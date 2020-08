Tạm giam nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản có tổ chức ở TP.Tuy Hòa

Ngày 22/8 báo Vietnamplus đưa tin, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 và Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa đã phê chuẩn các quyết định trên.

Cụ thể, Công an thành phố Tuy Hòa đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản đối với 3 bị can là Huỳnh Minh Sang (sinh năm 1990, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), Nguyễn Tấn Thịnh (sinh năm 1987, huyện Tây Hòa), Đào Thế Phong (sinh năm 1998, huyện Tây Hòa, Phú Yên); tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 2 bị can Vũ Minh Trường (sinh năm 1999), Vũ Ngọc Thúy (sinh năm 1997), cùng trú tỉnh Khánh Hòa.

5 đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường vụ cưỡng đoạt tài sản, gồm : Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Tấn Thịnh, Đào Thế Phong, Trần Ngọc Thủy, Vũ Minh Trường.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Văn Đình Cường, sinh năm 1989, trú tại xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra cho thấy, ngày 12/8, bà Lê Thị Hòa (SN 1958) trú ở khu đô thị Hà Quang, phường Phước Hải, TP.Nha Trang cùng hai ông Lê Đồng Dũng (SN 1976) trú ở 27B Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải; Thái Thanh Tịnh (SN 1975) trú ở 35/16 đường Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang đến công trình xây dựng Dự án Condotel Apec Mandala Wyndham Phú Yên, tọa lạc bên Đại lộ Hùng Vương, phường 7, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC) làm chủ đầu tư để thu mua phế liệu. Khi xe ô tô tải do nhóm người thu mua phế liệu đến lối vào công trình thì một nhóm thanh niên, trong đó có một số đối tượng xăm trổ tay chân ập đến chặn lại để giở chiêu trấn lột. Nhóm này yêu cầu bà Hòa phải đưa 40 triệu đồng thì bọn chúng mới cho xe tải vào công trường bốc xếp phế liệu, báo Công an Nhân dân cho biết.

Nhận ra kẻ cầm đầu có tên Văn Đình Cường, biệt danh là "Zét" đã từng 2 lần cùng đồng bọn mang hung khí đến phía trước dự án Condotel Apec Mandala Wyndham Phú Yên để cản trở, đe dọa hành hung rồi cưỡng đoạt 25 triệu đồng khi bà Hòa cùng đồng nghiệp đến công trường xây dựng này thu mua phế liệu vào ngày 13/1 và 30/5, bà Hòa lựa lời năn nỉ. Nhưng Cường cùng đồng bọn kiên quyết đòi họ phải giao nộp 35 triệu đồng thì mới an yên.

Đối tượng Văn Đình Cường

Sau khi nhận được lời hứa nộp tiền, những kẻ trấn lột mới cho xe tải vào công trường. Đến khoảng 18h cùng ngày, Cường điện thoại yêu cầu bà Hòa đến góc phố Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP.Tuy Hòa để giao tiền cho bọn chúng thì xe tải mới được rời khỏi công trường.

Khi ông Lê Đồng Dũng điều khiển xe ô tô BKS 79A-168.98 chở bà Lê Thị Hòa cùng ông Thái Thanh Tịnh đến điểm hẹn thì Cường cùng 5 đối tượng đồng bọn đi xe máy Honda SH mang BKS 78C1-327.80 và ô tô du lịch nhãn hiệu Inova mang BKS 47A-082.80 chờ sẵn ở đó.

Nhận 30 triệu đồng từ tay bà Hòa, Văn Đình Cường lại lớn tiếng yêu cầu bà Hòa phải đưa thêm 5 triệu đồng. Lúc này, một mũi trinh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa bất ngờ ập đến vây bắt cả 5 đối tượng.

Hiện trường vụ bắt giữ nhóm côn đồ

Tại hiện trường, sau khi kiểm tra xe máy Honda SH mang BKS 78C1-327.80 và xe ô tô 47A-082.80 do nhóm cưỡng đoạt sử dụng, các trinh sát thu giữ 30 triệu đồng, 3 con dao, 1 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở và phòng trọ của các đối tượng, trinh sát thu thêm 2 bình xịt hơi cay, 1 con dao, 1 xe Honda SH và 0,336 gam ma túy loại MDMA.

Lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa cho biết nhóm đối tượng bị bắt giữ có hoạt động phức tạp, manh động, có biểu hiện bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và vùng giáp ranh, gây bức xúc trong dư luận.

Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khuyến cáo người dân bị hại tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.