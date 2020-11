Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ai Cập, hàng chục người thương vong

Truyền thông Ai Cập đưa tin, 12 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông trên con đường phía Đông sa mạc gần trung tâm Abu Qurqas ở tỉnh Minya, cách thủ đô Cairo của nước này khoảng 245km về phía Nam.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe bus và xe tải cùng chạy với tốc độ cao. Những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Minya và các bệnh viện khác trong khu vực để điều trị. Trong số các nạn nhân bị thương, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Ai Cập do cơ sở hạ tầng giao thông kém, luật về giao thông còn nhiều lỗ hổng trong khi ý thức tuân thủ các quy định về an toàn giao thông của người dân chưa cao. Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Ai Cập (CAPMAS), số vụ tai nạn ô tô ở nước này đã tăng 17,8% trong năm 2019 với 9.992 vụ tai nạn so với 8.480 vụ trong năm 2018.

Tai nạn thường xuyên xảy ra tại Ai Cập do cơ sở hạ tầng giao thông kém, ý thức người dân chưa cao. (Ảnh: AP)

Trong một báo cáo về tai nạn giao thông vào tháng 6/2020, CAPMAS cho biết, số người tử vong vì tai nạn ô tô là 3.484 trường hợp vào năm 2019, tăng 12,9%. Năm 2019, báo cáo ghi nhận tỷ lệ 1 vụ tai nạn/10.000 người, trong khi tỷ lệ phương tiện giao thông là 0,9 vụ tai nạn/1.000 phương tiện và tỷ lệ tử vong là 3,6 người chết/100.000 người. Tỷ lệ tai nạn ô tô ở Ai Cập đã tăng lên 27,4 vụ/ngày vào năm 2019.

CAPMAS cho rằng, nguyên nhân chính của các vụ tai nạn ô tô là do lỗi của con người, chiếm tới 79,7% trong tổng số các vụ tai nạn đường bộ trong năm 2019, tiếp đến là lỗi kỹ thuật của xe với tỷ lệ 13,5%.