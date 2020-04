Tác dụng phụ không ngờ của mướp đắng, ai ăn cũng nên biết, nhất là phụ nữ!

Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, đã được sử dụng như một loại thảo dược trị bệnh trong nhiều thế kỷ. Tuy sở hữu vị đắng không mấy dễ chịu, loại thực phẩm này lại được nhiều người ưa chuộng nhờ đặc tính giúp kiểm soát lượng đường huyết trong máu.



Tuy nhiên, tiêu thụ một loại thực phẩm nào đó trong thời gian dài đều có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, mướp đắng cũng không ngoại lệ. Sẩy thai, tác dụng với thuốc, viêm gan và rối loạn nhịp tim là một trong những mặt trái của việc lạm dụng mướp đắng. Dưới đây là tổng hợp một số tác dụng phụ không ngờ của loại thực phẩm này:

Gây sẩy thai

Carlo La Vecchia, bác sĩ kiêm giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Milan, Ý cho biết, mướp đắng nằm trong nhóm thảo dược emmenagogue có khả năng kích thích kinh nguyệt. Do đó, nếu lạm dụng loại thực phẩm này, các mẹ bầu có nguy cơ sẩy thai cao.

Mướp đắng còn góp phần dẫn tới các cơn co thắt. Phụ nữ cho con bú cũng không nên dùng với số lượng nhiều. Hiện nay có ít nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề này nên mọi người tốt nhất cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ mướp đắng trong thời gian dài.

Phản ứng với thuốc

Mướp đắng có khả năng tương tác với một số loại thuốc, gây phản tác dụng và làm giảm đột ngột đường huyết trong máu. Lượng đường trong máu thấp sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.

Vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường, đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ mướp đắng thường xuyên.

Ảnh hưởng đến gan

Tiêu thụ loại thực phẩm này trong thời gian dài có thể dẫn đến viêm gan. Theo thí nghiệm trên động vật tại Đại học Louisville ở Kentucky, các hợp chất monorcharin trong mướp đắng gây các vấn đề về gan ở chuột.

Tuy vậy, loại thực phẩm này không ảnh hưởng trực tiếp tới gan. Sử dụng lâu dài có thể làm tăng men gan và dẫn đến xơ vữa động mạch hay xơ cứng động mạch. Hiện nay các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Rối loạn nhịp tim

Khi rối loạn nhịp tim xảy ra, nó sẽ gây áp lực lên tim, dẫn tới ứ đọng máu ở một phần trái tim. Tình trạng này có thể góp phần hình thành các cục máu đông nhỏ trong mạch máu, từ đó gây đột quỵ hoặc đau tim.

Theo nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, một nam thanh niên 22 tuổi không có tiểu sử mắc bệnh tim lại bị rối loạn nhịp tim khi uống nửa cốc nước ép mướp đắng mỗi ngày trong thời gian dài.

Mướp đắng có thể gây nôn mửa và tiêu chảy do độc tính loại thực phẩm này mang lại.

Dẫn tới nôn mửa và tiêu chảy

Mướp đắng có thể gây nôn mửa và tiêu chảy do độc tính loại thực phẩm này mang lại. Chúng chứa các hợp chất triterpenoid tetracyclic, hay còn gọi là cucurbitacin, gây độc. Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Đánh giá, lạm dụng tiêu thụ mướp đắng dưới dạng nước ép sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm độc.

Gây hôn mê do hạ đường huyết

Hôn mê do hạ đường huyết thường xảy ra do tiêm quá liều insulin. Tình trạng này làm giảm lượng đường trong máu một cách nghiêm trọng. Hiện nay, một số nghiên cứu đã cho thấy mối liên hệ giữa tình trạng hôn mê do hạ đường huyết và rối loạn nhịp tim với việc uống nước ép mướp đắng.

Ảnh hưởng xấu tới thận

Tiêu thụ quá nhiều mướp đắng có thể làm thay đổi chức năng thận. Theo các nghiên cứu tại Viện Hóa sinh Hoa Kỳ, lượng mướp đắng trên chuột thí nghiệm tiêu thụ không nên vượt quá 4000 mg/kg nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thận. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu thêm để tìm hiểu rõ hơn tác dụng của loại thực phẩm này đối với sức khỏe con người.

Xét theo nhiều khía cạnh, mướp đắng rất có lợi cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm lành mạnh và phù hợp để đưa vào hầu hết các chế độ ăn uống. Trên thực tế, do sở hữu đặc tính chống oxy hóa cao, mướp đắng giúp loại bỏ tất cả độc tố ra khỏi cơ thể và giải độc gan. Tuy nhiên, lạm dụng mướp đắng sẽ dẫn đến một số tác dụng phụ nghiêm trọng như sẩy thai, tương tác với thuốc trị bệnh tiểu đường và rối loạn nhịp tim.

Nếu bạn vẫn có ý định sử dụng loại thực phẩm này lâu dài, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Mọi người có thể uống nước ép mướp đắng vào các thời điểm trong ngày, thậm chí ban đêm.

(Nguồn: Stylecraze)