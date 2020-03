Sina vừa có bài viết phân tích về việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê diễn dở dù đóng vai nữ chính trong bộ phim đang được quan tâm - Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư.

Trong đó, bài viết nhắc đến lý do vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai khi đóng Bạch Phượng Cửu ở Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư còn lúc đóng vai Cao Văn ở Người tình kim cương lại được hoan nghênh nhiều đến vậy.

Bài viết nhận định Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê bai khi đóng vai nữ chính trong "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" một phần nguyên do đến từ tai tiếng giải Kim Ưng.

Thực tế, với 20 tập đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì có bọng mắt quá to, trang điểm nhợt nhạt thiếu sức sống. Thêm đó, nhiều khán giả đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba diễn không tốt bằng Dương Mịch. Khi đứng cạnh Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng dưng bị chìm. Hào quang nữ chính của Địch Lệ Nhiệt Ba không sáng như Dương Mịch.

Địch Lệ Nhiệt Ba khi đóng "Người tình kim cương".

Việc Địch Lệ Nhiệt Ba dù có nhiều cố gắng vẫn bị chê diễn kém, không ấn tượng bằng thời đóng Người tình kim cương xuất phát từ 2 nguyên do. Đầu tiên, nếu đóng vai phụ thì chỉ cần làm tốt tuyến vai của mình, không phải chịu áp lực là phải giúp cho bộ phim có rating cao hay lượt xem thật khủng.

Hồi tham gia Người tình kim cương, Địch Lệ Nhiệt Ba được hoan nghênh bởi cô tạo ra cảm giác dễ thương, đối lập hoàn toàn với tuyến nữ chính của Đường Yên. Nhưng đến Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ sức "cân team", chưa đủ sức để khiến tất cả các nhân vật còn lại đều xoay quanh mình.

Lý do thứ hai khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nhận bình luận tiêu cực là vì tai tiếng từ lễ trao giải Kim Ưng hồi 2018 chưa tan. Trước đây, việc Địch Lệ Nhiệt Ba làm Nữ thần Kim Ưng rồi nhận luôn giải thưởng lớn về diễn xuất đã gây nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng vai nữ chính trong She was pretty quá nhạt nhẽo, hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh với các người đẹp khác. Việc Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được vinh danh còn làm dấy lên tin đồn cô mua giải. Sau sự kiện này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị tẩy chay suốt 1 thời gian.

Với "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư", Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê không đủ hào quang nữ chính.

Tai tiếng từ Kim Ưng khiến khán giả luôn nghi ngờ vào năng lực thực sự của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu người khác cố gắng 10 phần thì cô phải cố gắng 20 phần, may ra mới xua tan được định kiến.

Dẫu vậy, trong quá khứ đã có rất nhiều sao nữ cũng đối mặt với tình trạng bị chê diễn dở như Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng sau này họ vẫn vượt qua và được khán giả công nhận. Địch Lệ Nhiệt Ba phải cần cố gắng nhiều hơn để xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực về mình.