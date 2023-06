Taeyang (BIGBANG) dành lời khen nức lòng, đích thân chụp ảnh "biển vàng" của fan Việt Nam

Vào ngày 17/6, Taeyang (BIGBANG) cùng BoA, Kim Woo Seok và DJ Raiden đã "đốt cháy" sân khấu Seen Festival ở Hội An, Quảng Nam. Giọng ca chính của BIGBANG "chiêu đãi" fan đến 7 ca khúc, gồm nhiều bản hit như I Need A Girl, Eyes Nose Lips, Ringa Linga, 1AM, VIBE, Shoong!...

Sau 11 năm Taeyang mới trở lại Việt Nam, chính vì vậy anh dành nhiều tình cảm cho người hâm mộ tại đất nước hình chữ S. Trong phần giao lưu, Taeyang hào hứng chia sẻ: "Tôi đi biểu diễn ở nhiều đất nước, nhưng fan Việt là nồng nhiệt nhất". Nam ca sĩ đình đám còn học nói tiếng Việt những câu đơn giản như "Xin chào Việt Nam", "Các bạn có vui không?", "Tôi yêu các bạn", "Hát cùng với tôi nha". Trên trang cá nhân, Taeyang cũng đã đăng tải ảnh biển vàng lightstick của các V.I.P do chính anh chụp cùng lời nhắn "Cảm ơn".

Lâu lắm mới quay trở lại Việt Nam biểu diễn, Taeyang không khỏi bất ngờ trước sự nồng nhiệt của người hâm mộ. Dù đã đi khắp thế giới nhưng với Taeyang, fan Việt chính là những người "sung" nhất

V.I.P (người hâm mộ của BIGBANG) phủ vàng khán đài bằng màu lightstick đặc trưng

Taeyang "chiêu đãi" fan bản hit đình đám I Need A Girl. Giọng hát ngọt ngào của nam idol là thanh xuân của thế hệ người hâm mộ 8X, 9X

Taeyang và fan "song ca" bản tình ca da diết Eyes, Nose, Lips

Trên trang cá nhân, Taeyang đăng tải hình ảnh của anh, cùng các fan và lời cảm ơn chân thành. Người hâm mộ đều rất mong nam ca sĩ sớm quay trở lại Việt Nam

Nguồn: Facebook, Instagram