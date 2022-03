Tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP.HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên tố giác bà Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng liên quan đến vụ việc, VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan tố tụng của tỉnh đang tập trung xử lý vụ việc.

https://afamily.vn/tam-hoan-xuat-canh-doi-voi-ba-nguyen-phuong-hang-20220311125548069.chn