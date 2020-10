Tái xuất sau kết hôn, So Ji Sub gây sốc với hình ảnh xuống sắc, râu ria già nua trong phim đóng cùng mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Sau gần 1 năm kể từ ngày công bố dự án, mới đây nhà sản xuất của dự án điện ảnh Cofession với sự góp mặt của So Ji Sub, Nana đã chính thức tung ra trailer đầu tiên cho bộ phim.

Trailer phim Confession

Được biết Cofession được remake từ tác phẩm điện ảnh The Invisible Guest (Sát Thủ Vô Hình) của Tây Ban Nha. Bộ phim xoay quanh một nghi phạm của vụ án giết người và luật sư của mình khi họ khám phá ra sự thật đằng sau vụ thảm sát đó. Trong phim, So Ji Sub vào vai Yoo Min Ho, chủ tịch của một công ty IT đầy triển vọng. Tuy nhiên không lâu sau đó, Yoo Min Ho bất ngờ bị nghi là một trong số những thủ phạm trong vụ án giết người, khiến anh phải đối mặt với rất nhiều khủng hoảng.

Mở đầu đoạn trailer, Yoo Min Ho (So Ji Sub) xuất hiện với vẻ mặt đây hốt hoảng, đầu bê bết máu. Sau đó, cảnh sát ập vào bắt giữ vì có liên quan đến một vụ giết người. Sau đó, Yoo Min Ho đã thuê luật sư Yang Shin để đại diện cho mình nhằm minh oan, nhưng oái oăm thay tất cả những chứng cứ đều chỉa thẳng vào Yoo Min Ho.

Yoo Min Ho khẳng định bản thân không phải là kẻ giết người, nhưng luật sư từ chối tin anh và người duy nhất có thể giúp Yoo Min Ho chính là Kim Se Hee (Nana).

So Ji Sub gây sốc với khán giả khi xuất hiện với tạo hình già nua, mặt bê bết máu trong phim Confession.

Luật sư Yang Shin từ chối không cứu Yoo Min Ho vì có bằng chứng quá rõ ràng.

Kim Se Hee (Nana) sẽ là người giải oan cho Yoo Min Ho.

Confession hiện vẫn chưa ấn định ngày công chiếu chính thức.