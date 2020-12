Tại sao các chàng trai sau khi chạy theo Tuesday đều cảm thấy hối hận và muốn quay về?

01

“Quả nhiên anh ấy đã hối hận rồi”.

Đây là tin nhắn mà An - một người bạn của tôi gửi sau 3 tháng chúng tôi không liên lạc gì.

Một năm trước, An tình cờ phát hiện ra một tài khoản Facebook khác của chồng mình. Tài khoản chỉ kết bạn với một người duy nhất, biệt danh của người này trong phần Messenger ghi ngắn gọn 2 chữ “Em yêu”, tất cả đập vào mắt An một cách đầy đau đớn.

Từ avatar của cô gái kia, An nhìn thấy chính bản thân mình hồi mới 20 tuổi, trẻ trung, nụ cười thì rạng rỡ mười phần. Chồng An - người đã nhiều năm rồi không nói được lời nào ngọt ngào với vợ nay bỗng hóa một người đàn ông vô cùng dịu dàng, câu nào cũng đầy quan tâm trước mặt cô gái trẻ kia.

Vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng An, chồng An còn nói với cô gái trẻ rằng: “Ước gì người đang nằm cạnh anh lúc này là em”.

An cắn răng không phát ra bất kì âm thanh nào, im lặng chụp lại tất cả ảnh màn hình. Cô gửi đống ảnh đó tất cả bạn bè của chồng, sau đó nhốt mình trong phòng.

Nghĩ kỹ lại, việc chồng An ngoại tình không phải không có dấu hiệu.

Nửa năm trở lại đây, anh ta đột nhiên ăn diện hơn, thậm chí còn xịt cả nước hoa. Ngày xưa anh ta vốn chẳng bao giờ đoái hoài gì đến mấy thứ MXH vậy mà có một khoảng thời gian, đi đâu làm gì anh ta cũng chụp lại rồi đăng lên. Và càng về khuya, anh ta càng thích chia sẻ đôi ba dòng trích dẫn, lời bài hát trữ tình, sến súa.

Đêm hôm đó, An chứng kiến cảnh chồng mình quỳ sụp bên ngoài cửa dỗ dành, van nài sau đó là nổi nóng. Anh ta lớn tiếng mắng An đa nghi, không biết suy nghĩ, không chịu giữ mặt mũi cho chồng. Anh ta còn nói tính tình mình vốn không tốt, bị ép đến bước này cũng là do chính An. Và rồi anh ta kể lể rằng cô gái kia xinh đẹp ra sao, biết vỗ về an ủi anh ta như thế nào.

Quãng thời gian 10 năm yêu đương bỗng chốc đứt đoạn, hoa hồng đỏ ngày nào giờ bị nghiền nát thành từng vùng đỏ sẫm.

An dứt khoát chọn ly hôn, nhà cửa thuộc về quyền sở hữu của An.

Ngày mới ly hôn, An thường lén theo dõi Facebook chồng cũ. Anh ta quang minh chính đại đăng ảnh với Tuesday, tự do thể hiện tình cảm nồng cháy trên đó. Đây là những điều mà hồi còn ở bên An, anh ta luôn cau mày khó chịu. Hỏi An có đau không ư? Đau chứ! An từng thất vọng, từng suy sụp nhưng rồi An ép bản thân không được nghĩ đến kẻ tồi tệ đó nữa, và rồi buông tay thành công.

Mãi cho đến một buổi tối, Tuesday mặt dày mày dạn gọi điện cho An hỏi xem chồng cũ có đi với An không vì không thấy anh ta về nhà. Lại qua vài ngày nữa, chồng cũ nhắn tin cho An nói xin lỗi và mong gặp An để nói chuyện. Đương nhiên An ngó lơ.

Chồng cũ của An thấy hối hận rồi, tôi chẳng lấy làm lạ đâu.

02

Cái gọi là “tình yêu đích thực” ngoài luồng hôn nhân thực chất chỉ là một thứ ảo tưởng.

Một chương trình truyền hình thực tế về các thực trạng xã hội từng thực hiện cuộc khảo sát liên quan đến vấn đề: “Bạn thường ngoại tình trong hoàn cảnh nào?”.

Câu trả lời chiếm tỉ lệ cao nhất, không phân biệt lứa tuổi chính là “Không có hoàn cảnh đặc biệt nào cả”.

Cuộc sống tẻ nhạt, tình cảm có xu hướng nhạt nhòa dường như đã trở thành nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cuộc ngoại tình. Có lẽ chúng ta đều biết tâm lý “chán cơm thèm phở” là như thế nào. Những cuộc tình ngoài hôn nhân được tạo ra bởi sự mới lạ. Nhưng đó chỉ là một ảo mộng xuất hiện nhờ dopamine, theo thời gian khi nồng độ hormone này nhạt dần, ảo mộng cũng sẽ tiêu tan.

Like A Shadow là một bộ phim kể về những mối quan hệ ngoài luồng như thế. Trong phim, một nghệ sĩ piano đã gặp gỡ một họa sĩ ở thành phố Paris hoa lệ. Cả hai người đều mang trong mình chất nghệ sĩ và cùng theo đuổi sự lãng mạn, họ va phải nhau như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng trên thực tế, họ đều đã có gia đình riêng.

