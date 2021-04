Tại sao sống ở Hà Nội lại đắt đỏ hơn TP.HCM?

Mới đây Tổng cục Thống kê đã đưa ra báo cáo Chỉ số Giá sinh hoạt theo không gian năm 2020 của các địa phương trên cả nước.

Theo đó, Hà Nội đứng thứ nhất trong báo cáo với chỉ số giá cả sinh hoạt (SCOLI) là 100%, đứng thứ hai sau Hà Nội là Thành phố Hồ Chí Minh với con số 99,05%.

Lý giải cho việc các địa phương top đầu là nơi có sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước, theo Tổng cục Thống kê cho biết, nguyên nhân từ việc tăng giá nhóm hàng văn hóa, giải trí, du lịch, giá thuê nhà ở tăng cao.

Các tỉnh có mức giá sinh hoạt thấp phần lớn do các mặt hàng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón và giày dép; nhà ở thuê, thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; bưu chính viễn thông; dịch vụ giáo dục; dịch vụ vui chơi giải trí có mức giá thấp.

Điều này cũng lý giải cho việc tại sao sống ở Hà Nội đắt hơn TP. HCM.

Theo đó, một số nhóm hàng của Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân cao hơn Hà Nội như giáo dục, may mặc, nhà ở, điện nước... Cụ thể: Giáo dục bằng 105,43% chủ yếu do học phí ở các trường dân lập và dạy nghề cao hơn Hà Nội; may mặc, mũ nón, giày dép bằng 101,26%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 102,03%.

Tuy nhiên, ngược lại, nhiều nhóm hàng tại TP. HCM lại có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội như hàng ăn và dịch vụ ăn uống; dịch vụ y tế; văn hóa, giải trí...



Hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 98,21%; đồ uống, thuốc lá bằng 97,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 98,12%; thuốc và dịch vụ y tế bằng 97,43%; giao thông bằng 97,31%; bưu chính viễn thông bằng 96,23%; văn hóa, giải trí và du lịch bằng 97,63%; hàng hóa và dịch vụ khác 95,83%.

Đây chính là sự chênh lệch khiến chỉ số giá sinh hoạt của TP. HCM đứng thứ hai sau Thủ đô Hà Nội.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ như Hà Nội có nhóm hàng văn hóa, giải trí, du lịch, giá thuê nhà ở mức cao và có xu hướng tăng.