điểm Douban sẽ tiếp tục rớt, danh tiếng Kim Ưng xây dựng bao năm qua xem như tan tành.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị các nhà sản xuất né tránh vì sợ scandal?

Vì scandal mua giải Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình trạng bị các nhà sản xuất phim đình đám né tránh. Vì lo ngại nếu để Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án thì bộ phim sẽ rơi vào cảnh ế ẩm, thậm chí bị chê cười, các nhà sản xuất đều im hơi lặng tiếng với cô. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Địch Lệ Nhiệt Ba phải lên tiếng rằng cô đang rảnh lắm, muốn sớm có công việc để bận rộn trở lại.

Gần 1 năm sau ồn ào Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới được mời đóng phim Định chế tình yêu cao cấp với Hoàng Cảnh Du - Trương Hinh Dư. Khi Định chế tình yêu cao cấp còn đang quay hình dang dở thì Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - bộ phim đã hoàn thành trước đó từ lâu mới rục rịch ra mắt.

Nhan sắc xuống dốc, diễn xuất tệ hại



Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba từng kỳ vọng rằng Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư sẽ là dự án cứu vớt nữ diễn viên khỏi cơn khủng hoảng Thị Hậu Kim Ưng. Nhất là trong hoàn cảnh phần Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa rất được yêu thích. Giới truyền thông Hoa ngữ cũng từng tin điều này, thế nên trước khi Chẩm thượng thư ra mắt, liên tiếp các bài viết mong đợi, kỳ vọng, khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện.

Chỉ tiếc rằng, mọi thứ không như giấc mộng mà fan vẽ ra.

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư khởi đầu với điểm Douban 5.9, đến hết ngày 13/2, điểm Douban của phim chỉ còn 5.5. Chưa hết, hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào nhan sắc - diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện.

Điểm Douban của "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" liên tục lao dốc.

Trong 10 tập phim đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng vì vẻ ngoài nhợt nhạt, thiếu sức sống. Gương mặt tái, bọng mắt quá to cũng khiến nữ diễn viên bị chê cười. Khán giả thậm chí còn tấn công Weibo của đoàn phim Chẩm thượng thư với yêu cầu tô thêm cho Địch Lệ Nhiệt Ba 1 chút son, vì so với thời còn đóng Thập lý đào hoa, nhan sắc của cô không ngọt ngào, rực rỡ bằng.

Ngoài chuyện nhan sắc xuống dốc, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng làm người xem ngán ngẩm bởi diễn xuất 1 màu. Đóng vai Bạch Phượng Cửu - tiểu hồ ly được cưng chiều bậc nhất ở Thanh Khâu, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô đã dành thời gian để quan sát thói quen của các loài động vật nhỏ như chó, mèo rồi áp dụng cho nhân vật Phượng Cửu.

Trong 10 tập đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục bị chê bai nhan sắc.

Và đến lúc lên phim, tất cả những gì Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện chỉ là sự nhí nhảnh, đáng yêu. Khi cần diễn xuất nội tâm, cô liên tục cau mày, nhăn mặt hoặc cụp mắt khiến gương mặt trở nên lờ đờ khó hiểu.

Giới truyền thông Hoa ngữ nhận định rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở nên nổi tiếng nhưng cô cần trau dồi thêm chứ không thể cả đời chỉ là ngôi sao của những bộ phim nhỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai phụ ở Người tình kim cương, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa thì rất nổi bật, chỉ có điều khi tự mình làm nữ chính ngôn tình, cô lại có phần đuối sức.

Nghi án "vô ơn" với Dương Mịch?

Cũng từ tâm bão Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, hàng loạt câu chuyện lùm xùm phía sau bắt đầu được khơi lên. Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc thần tượng không có dự án tốt là do công ty quản lý Gia Hành chẳng biết cách làm việc.

Người đứng sau điều hành Gia Hành chính là Dương Mịch. Chê bai hay chỉ trích Gia Hành chẳng cách nào mắng trực tiếp Dương Mịch bất tài.

Dương Mịch làm khách mời ở "Chẩm thượng thư".

Thêm đó, ở tập 22 và 24 của Chẩm thượng thư, Dương Mịch có xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Dẫu tổng thời lượng Dương Mịch lên sóng chưa đầy 8 phút nhưng nhờ nhan sắc, thần thái hơn người, Dương Mịch lại lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Ban đầu, Dương Mịch tham gia phim vì mục đích ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng đến cuối cùng, chính Dương Mịch lại khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là nữ chính vô dụng.

Liệu sẽ có cuộc chia tay đau đớn nào giữa Địch Lệ Nhiệt Ba với Dương Mịch?

Đông thái này càng làm fan tức giận hơn nữa, nhiều người đăng đàn yêu cầu Địch Lệ Nhiệt Ba sớm hủy bỏ hợp đồng quản lý với Gia Hành, đồng thời tránh xa bàn tay của Dương Mịch. Hiện tại, cả công ty Gia Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Dương Mịch đều chưa lên tiếng về ồn ào đó, song tin tức tiêu cực ập vào liên tục khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị mang tiếng vô ơn, ăn cháo đá bát.

Đến tháng 6/2020, nhiều khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự hủy bỏ hợp đồng quản lý để tự tìm chỗ đứng cho riêng mình. Đến lúc đó, làng giải trí Hoa ngữ lại 1 lần nữa dậy sóng.