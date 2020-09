Tác phẩm nghệ thuật trông như túi rác viral khắp MXH sau khi được đăng bán, không ít dân mạng đùa cợt nhưng giá lên đến cả tỷ đồng

Tác phẩm nghệ thuật này có tên gọi là Dump, được tạo ra bởi nghệ sĩ người Anh Gavin Turk, nghệ sĩ theo đuổi trường phái nghệ thuật hiện đại từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia. Mặc dù trông tác phẩm này không khác gì chiếc túi đựng đầy rác nhưng thực chất nó là một khối đồng đúc được sơn đen.

Tác phẩm nghệ thuật Dump.

Gavin Turk

Tác phẩm Dump trở nên viral khắp mạng xã hội khi Phillips Auction House - đơn vị đại diện cho Turk bán những tác phẩm có giới hạn của ông, đăng bán trên Facebook. Nhờ đó mà nó nhận được rất nhiều bình luận từ dân mạng, bao gồm cả những lời đùa cợt, chế giễu.

"Tôi có cả cuộn túi ni lông như vậy ở nhà. Thì ra tôi đã ngồi trên đống vàng mà không hề hay biết à?" - một dân mạng hài hước bình luận. "Trong túi đó có gì ấy nhỉ? Nên là một thứ gì đó tuyệt vời" - người khác bình luận.

Bất chấp những bình luận ấy, phiên bản trước của Dump đã được bán với giá ngất ngưỡng. Giá dự đoán chỉ rơi trong khoảng 20.000 - 30.000 bảng Anh (616 - 924 triệu đồng) nhưng thực tế chiếc túi đã bán được 32.000 bảng Anh (hơn 985 triệu đồng). Phiên bản mới nhất được cho là sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều.

Trên trang web, Turk miêu tả tác phẩm của mình như sau: "Một chiếc túi đầy những thứ bỏ đi, bên trong là chất hữu cơ không thể tái chế được ném vào cùng với các sản phẩm dư thừa từ lối sống lãng phí của chúng ta. Rác rưởi được gói gọn một cách tròn trịa, trang trọng trong tác phẩm nghệ thuật đánh lừa thị giác".

Nói về Dump, Turk cho biết: "Nó khiến chúng ta phải xem lại giá trị của nghệ thuật và công sức lao động để làm ra nó".

Được biết, Turk là thành viên của hội Nghệ sĩ trẻ Anh - một nhóm các nghệ sĩ hợp tác triển lãm cùng nhau ở London vào cuối những năm 1980, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng nghệ thuật toàn cầu. Trong nhóm này còn có nghệ sĩ Damien Hirst, nổi tiếng vào đầu những năm 90 nhờ loạt tác phẩm sử dụng formaldehyde để bảo quản động vật chết, và Tracy Emin, được biết đến sau tác phẩm Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 vào năm 1997.

Trong khi đó, Turk được biết đến rộng rãi với loạt tranh in Elvis và áp phích Che Guevara, giúp ông nhận được nhiều sự chú ý trong giới nghệ thuật từ đầu thế kỷ 21. Ông đã sử dụng chất liệu đồng để tạo ra các tác phẩm đánh lừa thị giác hơn 2 thập kỷ, bao gồm Bags vào năm 2000, tác phẩm tương tự Dump và lấy túi rác làm trọng tâm.

Tác phẩm khác có tên là Pile của Turk ra đời vào năm 2004.

(Nguồn: Ladbible)