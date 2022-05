Camila Morrone bên cạnh làm mẫu cũng lấn sân diễn xuất. Cô ghi dấu ấn với các phim như: Never Goin' Back, Death Wish, Mickey and the Bear…Cô cũng vừa quay xong phim Daisy Jones & The Six của Amazon Prime, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc vào năm 2023.