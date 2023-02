Tạm giữ hình sự thiếu nữ tiễn bạn lên đường bằng "tiệc ma túy"

Ngày 15/2, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự Vũ Văn Nghĩa (SN 2001 ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Lê Ngọc Thảo (SN 1997 ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Công an cũng tạm giam Thái Hà Quang Anh (SN 2003 ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục làm rõ 6 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Ngọc Thảo cùng tang vật

Theo điều tra, Vũ Văn Nghĩa được triệu tập tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Để tổ chức "tiệc chia tay", Nghĩa rủ các bạn gồm: Lê Ngọc Thảo, Thái Hà Quang Anh, Mai Phúc An, Đỗ Anh Quân, Trần Văn Bảo và Trịnh Ngọc Duy Long cùng đến quán bar 1900 ở phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sau khi đặt bàn ở quán bar 1900, Nghĩa nói chuyện với Thảo để xin ma túy cầm theo. Thảo đồng ý, sau đó đã mang theo thuốc lắc và ma túy "nước vui" đến bar 1900 cùng Nghĩa. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy. Đến rạng sáng, nhóm này thuê nhà nghỉ ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiếp tục "bay lắc".

Thảo đã về nhà lấy thêm ketamine, ma túy "nước vui", thuốc lắc... rồi tập trung ở nhà nghỉ. Nghĩa cũng gọi thêm một số bạn gái đến để cùng "bay lắc". Thời điểm này, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Phúc Tân kiểm tra nhà nghỉ bắt giữ Lê Ngọc Thảo, Mai Phúc An, Đỗ Anh Quân, Trần Văn Bảo và Thái Hà Quang Anh, thu tại hiện trường 35 điếu thuốc lá điện tử các loại; ma túy dạng “nước vui” và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng còn lại cũng bị triệu tập để phục vụ điều tra. Qua test nhanh, chỉ có 1 đối tương âm tính với ma túy, 8 đối tượng còn lại đều dương tính. Tại cơ quan công an, Lê Ngọc Thảo khai nhận, số ma túy trên mua của một đối tượng không quen biết.

Kết quả giám định cho thấy, nhóm của Thảo và Nghĩa đã sử dụng các loại ma túy gồm: ADB - Butinaca, Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.