Tài xế ô tô "hết hồn" khi đang lao dốc xuống hầm chung cư thì 2 biker nhí từ đâu ra ngã sõng soài ngay trước mũi xe: Tình huống các mẹ cần cảnh giác

Mới đây, trong hội nhóm của cư dân một khu đô thị cao cấp tại Hà Nội xuất hiện bài đăng của một cư dân về tình huống gặp phải trong hầm để xe khiến nhiều người kinh hãi.

Bác tài được 1 phen hú hồn khi 3 bé trai ngã ra ngay trước mũi xe đang trên đà lao dốc.

Theo đó, tài khoản Facebook có tên T. C. đăng tải bức ảnh 2 bé trai đang vô tư vui chơi dưới hầm để xe của khu chung cư. Điều đáng nói là theo tài khoản này, khi anh đang điều khiển xe ô tô từ hầm 2 xuống hầm 3 thì giật nảy mình, khi trước mắt là 2 bé trai đang đạp xe và cũng đang chơi trò... lao từ trên dốc xuống.

Rất may mắn do ô tô chạy tốc độ chậm nên anh T. C. đã xử lý kịp thời, trong đó khi 2 bé trai ngã sõng soài ngay trước mũi xe sau trò chơi "xe đạp vượt địa hình".

Sự việc khiến tim anh T. C. như "nhảy" ra khỏi lồng ngực vì sợ. Theo anh, việc để các bé tự do vui chơi trong hầm để xe như thế này là vô cùng nguy hiểm, nếu tài xế thiếu quan sát hoặc không kịp để ý thì rất có thể điều đáng tiếc sẽ xảy ra.

Ngay khi bài viết được đăng tải, rất nhiều cư dân của chung cư này đã ngay lập tức lên tiếng bởi lẽ đây là khu vực rất nguy hiểm. Do xe đi từ trên dốc xuống nên tầm nhìn ít nhiều bị ảnh hưởng, nếu không giám sát kĩ để trẻ em chơi ở khu vực này thì hậu quả rất khôn lường.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân cho rằng trẻ con mải chơi là chuyện bình thường, nhưng để đảm bảo an toàn cho các bé thì rất cần sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng bảo vệ chung cư trong trường hợp này cũng có một phần lỗi, khi để các bé chơi tại đây mà không kịp thời nhắc nhở.

Sự việc hiện vẫn đang được cư dân khu đô thị này bàn tán xôn xao.