Tại sao ông trời bất công với mỹ nhân Việt này quá vậy: Đóng liên tiếp 3 phim lỗ nặng, tiếc cho visual vạn người mê

Trong lớp diễn viên trẻ của màn ảnh Việt, Phạm Nguyễn Lan Thy luôn là một trường hợp khiến khán giả phải xuýt xoa trước khi kịp bàn luận về diễn xuất. Gương mặt thanh tú, đường nét “điện ảnh” hiếm thấy, thần thái gợi nhớ những minh tinh Hong Kong đầu thập niên 1990, đó là lý do Lan Thy từng được gọi là “nàng thơ thế hệ mới”. Sự nghiệp của cô không ồn ào, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang cảm giác chỉn chu, có khí chất riêng. Lan Thy không chạy theo thị phi, không cố gắng chiêu trò, mà chọn con đường chậm rãi: lặng lẽ đóng phim, lặng lẽ trau dồi nghề.

Thế nhưng, cũng chính vì sự lặng lẽ ấy, hành trình của mỹ nhân 9X lại đầy những nghịch lý khó tin. Lan Thy xinh đẹp, có tiềm năng, nhưng vận phim thì… khán giả chỉ biết thở dài. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ba bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của cô lần lượt ra mắt, và lần lượt không đạt kỳ vọng thị trường. Dù nỗ lực của ê-kíp là điều không ai có thể phủ nhận, kết quả phòng vé lại nói lên một thực tế phũ phàng: Visual đẹp cỡ nào cũng không cứu nổi vận doanh thu.

Theo Box Office Vietnam, Công Tử Bạc Liêu - bộ phim được đầu tư mạnh tay ở bối cảnh và phục trang, riêng phần dựng cảnh đã tiêu tốn 10 tỷ đồng dừng lại ở mức 36 tỷ khi rời rạp.

Với một phim Việt có mức đầu tư lớn, đặc biệt là tác phẩm đặt nặng tính trình diễn và tái hiện lịch sử, doanh thu này không đủ chạm ngưỡng hòa vốn. Dù phim được khen ngợi về phần nhìn, từ góc máy, màu phim đến tạo hình cổ điển, khán giả vẫn chưa dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho câu chuyện. Lan Thy xuất hiện trong phim với visual đẹp nín thở, nhưng tiếc là “phim đẹp hơn doanh thu”.

Bộ phim tiếp theo mà Lan Thy góp mặt đó chính là Âm Dương Lộ. Theo dữ liệu ghi nhận, bộ phim đạt 33 tỷ đồng trước khi rời rạp. Tuy nhiên, phim kinh dị Việt thường có mức ngân sách dao động 15-20 tỷ đồng, tức là doanh thu phải ở mức 40-50 tỷ đồng mới bắt đầu có lời.

Điều này đồng nghĩa với việc Âm Dương Lộ vẫn phải đối diện với nguy cơ lỗ nặng. Dù phim ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực lúc ra mắt, thành tích cuối cùng vẫn chưa đủ tạo cú bật.

Trong số ba phim, Nhà Ma Xó là dự án có doanh thu thấp nhất, hơn 18 tỷ đồng. Con số này khiến phim gần như chắc chắn “đỏ lửa”, nhất là khi mức doanh thu trung bình cần thiết để hòa vốn dòng phim kinh dị đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Nội dung phim không có gì đặc sắc, kịch bản nhiều lỗ hổng, cộng thêm việc ra mắt trong mùa phim cạnh tranh, thị trường đang khắt khe với điện ảnh kinh dị Việt, khiến tác phẩm không thể bật lên. Đây là ca đáng tiếc hơn cả, bởi Lan Thy trong phim mang một nét đẹp ma mị rất hợp thể loại.

Không thể phủ nhận Lan Thy có nhan sắc, có khí chất điện ảnh và đang từng bước chứng minh năng lực diễn xuất. Nhưng sau ba lần liên tiếp góp mặt trong các dự án không thành công về doanh thu, cô vô tình trở thành “mỹ nhân bị ông trời trêu ngươi”. Không phải vì cô kém, mà vì cả ba tác phẩm đều vướng những vấn đề ngoài khả năng kiểm soát của diễn viên: Điểm rơi thị trường, mức cạnh tranh, chất lượng kịch bản, truyền thông sai lầm, định hướng thể loại…

Với gương mặt hợp điện ảnh và thái độ nghiêm túc với nghề, Lan Thy xứng đáng có một vai diễn đột phá thứ giúp cô bật hẳn lên thay vì cứ mãi chìm trong vận đen phòng vé.