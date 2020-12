Tai nạn hầm mỏ ở Tây Nam Trung Quốc, hàng chục người bị mắc kẹt

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, lượng khí độc carbon monoxide tại hiện trường vụ tai nạn hầm mỏ nói trên hiện vượt mức an toàn. Đây là vụ tai nạn mỏ than thứ hai xảy ra ở thành phố Trùng Khánh trong vòng hơn 2 tháng qua.

23 thợ mỏ đã bị mắc kẹt trong vụ tai nạn hầm mỏ ở thành phố Trùng Khánh. (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra tại mỏ than Diaoshuidong vào khoảng 17h ngày 4/12 (theo giờ địa phương). Tân Hoa Xã cho biết, cảnh sát địa phương và nhân viên cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tại Trung Quốc, các mỏ khai thác than là một trong những địa điểm nguy hiểm hay xảy ra tai nạn. Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do điều kiện và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Vào cuối tháng 9, 16 công nhân khai thác đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt và nồng độ carbon monoxide cao tại mỏ than Songzao, thành phố Trùng Khánh.

Theo Tân Hoa Xã, Diaoshuidong là một mỏ than lớn tại Trung Quốc với công suất sản xuất hàng năm lên tới 120.000 tấn than. Mỏ này được xây dựng vào năm 1975 và hoạt động từ năm 1998. Năm 2013, cũng tại mỏ than này, 3 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ ngộ độc hydro sulfua.