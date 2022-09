Tái xuất màn ảnh nhỏ, D.O. (EXO) đụng độ Song Joong Ki, Kang Ha Neul

Đường đua phim Hàn tháng 10 trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi nhiều bộ phim hấp dẫn với sự tham gia diễn xuất của dàn sao đình đám chính thức xác nhận lịch phát sóng. Không chỉ gặp lại thần tượng tài năng D.O (Do Kyung Soo) sau 4 năm mà còn khán giả còn được thưởng thức tác phẩm báo thù đầy kịch tính của Song Joong Ki.

Cheer up

Do Hae Yi (Han Ji Hyun) là một học sinh xuất sắc nhưng xuất thân nhà nghèo nên rất coi trọng vật chất. Cô tham gia câu lạc bộ cổ vũ Teyia vì số tiền thưởng hấp dẫn của trường. Cứ tưởng mọi thứ chỉ xoay quanh mục đích ban đầu nhưng càng tiếp xúc và luyện tập cùng câu lạc bộ, Hae Yi càng khám phá và trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa, lãng mạn. Những người bạn mới đã giúp cô thay đổi hoàn toàn cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.

"Cheer up" có sự tham gia của “tiểu thư Penthouse” Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, Lee Eun Saem, Kim Hyun Jin và Lee Min Jae. Lên sóng vào ngày 3/10. Nữ chính Han Ji Hyun gây ấn tượng với khán giả sau vai diễn Ju Seok Kyung trong sê-ri bom tấn Penthouse. Trong khi đó, Bae In Hyuk gần đây vừa xuất hiện trong bộ phim Tại sao lại là Oh Soo Jae?" cùng Seo In Hyun.

Bad prosecutor

"Bad prosecutor" là bộ phim tái xuất màn ảnh nhỏ của thần tượng đá chéo sân D.O. (Do Kyung Soo) sau 4 năm kể từ "Lang quân 100 ngày". Bộ phim thuộc thể loại hài, hành động kết hợp pháp luật kể về Jin Jung (D.O.) - một công tố viên bất hảo. Để chiến đấu với những kẻ tham lam, Jin Jung có thể sử dụng mọi mánh khóe kể cả có phá bỏ chuẩn mực của một công tố đi chăng nữa. Thông minh nhưng có hơi điên rồ, Jin Jung bảo vệ kẻ yếu theo công lý mà anh cho là đúng.

Bên cạnh D.O. phim còn có sự góp mặt của những diễn viên khác như Lee Se Hee, Ha Joon, Joo Bo Young và Lee Si Eon. "Bad prosecutor" dự kiến lên sóng vào ngày 5/10.

Love is for suckers

"Love is for suckers" kể về chuyện tình hài hước, lãng mạn của Gu Yeo Reum (Lee Da Hee) và người bạn thân 20 năm Park Jae Hun (Choi Si Won). Yeo Reum là môt PD đang gặp khủng hoảng công việc khi các chương trình do cô chỉ đạo liên tục bị hủy bỏ. Để cứu vớt tình huống, Yeo Reum tạo ra một chương trình hẹn hò thực tế và mời người bạn thân Park Jae Hun tham gia. Trong quá trình làm việc cùng nhau với tư cách là đạo diễn và khách mời, cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm với nhau. Mối quan hệ bạn bè 20 năm của họ đứng trên bờ vực tan vỡ, cả hai phải chọn tình yêu hoặc tình bạn.

"Love is for suckers" lên sóng vào ngày 5/10 với sự tham gia của Lee Da Hee, Choi Si Won, Jo Soo Hyang, Park Yeon Woo, Im Ha Ryong và Yang Hee Kyun.

Yonder

"Yonder" kể câu chuyện tình yêu cảm động, giả tưởng về vợ chồng Jae Hyun (Shin Ha Kyun) và Yi Hu (Han Ji Min). Kể từ khi vợ mất, Jae Hyun không thể thoát khỏi sự mất mát này và chìm đắm trong trạng thái đau buồn, trống rỗng. Khi đang vật lộn với cuộc sống cô đơn, Jae Hyun bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ quá cố. Để gặp lại Yi Hu, Jae Hyun tìm đến không gian Yonder mà cô nhắc đến trong tin nhắn. Đây là một không gian tồn tại giữa sự sống và cái chết. Hóa ra, trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Yi Hu đã lập một hợp đồng bí ẩn để bước vào chiều không gian huyền ảo này.

Yonder sở hữu dàn diễn viên toàn sao hạng A như Shin Ha Kyun, Han Ji Min, Jung Jin Young, Lee Jung Eun,… Phim dự kiến lên sóng vào ngày 14/10.

