Tài tử "Gió mùa đông năm ấy" Jo In Sung nhập viện phẫu thuật, công ty chủ quản tiết lộ nguyên nhân

Cách đây ít giờ, truyền thông Hàn đưa tin Jo In Sung hiện đang nhập viện để điều trị chấn thương đầu gối. Cụ thể, nam tài tử "Gió mùa đông năm ấy" đã thực hiện một cuộc tiểu phẫu do chấn thương đầu gối lâu ngày và hiện đang trong quá trình điều trị tích cực.

Nam tài tử Jo In Sung hiện đang điều trị tích cực sau tiểu phẫu đầu gối.

Công ty chủ quản của Jo In Sung - IOK Company cũng đã lên tiếng về tình trạng của nam diễn viên: "Jo In Sung đã trải qua một cuộc tiểu phẫu. Có vẻ như đầu gối anh ấy đã phải chịu áp lực lớn từ những hoạt động hàng ngày. Do vậy, anh ấy đã được tư vấn nên thực hiện tiểu phẫu đầu gối để cải thiện tình trạng này. Đây không phải chấn thương gây ra trong quá trình quay phim. Nam diễn viên được chuẩn đoán sẽ sớm xuất viện và hiện tại, anh ấy không có lịch trình trong thời gian này".

Trước đó, nam tài tử cũng đã hoàn thành việc quay phim cho tác phẩm "Mogadishu" của đạo diễn Ryu Seung Wan. Người hâm mộ mong rằng Jo In Sung sẽ sớm hồi phục và trở lại trong thời gian tới.

Nguồn: AK