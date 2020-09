Tài tử Jo In Sung quay lại đóng phim sau 6 năm, "bắt tay" với mỹ nhân Han Hyo Joo và đạo diễn của "Thế giới hôn nhân"

Sáng ngày 9/9, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin "đệ nhất mỹ nam xứ Hàn" Jo In Sung sẽ tham gia bộ phim truyền hình mới có tên Moving cùng với Han Hyo Joo. Ngoài ra, đạo diễn cho bộ phim này chính là Mo Wan Il - người đứng sau thành công của siêu phẩm Thế giới hôn nhân được phát hành hồi tháng 4 vừa qua.

Thông tin Jo In Sung quay lại đóng phim được báo chí đăng tải.

Hiện tại phía công ty chủ quản của Jo In Sung chưa lên tiếng xác nhận thông tin về lần tái xuất này, tuy nhiên người hâm mộ đang rất háo hức nam tài tử sẽ gật đầu tham gia bộ phim bởi đã 6 năm, kể từ lần góp mặt trong It’s Okay, That’s Love của đài SBS, Jo In Sung vắng mặt hoàn toàn trên màn ảnh nhỏ.

Moving là bộ phim truyền hình dựa trên bộ webtoon cùng tên. Nội dung phim kể về sự trưởng thành của các học sinh trung học và bố mẹ của những học sinh này đều là những người đang mang trong mình những bí mật.

Về phía Han Hyo Joo, nữ diễn viên cũng đã vắng mặt 4 năm trên màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình mà cô tham gia gần đây nhất chính là W được phát hành hồi năm 2016.

Nói về Jo In Sung, nam tài tử này có đời sống cá nhân không ồn ào và chỉ tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Một số phim truyền hình nổi tiếng có sự tham gia của Jo In Sung như Chuyện xảy ra ở Bali, Gió đông năm ấy hay Chỉ có thể là yêu. Bên cạnh đó, Jo In Sung cũng để lại dấu ấn qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng bao gồm Ông hoàng, Đại chiến thành Ansi.