The Queen’s Umbrella

"The Queen's Umbrella" đưa người xem quay ngược về thời đại của các vị Vua và Hoàng Hậu, thời điểm mà con cháu hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc, luật lệ nghiêm ngặt. Sống trong một môi trường kỷ luật và tranh quyền như thế nhưng các hoàng tử - con trai Hoàng hậu Hwaryeong (Kim Hye Soo) lại là những đứa trẻ chuyên gây rối. Để thay đổi con cái thành những hoàng tử giỏi giang, khuôn phép, Hoàng hậu Hwaryeong không ngại từ bỏ hình tượng cao quý của bản thân. Bà đã rèn luyện và giúp các Hoàng tử đủ điều kiện thông qua giáo dục hoàng gia.

Phim có sự góp mặt của “Ảnh hậu” Kim Hye Soo, “Bà mẹ quốc dân” Kim Hye Sook, Choi Won Young, Bae In Hyuk, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Yoon Sang Hyeon và được lên sóng vào ngày 15/10.

One hundred won butler

"One hundred won butler" sở hữu cốt truyện độc đáo, pha lẫn giữa yếu tố tình cảm, hài hước với giả tưởng. Phim kể câu chuyện dở khóc dở cười về Baek Dong Ju (Hyeri), giám đốc nhà tang lễ với năng lực bí ẩn có thể đánh thức và nói chuyện với người đã mất.

Với khả năng đặc biệt này, Dong Ju đã giúp đỡ và ban những điều ước cuối cùng cho họ. Điểm trừ trong việc sở hữu năng lực này chính là nếu không thực hiện điều ước cuối cho người đã mất, Dong Ju sẽ dính phải lời nguyền xui xẻo trong một ngày. Dưới sự giúp đỡ của Kim Job Sa (Lee Jun Young), một chàng trai chuyên chạy việc vặt, bộ đôi đã giúp đỡ được rất nhiều người.

Phim lên sóng vào ngày 19/10 với sự tham gia của các diễn viên trẻ nổi tiếng như Lee Hyeri, Lee Jun Young, Song Duk Ho, Han Dong Hee, Lee Hyu Han,…

Curtain call

"Curtain call" mang nhiều yếu tố chữa lành kể về chàng diễn viên kịch Yoo Jae Heon (Kang Ha Neul), một chàng trai nghèo khó nhưng sống lạc quan. Một ngày nọ, anh bất ngờ được thuê đóng giả làm cháu trai cho một người phụ nữ lớn tuổi bị ly tán gia đình trong thời kỳ chiến tranh. Mối quan hệ tình thân giả dối đứng trước bờ vực bị phát hiện khi Jae Heon đụng độ Park Se Yeon (Ha Ji Won) - tổng giám đốc khách sạn Nakwon, con gái út một gia đình tài phiệt. Trước những thử thách, Jae Heon buộc phải hoàn thành vai diễn để hoàn thành điều ước cuối của người phụ nữ mất gia đình.

"Curtain call" sở hữu toàn sao hạng A của điện ảnh xứ Hàn như Ha Ji Won, Kang Ha Neul, Kwon Sang Woo, Goo Doo Shim, Sung Dong Il và được dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10.

"Curtain call" là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất sau 2 năm của Ha Ji Won với mảng phim truyền hình kề từ Chocolate (2020). 2022 quả là một năm chăm chỉ của Kang Ha Neul, giữa năm anh chàng cũng mới vừa trở lại màn ảnh nhỏ với "Insider: Kẻ nội gián".

The chaebol's youngest son

"The chaebol's youngest son" là tác phẩm được mong đợi nhất dịp nửa cuối năm 2022 với sự xuất hiện của Song Joong Ki và Shin Hyun Been. Phim thuộc thể loại hiện đại giả tưởng kể về cuộc chiến báo thù đầy gay cấn của Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) - một nhân viên trung thành của tập đoàn Sunyang bị sát hại vì gánh thay tội danh tham ô. Hyun Woo chết dưới tay con trai út Jin Do Joon của tập đoàn Sunyang nhưng bất ngờ được tái sinh trong chính cơ thể của kẻ thù. Sống lại mang thân phận là con út nhà tài phiệt, Hyun Woo lên kế hoạch hủy hoại toàn bộ tập đoàn đã gây ra cái chết của mình.

Phim có sự xuất hiện của dàn diễn viên hùng hậu, tên tuổi như Song Joong Ki, Lee Sung Min, Shin Hyun Been, Jo Han Chul, Park Ji Hyun, Tiffany, Jung Hye Young. Phim dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 nhưng chưa có lịch phát sóng cụ thể.

Song Joong Ki là cái tên gây bão trong thị trường phim ảnh Hàn Quốc với hàng loạt phim bom tấn đình đám từ mảng truyền hình đến điện ảnh. Những bộ phim giúp anh để lại dấu ấn trong lòng khán giả phải kể đến các tác phẩm nổi tiếng như "Hậu duệ mặt trời", "Gã khờ", "Cậu bé người sói", "Chuyện tình ở Sungkyunkwan".