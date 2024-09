Tâm bão số 4 đã ở trên vùng biển ven bờ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; 350 xã ở miền Trung nguy cơ sạt lở đất

Hà Tĩnh có gió giật mạnh, mưa lớn ở các huyện phía nam

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ghi nhận khoảng 9h tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên mưa xối xả, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 hạn chế tầm nhìn, xe cộ phải di chuyển rất chậm.

Vùng ven biển xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) gió giật mạnh, sóng biển dữ dội cuốn rất nhiều rác dạt vào bờ biển.

Sóng biển dữ dội cuốn theo rác thải lên bờ biển xã Kỳ Lợi - Ảnh: LÊ MINH

Đang đưa chiếc thuyền nhỏ lên bờ, ông Chu Hải Cảnh (71 tuổi, ngụ thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi) - cho biết những ngày qua nghe tin áp thâos nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, nên ông cho thuyền nằm bờ không ra khơi tránh nguy hiểm.

"Sáng nay sóng mạnh nên tôi nhờ thêm một số người dân khiêng con thuyền đưa lên khu vực cao hơn, tránh bị sóng đánh hư hỏng thuyền hoặc trôi mất" - ông Cảnh nói.

Dọc bờ biển, hai ngày qua các hộ dân đã tranh thủ chằng chống xong nhà cửa, các quán hàng cũng tạm đóng cửa để tránh nguy cơ bị thiệt hại.

Thừa Thiên Huế lên phương án di dời hơn 3.700 hộ dân trước nguy cơ lũ quét

Theo thông tin trên báo VOV, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng, phổ biến từ 10mm-30mm, có nơi mưa to kéo dài như Vườn Quốc gia Bạch Mã 39mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp tháp nhiệt đới, bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ sáng nay 19/9 đến ngày 21/9 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cây ngã bật gốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế sáng 19/9

Hiện nay các công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh này đang ở mực nước thấp, đảm bảo an toàn. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật, công bố lên hệ thống HueS để người dân chủ động phòng tránh sạt lở đất.

Các địa phương, đơn vị chủ động phương án sơ tán, di dời hơn 3.700 hộ với 13.600 khẩu để đối phó lũ quét, sạt lở đất.

350 xã ở miền Trung nguy cơ sạt lở đất

24 giờ qua, ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa lớn như tại Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 480 mm, Trà My tỉnh Quang Nam gần 340 mm, Trà Nham tỉnh Quảng Ngãi gần 300 mm, A Bung tỉnh Quảng Trị hơn 210 mm. Mưa lớn khiến độ ẩm đất gần hoặc trên trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở cao.

Trang http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn của cơ quan khí tượng cảnh báo có 350 xã ở 10 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên nguy cơ sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, lũ quét ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế là cấp hai trên thang ba cấp, các tỉnh còn lại ở cấp một.

Cụ thể, nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao tại Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà của TP Đà Nẵng; A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TP Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Quảng Trị có Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh; Quảng Nam là Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

Các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình; Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh; Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương của tỉnh Nghệ An; Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở đất.

Quảng Ngãi có các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ; Kon Tum có Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông cũng đối diện nguy cơ sạt lở đất.

Tin nhanh báo số 4

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 10h ngày 19/9 tâm bão đã ở trên vùng biển ven bờ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Miền núi Quảng Nam xuất hiện sạt lở, di dời khẩn hàng chục hộ dân

Tại tỉnh Quảng Nam, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khoảng hơn 1 ngày mưa lớn liên tục, từ tối 18-9 đến trưa 19-9 trời đã tạnh mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 18-9, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70- 230 mm, riêng Trà My 357 mm, Tam Trà 341.4 mm, Hồ Nước Ron 317 mm, Tam Kỳ 270.6 mm, Kỳ Phú 270.4 mm, Tiên Phước 260 mm…

Mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở đất tại một số địa phương miền núi, trong đó nhiều nhất là tại huyện Nam Trà My – địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, trong ngày 18-9, mưa lớn đã gây sạt lở tại một số tuyến đường, ảnh hưởng tới một số nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở tại huyện Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn Ảnh: QRT

Để đề phòng thiệt hại, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho các địa phương di dời khẩn cấp trên 60 hộ với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ông Dũng cho hay từ khuya 18-9, tại Nam Trà My đã ngớt mưa tuy nhiên dự báo mưa sẽ quay trở lại khi bão số 4 vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Bão gây gió mạnh ở đảo, cầu tràn ở miền núi nước ngập 1 mét

Theo Trung tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Biên phòng Quảng Trị) chia sẻ trên BáoLao động cho biết, từ chiều 18.9 đến nay trên địa bàn huyện đảo có mưa lớn, gió theo từng đợt.

Từ ngày 17.9, đơn vị huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với huyện, cùng các đơn vị, người dân triển khai cắt tỉa cây xanh, sử dụng các bao cát để hỗ trợ người dân, các cơ quan gia cố mái lợp đề phòng gió mạnh gây tốc mái. Đưa phương tiện đánh bắt thủy hải sản như ghe, thuyền thúng lên bờ và neo đậu đảm bảo an toàn. Khi bão đổ bộ, sẽ tiến hành di dân đến những khu nhà kiên cố. Ngoài ra, đồn đã cử một tổ gồm 9 đồng chí túc trực khi có tình huống xảy ra.

Hiện tại, mưa ở tỉnh Quảng Trị xảy ra theo từng đợt. Đập tràn thôn Loa ở xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nước cao 1m. Quốc lô 15D, tràn Tà Rụt - A Vao đường liên xã Tà Rụt, A Vao, tràn Ly Tôn xã Tà Long thuộc huyện Đakrông, nước bắt đầu lên.

