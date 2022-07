Tại sao ớt chuông đỏ luôn đắt hơn ớt chuông vàng và xanh?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao ớt chuông lại có nhiều màu sắc như vậy và giá bán của chúng cũng khác nhau hay chưa? Và bạn đã từng bối rối khi không biết chọn loại ớt chuông nào tốt nhất cho sức khỏe?

Thứ nhất, thời điểm thu hoạch và mức độ chín khác nhau.

Ớt chuông đỏ, vàng và cam về bản chất là ớt xanh đã chín. Ớt đỏ đã chín hoàn toàn và chúng có hương vị ngon lẫn giá cả cao hơn. Ngoài ra, ớt chuông xanh có thể được thu hoạch sớm hơn nên việc trồng và bán chúng cũng rẻ hơn. Ớt chuông xanh có thể chuyển sang màu vàng, cam hoặc đỏ tùy thuộc vào giống quả, mặc dù cũng có những giống ớt chuông khi chín vẫn có màu xanh. Quả ở trên cây càng lâu thì càng ngọt và nhiều chất dinh dưỡng.

Ớt xanh thu hoạch sớm không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có thời hạn sử dụng lâu hơn.

Xét về hương vị thì chúng nhạt hơn, thậm chí có vị đắng nhẹ. Ớt chuông vàng thì đơn giản là chúng ở giữa phổ màu khi chín, khác với một số giống ớt có màu vàng toàn diện. Đây cũng là một lý do vì sao ớt xanh có giá rẻ hơn ớt màu đỏ. Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở màu sắc, hương vị và giá cả.

Thứ hai, hàm lượng dinh dưỡng có nhiều khác biệt

Theo thông tin từ The Science Explorer, ớt chuông đỏ có lượng vitamin C gấp đôi và beta-carotene gần gấp 9 lần so với ớt chuông xanh. Không chỉ vậy, ớt chuông đỏ chứa gấp 8 lần vitamin A so với ớt xanh.

Mọi người thường mua ớt chuông xanh nhiều hơn, có thể là vì chúng rẻ nhất. Cũng vì được thu hoạch trước khi chín nên ớt chuông xanh không có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, cũng chẳng ngọt như những loại ớt khác. Tuy nhiên, chúng vẫn chứa lượng lớn vitamin C.

***

Nhìn chung, nếu muốn bổ sung vitamin C, bạn có thể thêm ớt chuông vào chế độ ăn uống. Tất cả các loại ớt chuông đều chứa vitamin C. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể tái tạo các mô và chữa lành tổn thương. Vitamin C cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất sắt.

Ngoài vitamin C, ớt chuông cũng chứa vitamin B6, K, A và E cùng với nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa. Khi ớt chuông chín, các đặc tính chống oxy hóa của chúng cũng thay đổi. Lutein và zeaxanthin được tìm thấy trong ớt chuông xanh rất quan trọng với sức khỏe đôi mắt của chúng ta. Violaxanthin được tìm thấy trong ớt chuông vàng và capsanthin làm cho ớt chuông chuyển đỏ. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng chứa một lượng lycopene hữu ích cho sức khỏe.

Một vài công dụng của ớt chuông mà có thể bạn chưa biết 1. Hỗ trợ giảm cân Ớt chuông chứa ít calo, chất béo và không có cholesterol. Ăn các loại ớt này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn bởi khả năng sinh nhiệt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông không chứa capsaicin - chất gây nóng trong người như các loại ớt khác. Chúng chỉ sinh nhiệt lượng thích hợp giúp tăng cường trao đổi chất chứ không làm tăng huyết áp hay nhịp tim. Hơn nữa, chất xơ trong những loại ớt này giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chúng còn bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn có hại, chống nguy cơ ung thư ruột kết, giúp điều trị táo bón và hội chứng ruột kích thích. 2. Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư Theo báo cáo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nutrients năm 2014: Ăn nhiều loại rau quả giàu carotene như ớt chuông sẽ trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. 3. Làm sáng và tăng độ đàn hồi cho da Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, ớt chuông có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do, là nguyên nhân gây lão hóa da. Đặc biệt, vitamin C có tác dụng thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp làn da bạn săn chắc và luôn khỏe mạnh trước các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

https://afamily.vn/tai-sao-ot-chuong-do-luon-dat-hon-ot-chuong-vang-va-xanh-20220725003959012.chn