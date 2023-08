Tại sao phải dùng dây thép gai bao quanh thân cây trong chuồng nuôi linh ngưu?

Do có kích thước khổng lồ nên sau khi loài hổ Hoa Nam biến mất trong tự nhiên, những con linh ngưu đã trở thành loài không có thiên địch. Chúng thích sống theo bầy đàn, thường có hơn chục con di chuyển cùng nhau và chúng đi lại có kỷ luật. Những con đực trưởng thành sẽ di chuyển phía trước và phía sau của cả đàn để bảo vệ con cái và con non, do đó những kẻ săn mồi như báo hoa mai và chó rừng thường không thể làm được gì tổn hại đến chúng.