Ngày 28/12, Ban chỉ huy quân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, căn cứ vào cuộc họp sáng cùng ngày do Bí thư huyện ủy chủ trì liên quan đến tình hình của BN1440.

Cụ thể theo ngành chức năng, khoảng 1h sáng 24/12 BN1440 qua sông Bình Vy bằng xuồng. Sau đó BN1440 lên chiếc xe 7 chỗ BKS 67A-15751 do tài xế M.V.T. (SN 1990, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) lái đưa 6 người qua cầu C3, qua tỉnh lộ 957 về Đa Phước qua đò Hà Bao 2, xã Đa Phước rồi qua Tân Châu.

Xe tiếp tục qua đò Mưng Miếu chạy về Tân Hưng - Long An, thả 2 người xuống xe rồi chở 4 người còn lại về TP.HCM.

Khi về đến Trung tâm y tế huyện, xe này rước 5 người chạy đến xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ ngủ 1 đêm.

Đến ngày 25/12, tài xế để xe tại nhà của một cán bộ xã Vĩnh Lộc.

Block B, chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCm bị phong tỏa sau khi phát hiện trượng hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan BN1440.

4h30 ngày 26/12, tài xế này đón một số giáo viên ở trường Phú Hữu, Phú Hội, Phòng Giáo dục đến xã Vọng Thuê, huyện Thoại Sơn (trong đó có một cán bộ tuyên giáo xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú).

Ngày 27/12, tài xế đón 4 khách tại xã Phước Hưng đi đám tang ở Sóc Trăng. Sau đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và cách ly tài xế T. cùng 4 người trên xe.

Sáng 28/12, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc tổ chức họp Ban chấp hành và học nghị quyết có cán bộ tuyên giáo xã đi chiếc xe do tài xế T. lái tham gia. Hiện những người tham gia cuộc họp trên đã thực hiện cách ly tại nhà.

Trước đó như đã thông tin, sau khi Bộ y tế công bố trường hợp BN1440 là người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, ngành chức năng TP.HCM đã truy vết và phát hiện trường hợp N.Q.H. (23 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM).

Anh H. là người cùng BN 1440 nhập cảnh trái phép và đi trên chiếc xe của tài xế T.