Chồng của nữ họa sĩ là một bác sĩ phẫu thuật. Trong mắt cô, người chồng mắc bệnh sạch sẽ quá mức, quá cẩn thận, thậm chí hai người còn chẳng thể cãi nhau nổi. Trong khi đó, vợ của nghệ sĩ piano kia lại là một giáo viên tiểu học. Cuộc sống của người vợ quanh quẩn chỉ có chồng con.

Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt khiến họ hết sức buồn khổ. Cuối cùng, cả hai chọn cách từ bỏ gia đình để đến bên nhau. Nhưng bong bóng đam mê cuối cùng cũng sẽ vỡ tan. Cả hai bước vào thời kỳ bình lặng, luôn cãi vã vì những thứ vụn vặt. Trước những mâu thuẫn đời thường, họ không còn giữ được cái bay bổng của nghệ sĩ mà cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, bất mãn lẫn nhau.

Tiếp sau đó, nghệ sĩ piano nhớ lại lần đầu tiên gặp vợ cũ. Cô ấy khi đó cũng có trên mình những hình xăm, cũng biết chơi violin và cũng mang đến cho người ta cảm giác muốn chinh phục. Cuối cùng, anh ta chọn cách trốn tránh mối tình ngoài luồng này như cách anh ta từng trốn khỏi người vợ cũ.

Ở bên một người mình từng mê đắm vậy mà cuối cùng vẫn không vượt qua được giai đoạn hững hờ của hôn nhân. Vậy khi bạn đến với người cho bạn cảm giác mới lạ thì chẳng lâu sau nữa, lúc sự mới lạ kết thúc, bạn sẽ phải làm sao?

Thế giới này vốn rất công bằng. Bạn bất chấp để cướp đoạt tình yêu bằng cách nào thì rồi cuối cùng bạn cũng sẽ mất đi tình yêu theo đúng cách đó. Tình yêu ăn trộm sẽ không bao giờ lớn lên được.

03

Tìm một người mới, liệu rằng mọi thứ có tốt hơn không?

Trên MXH từng tranh cãi rôm rả về một topic thế này: “Phải làm gì nếu sau khi kết hôn lại gặp được người mình muốn che chở cả đời?”.

Có một câu trả lời tôi thấy rất tâm đắc: “Nếu bạn gặp được một người bạn nghĩ rằng là chân ái cuộc đời mình sau khi kết hôn, vậy nguyên nhân nhất định nằm ở cả đôi bên. Vì bạn cảm thấy thiếu thốn gì đó, bạn cảm thấy chưa hài lòng nên bạn mở toang một khung cửa sổ trong trái tim mình ra. Nếu khung cửa đó đóng lại thì xác suất rung động vì một ai khác đã hạ xuống rất thấp”.

Bản chất của việc ngoại tình là vì có những người không bằng lòng khép kín lòng mình nhằm thoát khỏi các rắc rối có thể nảy sinh trong hôn nhân. Bạn quên mất rằng kể cả như vậy thì các vấn đề vẫn còn nguyên, không hề được sửa chữa. Vậy là khi bạn đổi người mới, về lâu về dài vấn đề sẽ một lần nữa xuất hiện.

Khi còn yêu, người ta thường thể hiện ra ngoài mặt tốt nhất và khi kết hôn rồi, người ta sẽ thể hiện ra ngoài mặt xấu nhất. Hãy nhớ rằng tình yêu đích thực này chẳng khác gì tình yêu đích thực kia, và các vấn đề trong hôn nhân cũng giống nhau cả thôi. Không biết cách quản lý, sửa chữa thì dù gặp bao nhiêu người, đổi bao nhiêu người, bạn vẫn sẽ chết chìm trong vũng lầy đó.

04

Đối với người xuất hiện sai thời điểm, dù thế nào cũng nên kiềm chế, đừng vượt quá giới hạn để rồi giông tố xuất hiện. Trên thế giới này vốn không tồn tại khái niệm nửa kia hoàn hảo. Trong tình yêu cũng vậy mà trong hôn nhân cũng thế, giữa hai con người sẽ luôn xuất hiện mâu thuẫn và khủng hoảng.

Chúng ta chỉ là người phàm, rất dễ bị muôn mặt của thế gian thu hút, đó là điều hết sức bình thường. Lừa dối có thể là bản năng nhưng lòng chung thủy lại là lựa chọn.

Khi một mối quan hệ dần tàn lụi theo tháng năm chỉ còn lại cơm áo gạo tiền, đó là lúc bạn cần dùng trách nhiệm để chống đỡ nó, chứ không phải nhờ đam mê nhất thời nữa.

Một cuộc tình dài lâu là khi bạn có cá tính của bạn, tôi có quan điểm của tôi nhưng chúng ta vẫn bao dung cho nhau, nhường nhịn nhau, thấu hiểu nhau. Cảm giác mới mẻ nghĩa là trải nghiệm những điều mới với người cũ chứ không phải tái chế những điều cũ với người mới.

Người ngay trước mặt bạn lúc này mới là người đáng để bạn nâng niu nhất, đừng để vuột mất rồi mới hối hận, đừng để tổn thương rồi mới biết trân trọng.

Ảnh: Tổng hợp