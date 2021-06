Tài xế xe tải gây tranh cãi khi chèn ép nữ "ninja", cầm búa đòi "nói chuyện phải quấy" ngay giữa đường khiến 2 bà cháu vạ lây

Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một video gây tranh cãi. Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra ở khu vực Cầu Rắn - Đình Cả - Võ Nhai - Thái Nguyên.

Tài xế xe tải chèn ép, cầm búa “nói chuyện” với nữ “ninja” (bản quyền thuộc Mạng xã hội giao thông)

Một chiếc xe tải di chuyển trên đường QL1B hướng đi Lạng Sơn, khi đi qua Cầu Rắn một đoạn thì gặp người phụ nữ đi xe máy đang sang đường.

Tuy nhiên, do người phụ nữ đi xe máy không quan sát và xử lý thiếu quyết đoán, nên tài xế xe tải đã phải đánh lái gấp sang đường đối diện để tránh va chạm.

Sau khi chèn ép xe, tài xế cầm búa nói chuyện với người phụ nữ đi xe máy

Cũng chính vì thế, tài xế xe tải không giữ được bình tĩnh nên đã đuổi theo và chèn ép nữ “ninja” vào sát lề đường. Không những vậy, tài xế này còn xuống xe và cầm búa để "nói chuyện phải quấy".

Đáng nói, trong clip còn ghi lại được hình ảnh 2 bà cháu đi xe đạp điện phía trước, do hoảng sợ việc xe tải phi với tốc độ tên bắn ngay phía sau nên đã vội vã leo lên vỉa hè để lánh nạn. Rất may 2 bà cháu đều an toàn.

Vụ việc khiến người xem clip không khỏi ngán ngẩm bởi cách xử lý tình huống của cả 2 bên. Đầu tiên là người phụ nữ đi xe máy đã không quan sát khi sang đường.

Trong khi đó, tài xế xe tải cũng phải nhận không ít “búa rìu” dư luận, bởi trước khi gặp nữ “ninja” đã có biển thị trấn nhưng không thấy cho xe giảm tốc độ. Đặc biệt, hành động chèn ép xe rồi dùng búa nói chuyện với phái yếu thật khó chấp nhận.