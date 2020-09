Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ đánh người trong sân trường ở Thái Bình

Chiều 17/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo trường THPT Bắc Kiến Xương (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, ngay sau buổi họp đánh giá về mức độ như sự việc đã diễn ra mà đoạn clip ghi nhận, nhà trường đã ra thông báo về quyết định tạm đình chỉ công việc đối với bảo vệ để phục vụ cho các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Hình ảnh nhân viên bảo vệ đánh người trong sân trường

Theo lãnh đạo nhà trường, tại buổi làm việc và viết tường trình, nam bảo vệ đã nhận trách nhiệm, anh cho biết do nóng tính và luôn nghĩ về trách nhiệm của mình đối với sự an toàn, an ninh của nhà trường và các em học sinh nên thấy người lạ vào thì cần làm rõ. Tuy nhiên, vì nam thanh niên kia có thái độ không chuẩn mực nên mới dẫn tới hành động trên.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, hiện tại nhà trường đã báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng. Riêng nam thanh niên (người bị bảo vệ đánh) hiện cơ quan chức năng đang xác minh, nam thanh niên này cũng chưa xuất hiện trở lại.



Trước đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông được cho là bảo vệ trường THPT Bắc Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang đánh một thiếu niên được cho là học sinh ngay trong sân trường thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, rất nhiều người dân cho rằng, nếu học sinh bị bảo vệ đánh dã man như vậy thì không thể chấp nhận được. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ, cần phải lên án mạnh mẽ hành vi côn đồ này để mang lại sự an toàn cho nhà trường.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.