Bão số 4 tác động rất rộng, tuyệt đối không xem nhẹ gió cấp 8

Trước diễn biến bão số 4, chia sẻ trên báo Vietnamnet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "Dù là áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 mạnh cấp 8, chúng tôi vẫn khuyến nghị người dân không nên nghĩ rằng đó là gió yếu, đặc biệt là khi hoàn lưu cơn bão rất rộng, không chỉ tác động trực tiếp vào Bắc và Trung Trung Bộ mà còn mở rộng ra các khu vực khác như nam đồng bằng ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do kết hợp hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong dải hội tụ nhiệt đới".

Ông Khiêm nhận định, hệ thống thời tiết xấu này có thể làm xuất hiện các hiện tượng mưa, giông, lốc xoáy kèm gió giật mạnh.

"Chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần rằng gió giật mạnh trong giông, lốc xoáy thì mạnh, thậm chí nguy hiểm hơn cơn bão mạnh, rất nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển cũng như trên bờ, nhất là các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ đây là cơn bão cấp 8 mà xem nhẹ tốc độ gió", ông Khiêm nhấn mạnh.

Về tình hình mưa lớn, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 4 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng. Mưa lớn đã bắt đầu từ đêm qua đến nay, tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Từ nay tới 2 ngày tới, lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể từ 100 – 300mm, có nơi lên tới 500mm. Trọng tâm mưa lớn tại các địa phương: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị… với cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 – 6 giờ khi bão tác động trực tiếp.

Ngoài ra, mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở khu vực nam đồng bằng Trung Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lưu ý, mưa tại khu vực Tây Nguyên (Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng…) có thể dẫn tới tình trạng sạt lở đất. Mưa lớn tại Nam Bộ dẫn tới các vấn đề ngập úng đô thị…

“Với lượng mưa lớn tới vài trăm milimet, vùng núi phía Tây và Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới”, ông Khiêm lưu ý.

Tạm "đóng cửa" sân bay Đồng Hới ứng phó bão số 4

Tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay Đồng Hới từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19-9. Các sân bay khác nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4 (Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai và Vinh) sẵn sàng phương án ứng phó.

Đó là nội dung chính trong văn bản Cục Hàng không Việt Nam gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không triển khai các phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 4.

Các sân bay bảo vệ các phương tiện, thiết bị tại sân bay để hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất. Ảnh: Phan Công

Theo đó, để bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão số 4 với tinh thần phòng, chống từ trước, từ xa, đảm bảo sẵn sàng 4 tại chỗ.

Cục Hàng không quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19-9.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các sân bay nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4 (sân bay Đồng Hới, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Phú Bài, sân bay Chu Lai và sân bay Vinh) kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng sân bay, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại sân bay.

Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Bão số 4 mạnh thêm vào Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, mưa rất to tới 500 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ sáng nay 19-9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 90 km về phía Đông; cách Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Hiện nay tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Đồng Hới (Quảng Bình) có gió giật mạnh cấp 7.

Đêm qua đến sáng nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to: Hòa Bắc (Đà Nẵng) 152 mm; Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 270 mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 249 mm; Đăkrông (Quảng Trị) 112 mm...

Đến 13 giờ ngày 19-9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 19-9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Sức gió mạnh mạnh cấp 6, giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Khuyến cáo những việc cần làm trước, trong và sau bão

Nhiều tỉnh miền Trung cho học sinh nghỉ học tránh bão số 4

Sáng 19/9, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT vừa đề nghị các Phòng GD&ĐT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và díao dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9 để tránh bão số 4.

Sáng cùng ngày, trả lời Báo điện tử VTC News, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, chiều qua (18/9), UBND tỉnh vừa họp và quyết định giao về cho các địa phương, tùy theo tình hình thực tế để học sinh nghỉ học để tránh bão số 4.

Chiều 18/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản gửi cho Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9. Sở GD&ĐT Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trước đó, để đảm bảo an toàn, trưa 18/9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều 18 đến hết ngày 19/9.

Bão số 4 chỉ còn cách đất liền hơn 170km, dự báo chiều nay đổ bộ Quảng Trị-Quảng Nam

Vào 6h sáng nay 19/9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 173km về phía Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Trong ngày hôm nay, bão số 4 giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20-25km/h. Vào 16h chiều nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,2 độ Kinh Đông-107,2 độ Vĩ Bắc; trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam rồi đi thẳng vào đất liền các tỉnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Bão số 4 được dự báo đổ bộ vào Quảng Trị - Quảng Nam vào cuối giờ chiều nay 19/9

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau; phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ sáng ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ ngày 19/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đề phòng mưa cường suất lớn (>150mm/6 giờ) ở khu vực từ Quảng Trị-Đà Nẵng trong ngày 19/9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo hoàn lưu của bão số 4 rất rộng, không chỉ ở khu vực Bắc Trung bộ và còn mở rộng ra Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ và đồng bằng Bắc bộ do tác động của hoàn lưu gió mùa tây nam đang hoạt động.

Do vậy, có thể xuất hiện các hiện tượng giông lốc, kèm gió giật mạnh. Ông Khiêm đặc biệt lưu ý, gió giật mạnh trong giông lốc xoáy còn nguy hiểm hơn gió trong bão, rất nguy hiểm cho các hoạt động ven bờ như nơi neo đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, cùng thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa tây nam nên gây mưa lớn diện rộng, mưa từ hôm qua và còn kéo dài những ngày tới.