Tại sao bạn nên thêm dâu tây vào chế độ làm đẹp?

Dâu tây - ‘siêu thực phẩm chữa lành’

Theo giới chuyên gia, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic giúp làm chậm quá trình lão hóa. Loại trái cây này cũng cấp nước cho da, làm sáng và tẩy tế bào chết.

Ngoài ra, dâu tây có đặc tính làm se da, chống viêm và chống oxy hóa mạnh, điều trị bỏng, bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV. Những ai bị mụn có thể sử dụng dâu tây để loại bỏ tình trạng tồi tệ trên da. Trái cây này còn được giới chuyên gia mệnh danh là ‘siêu thực phẩm chữa lành’.

Dolly Kumar, nhà sáng lập một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại Hoa Kỳ, cho biết: ‘Theo truyền thống, chúng ta liên kết vitamin C với cam hoặc chanh. Nhưng bạn có biết rằng dâu tây cũng rất giàu vitamin C? Nhờ sự hiện diện của loại vitamin thiết yếu này, dâu tây rất tốt để thúc đẩy làn da sáng và rạng rỡ. Do đó, sữa rửa mặt chiết xuất từ dâu tây hoặc kem dưỡng da ban ngày có thể giúp đảm bảo làn da của bạn trông khỏe mạnh và tươi sáng suốt cả ngày’.

Tẩy da chết đúng cách là điều cần thiết để loại bỏ tế bào chết trên da, từ đó bạn có được một khuôn mặt sạch sẽ và thông thoáng. Đây là lý do bạn nên lựa chọn dâu tây vì nó có chứa vitamin C và axit salicylic - những chất tẩy tế bào chết tự nhiên.

Sử dụng son dưỡng môi bằng dâu tây cũng có tác dụng loại bỏ da chết trên môi, giúp bạn có được đôi môi mịn màng, căng mọng và mềm mại. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dâu tây tẩy tế bào chết để loại bỏ bụi bẩn và da chết trong lỗ chân lông.

Thông thường, lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn do bụi bẩn hoặc tế bào da chết, dẫn đến bùng phát không mong muốn. Vì nó có chứa axit salicylic, là thành phần chính trong hầu hết các sản phẩm trị mụn ở dạng tự nhiên, nên nó có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa lành mụn. Do đó, sử dụng dâu tây để rửa mặt, đắp mặt nạ và tẩy tế bào chết có thể làm sạch lỗ chân lông, giúp bạn hết mụn và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Điều hòa da nhờn

Vì dâu tây có tính axit nên nó giúp loại bỏ dầu thừa và bã nhờn trên da. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dâu tây lấy đi lượng dầu tự nhiên trên da của bạn. Nó chỉ loại bỏ dầu thừa trong khi nuôi dưỡng và phục hồi làn da của bạn.

Hơn nữa, dâu tây có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa gây lão hóa da về lâu dài. Bổ sung dâu tây vào chế độ chăm sóc da ngay hôm nay, nhiều năm sau, bạn sẽ muốn nói lời cảm ơn chính mình.

Các loại mặt nạ tự làm từ dâu tây

- Mặt nạ dâu tây và kem tươi: Để chuẩn bị, bạn cần lấy một cái bát, thêm dâu tây xay nhuyễn, kem tươi (nếu bạn da khô) hoặc sữa chua (nếu bạn da dầu) và một thìa mật ong vào đó. Trộn đều chúng và đắp lên mặt. Chờ khoảng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ này có thể có hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá.

- Mặt nạ dâu tây và chanh: Theo giới chuyên gia, nếu bạn có vết rám nắng và vết nám trên da, bạn nhất định phải sử dụng mặt nạ này. Để chuẩn bị, bạn cần trộn dâu tây và một thìa nước cốt chanh vào bát. Trộn đều chúng và thoa khắp mặt. Chờ khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

- Mặt nạ dâu tây và mật ong: Mật ong là một chất chống oxy hóa mạnh, nó có thể giúp loại bỏ các tạp chất trên da và điều trị mụn trứng cá. Để chuẩn bị mặt nạ này, trước tiên bạn cần nghiền một vài quả dâu tây và tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi chuẩn bị, thêm một thìa mật ong vào đó và trộn đều. Đắp lên mặt rồ để trong 15 phút. Rửa bằng nước ấm.