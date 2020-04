Tại sao có rất nhiều đàn ông độc thân theo đuổi nhưng phụ nữ xinh đẹp vẫn khó tìm được người để kết hôn?

Chuyện tình yêu không thể suy xét đơn thuần theo kiểu một người đàn ông chưa kết hôn, gặp phụ nữ chưa kết hôn là họ sẽ mãi bên nhau được. Nó cần rất nhiều yếu tố khác để một mối quan hệ hình thành và phát triển.



Nhiều người phụ nữ luôn than vãn rằng mình "ế" dù xung quanh có có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí, người muốn đặt vấn đề, ở bên cô, chăm sóc cô cũng rất nhiều. Vậy lý do vì sao một cô gái xinh đẹp, được theo đuổi mà vẫn phớt lờ tất cả, than thở chuyện khó kiếm đối tượng tốt để kết hôn. Câu trả lời của một người đàn ông khác đã giải đáp cho những câu hỏi ấy.

"Bởi vì đàn ông hoàn hảo không nhiều, mà phụ nữ lại thường tìm thấy được hình mẫu đàn ông tốt trên mạng, có thể đủ loại trai đẹp, không chỉ yêu cầu cao về bề ngoài mà cũng yêu cầu 'phần cứng' lẫn 'phần mềm' rất cao.

Yêu cầu phần mềm: Có tri thức hiểu lễ nghĩa, hài hước khôi hài, biết chăm sóc người khác, rộng lượng, đồng ý cho bạn gái dùng tiền, có thể lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Còn rất nhiều nhưng không nói kĩ.

Phần cứng: Xe, nhà, tiền.

Tôi có một người bạn ở rất giỏi, chỉ mất nửa năm để học xong cơ sở Phát triển phần mềm, sau đó thực tập trong một công ty một năm, lúc ra trường thì lương tầm trên 6 số, lúc nghiêm túc thì có khi làm đến 8 – 10 số 0 đằng sau. Cậu ta nói không thích mở rộng vì mệt mỏi, nên cậu ta ra về đúng giờ tan sở khi công ty đang mở rộng. Cậu ta không muốn thay đổi cũng không dám làm điều ấy. Tôi không nói về chuyện này.

Nhưng cậu ấy rất được phái nữ hoan nghênh, tại sao ư? Bởi vì cao, đẹp trai, nói chuyện hài hước. Có tiền hay không chẳng có vấn đề gì. Kiểu người như thế bạn gái mới mê đó.

Bên phái nữ thì có ba dạng người:

Một, rất giỏi, tạm thời chưa gặp được người trong lòng, hoặc không muốn yêu đương, bạn không xứng với người ta.

Hai, muốn yêu đương, điều kiện bình thường nhưng ít khi chủ động làm quen, hoặc nói là người thích hợp trong vòng bạn bè không nhiều. Loại người này khá thực tế đấy.

Ba, không đủ mạnh ở phương diện khác bởi vậy không lọt vào mắt bạn.

Tôi không lên án điều này, dù sao mỗi người có sự yêu thích của mình, rất bình thường. Tôi muốn nói, thật ra vấn đề lớn nhất của các bạn nữ là không thấy rõ thực tế, hoặc không hiểu rõ định vị của bản thân. Ví dụ như bạn yêu cầu cao, đẹp trai, có tiền, còn phải quan tâm chăm sóc bạn. Tôi muốn hỏi, bạn lấy tự tin từ đâu thế?

Lúc bạn đưa ra tiêu chuẩn cao như thế, bạn có nhìn thẳng vào bản thân mình chưa? Bạn nghĩ cuộc đời giống như những bộ phim thần tượng hả? Một chàng hoàng tử sẽ mặc kệ mọi thứ mà yêu một cô bé Lọ Lem? Đừng nằm mơ nữa, có lẽ sẽ có ví dụ đó nhưng vô cùng ít. Phần lớn là môn đăng hộ đối, năng lực tương đồng.

