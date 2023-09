Tạm giữ người đàn ông liên quan vụ bé trai rơi từ trên cầu xuống sông

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Hải điều khiển xe máy chở bé trai đến khu vực cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), sau đó bé trai bị rơi xuống sông. Hải bị tình nghi có liên quan bé trai rơi xuống sông.

Cầu Tôn Đức Thắng, khu vực bé trai bị rơi xuống sông.

Lúc này, ông Bùi Ngọc Thọ (62 tuổi, ngụ phường Phước Long, quận Ô Môn. TP. Cần Thơ) và con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi) chở lúa chạy qua khu vực cầu Tôn Đức Thắng theo hướng từ xã Mỹ Khánh ra sông Hậu thì nghe tiếng động dưới sông. Ngay lập tức, cha con ông nhảy xuống sông cứu bé .

Rất may, ít phút sau hai cha con ông Thọ đã đưa được bé trai vào bờ. Sau đó, sự việc được người dân trình báo công an và đưa bé về công an địa phương chăm sóc.

Bé trai được ông Thọ cứu khoảng 3- 4 tuổi, trong tình trạng hoảng sợ.

Trước đó, trong buổi trưa cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải video nội dung một bé trai bị rơi xuống cầu Tôn Đức Thắng và được người đi ghe trên sông cứu sống.

Trong video, bé trai trong tình trạng ướt đẫm được nhiều người lo lắng, chăm sóc.

Chiều cùng ngày, thông tin từ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao khen thưởng cho ông Bùi Ngọc Thọ và con trai Bùi Hữu Thành vì đã dũng cảm lao xuống sông cứu sống bé trai nói trên.