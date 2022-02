Tắm nước nóng trời này sướng phải biết, nhưng cẩn thận kẻo nguy hại cho thế hệ mai sau: Đây là 3 cách giữ ấm cơ thể sai lầm mà bạn cần tránh

Nhìn thời tiết miền Bắc lúc này, chắc hẳn không ít người đang thầm ao ước trong lòng "Giá mà được chui trong chăn cả ngày, chẳng phải làm thì sướng". Nhưng mà "hông bé ơi", vì chúng ta là người lớn rồi.

Mai còn là thứ 2 nữa đây này. Nếu bạn không đủ dũng cảm để mặc kệ deadline, mặc kệ sếp mà ở nhà vùi mình vào chăn, thì nhất định phải tạc vào não ngay 3 cách giữ ấm cơ thể sai lầm sau đây. Ấm được một lúc nhưng tác hại về lâu về dài khó lường lắm đó nha.

1. Mặc quần tất quá chật

Dẹp hết mấy cái quần tất thít chặt vào chân và khiến "cô em" ngạt thở đi. Cô chị có thể thích mặc những kiểu quần như vậy, vì mặc vào thì trông vừa ấm vừa xinh, chẳng cần phải 2-3 lớp quần vẫn cứ tung tăng ra đường.

Nhưng quần tất quá chật, quá bó, đặc biệt là những loại được quảng cáo là giúp chân trông nhỏ lại đều có một điểm trừ rất lớn: Làm "người em gái" của bạn ngạt thở.

Quần đẹp mà chật thì cũng "dẹp" hết nhé chị em ơi!

Đây cũng là một trong các nguyên nhân làm gia tăng các bệnh "vùng kín". Những kiểu quần bó thường cọ xát liên tục vào tam giác mật, dễ gây kích ứng da, ngứa ngáy, khó chịu vì đây là nơi rất nhạy cảm.

Điều này có thể dẫn tới nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, gây nên các bệnh viêm âm đạo do tạp khuẩn, viêm âm đạo do nấm, viêm âm đạo do nấm trichomonas, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến viêm vùng chậu, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu…

Cách giữ ấm cơ thể cho các chị em liễu yếu đào tơ: Mặc áo giữ nhiệt vừa với vùng thân trên để giữ ấm vùng lưng và rốn, đi tất dày để chân không bị lạnh. Gió lạnh có thể xâm nhập vào cơ thể qua vùng rốn, lưng eo để đến tử cung.

Cái lạnh này còn theo chân bạn di chuyển đến bụng. Theo y học cổ truyền, đường kinh mạch từ bàn chân sẽ chạy dọc theo chân rồi đến bụng. Vì thế, nếu chị em để chân hay dạ dày, lưng bị lạnh có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

2. Ngâm mình quá lâu trong nước nóng

Chui vào nhà tắm trời này, cứ phải đốt hết cái bình nóng lạnh tới khi không còn 1 giọt nước nóng nào, hoặc ngâm mình trong bồn tắm đến lúc nước bắt đầu lành lạnh thì mới có đủ động lực đi ra?

Nếu bạn đang có thói quen này, dù là nam hay nữ cũng phải bỏ ngay. Chị em có thể bị viêm da, ngứa ngáy râm ran khắp người cả ngày vì nước nóng khiến da bị khô; còn các anh thì có thể bị vô sinh luôn đấy!

Các bác sĩ/chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Y tế UCSF (Mỹ) đã tiến hành một cuộc thí nghiệm trên loài chuột. Kết quả cho thấy tinh hoàn tiếp xúc với nhiệt độ 43 độ C trong thời gian 15 phút một ngày, liên tục trong một tuần đã tác động xấu đến khả năng sinh tinh, gây hại ở tế bào biểu mô ống dẫn tinh và làm giảm lượng hoóc môn testosterone trong máu.

Anh em đừng dại mà ngày nào cũng "đốt" hết 1 bình nóng lạnh nhé!

Kết luận đưa ra đó là nhiệt độ tinh hoàn chính là lý do quyết định quá trình sản sinh tinh trùng ở nam giới. Khi tắm nước nóng, nhiệt độ của nước cao hơn so với nhiệt độ cơ thể sẽ có tác hại trực tiếp tới hoạt động của bìu và gây ra ảnh hưởng không tốt tới chức năng của tinh hoàn trong quá trình sản sinh tinh trùng. Điều này gây cản trở quá trình sản sinh tinh cũng như chất lượng của tinh trùng bị suy giảm đáng kể.

Giải pháp cho hội "thà chết rét cũng phải sạch": Tắm nước ấm trong khoảng 37-40 độ C và tuyệt đối không nên tắm quá lâu, tránh "tự diệt" dàn tinh binh của chính mình và gây ngứa rát, khô da.

3. Tắm nước nóng ngay trước khi quan hệ

Không nên, không nên, không nên! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Men's Health, khi vừa tắm bằng nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn nở, máu tập trung nhiều tại bề mặt da khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái bị ức chế.

Sạch sẽ là tốt nhưng cũng không nên gấp gáp quá trước khi "vào trận"

Nam thanh nữ tú nếu hòa vào nhau trong thời điểm này, cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết. Kết quả là đằng trai khó "lên", đằng gái khó sướng.

Ngoài ra, tắm nước nóng ngay trước khi quan hệ còn làm suy yếu thể lực, ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, khiến các cơ quan khác không nhận đủ máu dẫn đến hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh…

Nào, giờ bạn thử tưởng tượng đi, đang "yêu" mà mắt mờ, mọi thứ trước mắt cứ quay mòng mòng thì có "enjoy cái moment đó" được không?

Cách giải quyết thì đơn giản quá rồi: Nên vệ sinh cơ thể khoảng 30-60 phút trước khi "hành sự", đừng để tình trạng nửa kia ngồi chờ mình tắm xong là chúng ta hòa vào nhau luôn. Dễ hỏng chuyện lắm nhé!