Câu đầu tôi muốn nói, đừng hòng bán một quả táo nát bằng giá cao (không phân biệt trai gái). Nam giới cũng có người như vậy, nhưng các bạn nam thường nhìn xuống hơn một chút. Các bạn nữ lại ít khi hạ thấp tiêu chuẩn.

Tôi biết có cô gái có bề ngoài 5 điểm, sau khi trang điểm thì được tầm 7 điểm, thích du lịch, đọc sách, vận động tập thể hình. Cô ấy định vị bản thân tương đối cao, mặc dù tiền lương của cô ấy lúc ấy tầm 15 triệu nhưng cô ấy lại muốn tìm đàn ông có tiền lương tầm hơn 50 triệu, thậm chí 60, 70 triệu. Nói thật để gặp được những người trẻ tuổi mà có thu nhập cao thế thật sự không dễ dàng gì.

Tôi thậm chí còn gặp cô gái hơi mập, bề ngoài chỉ có 4 điểm, không có kỹ năng trang điểm tốt, sau khi trang điểm chỉ được tầm 5 điểm, không biết cách nói chuyện nhưng lại luôn ảo tượng có thể bắt được một anh chàng cao, đẹp trai lại có tiền mà yêu bản thân mình.

Tôi hỏi này, ai cho cô tự tin là người ta yêu cô vậy hả? Cô lấy cái gì để đòi hỏi cao như thế? Bạn nam cũng vậy, dựa vào cái gì mà để các cô gái phải yêu thích bạn chứ? Nếu bạn chỉ là người bình thường quá mờ nhạt, thậm chí chẳng bằng ai thì sao người ta có thể để ý bạn chứ?

Kén vợ chọn chồng là một quá trình lựa chọn lẫn nhau, nếu đối phương có điều kiện tốt hơn bạn nhiều mặt, có đủ điều kiện để có nhiều lựa chọn thì bạn tự hỏi mình đi, bạn phải làm cái gì để giữ lại đối phương?

Trên đời này, không chỉ phái nữ khó mà tìm được bạn đời mà phái nam cũng thế.

Tôi muốn người có bề ngoài, lại biết nói chuyện, thông minh, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng chăm sóc, nói chuyện hợp nhau.

Nhưng tôi lại không cao, tiền lương không tới 80 triệu, không nhà không xe, bề ngoài không đẹp, còn có bụng bự, cho nên độc thân ba năm mới tìm được bạn gái. Nhưng đó là do tôi may mắn bởi vì cô ấy yêu người có chung quan điểm sống như tôi, hơn nữa cô ấy không có yêu cầu gì với chiều cao, cũng không chê tôi là thằng mập cho nên tôi đối xử với cô ấy rất tốt.

Tôi kiếm được tiền cũng giao hết cho cô ấy, sau này sẽ làm hết việc nhà, chăm sóc con cái, dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi, mua quà cho cô ấy nhiều một chút, cũng sẽ đưa thêm một số kiến nghị trong mặt công việc cho cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn trên mặt sinh hoạt.

Hi vọng người có tình trên đời đều sẽ thuộc về nhau, không có người mình yêu thì sẽ sớm tìm được nửa kia của mình".

Đúng là trong bất cứ trường hợp nào, muốn lựa chọn người yêu cũng tự nên xem xét lại bản thân mình. Vả lại đừng bao giờ đặt yêu cầu quá cao cho đối tượng mình muốn tìm hiểu. Những hình mẫu từ phim ảnh hay truyện đều quá xa vời, không phù hợp thực tế.

Chuyện tìm kiếm tình yêu chẳng phải ngày một ngày hai mà có được. Tuy vậy, tiêu chuẩn đừng bao giờ là điều cần xem xét đầu tiên khi tạo cơ hội cho một người đàn ông. Có như vậy, bạn mới không lâm vào tình trạng dù xinh đẹp, giỏi giang và có người theo đuổi nhưng nói đến chuyện kết hôn lại khó khăn biết bao.