Tác dụng của nút nhựa đính trên dây an toàn ô tô không phải ai cũng biết

Dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế có hai chốt liên kết với nhau, trong đó một chốt tích hợp trên dây đai an toàn và một chốt thường gắn bên hông ghế ngồi.

Thực chất nút nhựa tròn nhỏ này là nút giữ vị trí chốt an toàn trên dây đai để tạo ra tầm với phù hợp giúp lái xe dễ dàng nắm được chốt khóa để liên kết nó với chốt còn lại. Vì thế, nút nhựa tròn có tác dụng giữ chốt khóa. Nếu không có chi tiết này, chốt khóa sẽ bị tuột xuống phía dưới, khi người dùng thao tác kéo chốt để thắt dây an toàn sẽ khó nắm được chốt.

Trên dây đai an toàn, nút nhựa tròn có tác dụng giữ chốt khóa. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nút nhựa tròn trên dây an toàn của ô tô cũng là nút bảo vệ, còn gọi là nút giảm đột ngột, hoạt động như một thiết bị an toàn bổ sung để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên ghế trước trong trường hợp xe va chạm mạnh. Khi xe va chạm mạnh, nút bảo vệ này sẽ tự động khóa và giữ dây an toàn chặt hơn để giảm sức giãn dây đai, giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Nút nhựa tròn trên dây an toàn của ô tô cũng còn có tác dụng giảm thiểu chấn thương. (Ảnh minh họa)

Ô tô là phương tiện di chuyển với tốc độ cao và người ngồi trong xe sẽ chuyển động theo. Nếu xảy ra sự cố hoặc bất ngờ va chạm, ô tô sẽ dừng lại do phanh hoặc do va đập vào vật cản. Khi đó người trong xe sẽ chuyển động lao về phía trước theo lực quán tính vô cùng nguy hiểm.

Mục đích của đai an toàn chính là giữ người ngồi trong xe cố định vào ghế, không lao về phía trước hay văng ra khỏi xe nên nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe khi tham gia giao thông.