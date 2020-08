Tài tử "Reply 1988" Go Kyung Pyo bị cáo buộc tới tụ điểm giải trí người lớn với một BJ chuyển giới

Truyền thông Hàn Quốc mới đây xôn xao trước thông tin, nam tài tử "Reply 1988" Go Kyung Pyo bị cáo buộc có mặt tại một tụ điểm giải trí người lớn ở khu vực Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul vào ngày 14/8 vừa qua.

Cụ thể, nguyên nhân bắt nguồn từ bức ảnh mà Go Kyung Pyo chụp chung với một người phụ nữ, bối cảnh phía sau được cho là quán bar đông người. Sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng bị lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và gây ra tranh cãi lớn. Công chúng vô cùng tức giận khi tài tử "Reply 1988" lại tới một quán bar giải trí vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang lây lan ngoài xã hội.

Go Kyung Pyo chụp chung với BJ chuyển giới Sae He.

Sau đó Sae He đã xóa toàn bộ hai bức ảnh chụp chung với Go Kyung Pyo.

Bức ảnh ban đầu được đăng tải bởi chính người phụ nữ chụp cùng Go Kyung Pyo - không phải gương mặt xa lạ mà chính là BJ chuyển giới Sae He. Trong hai bức ảnh được đăng tải, Sae He đã đính kèm dòng trạng thái: "Anh ơi, anh có say không?" rồi "anh ơi, gương mặt anh đẹp quá, bọn em hoàn toàn bị đốn gục luôn rồi". Tuy nhiên, ngay sau đó hai bức ảnh đã bị Sae He xóa đi, nhưng cư dân mạng vẫn chụp lại được.

Ngay sau khi thông tin lan truyền một cách nhan chóng trên mạng xã hội, truyền thông Hàn đã lập tức liên hệ với công ty chủ quản của Go Kyung Pyo để biết thêm chi tiết. Phản hồi về thông tin này, công ty chủ quản của tài tử "Reply 1988" cho hay: "Go Kyung Pyo đã đến thăm văn phòng công ty sau khi quay xong phim và có một bữa tiệc nhẹ gần đó. Tại đây, anh ấy được một người phụ nữ không quen biết hỏi chụp hình chung nên Go Kyung Pyo vui vẻ nhận lời. Địa điểm chụp hình chỉ là một quán bar nhỏ bình thường".

Nguồn: Heraldcorp